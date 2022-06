Sei alla ricerca di un lavoro? Allora con molta probabilità ti interesserà sapere quali sono i concorsi pubblici ancora attivi a giugno! Attenzione: molti bandi stanno per chiudere a giugno e quindi è importante accedervi per tempo! Vieni a scoprire i concorsi pubblici ancora attivi qui!

Sei alla ricerca di un lavoro? Allora con molta probabilità ti interesserà sapere quali sono i concorsi pubblici ancora attivi a giugno!

Attenzione: ci sono alcune scadenze da tenere a mente in modo che tu possa candidarti per le diverse posizioni senza arrivare in ritardo!

Si tratta di un’ottima opportunità per tutti coloro che desiderano trovare un’occupazione all’interno della Pubblica Amministrazione.

Infatti, i concorsi pubblici si rivolgeranno a diverse categorie di persone: non solo laureati, ma anche persone in possesso di un diploma.

In questo modo potrai trovare il lavoro dei tuoi sogni all’interno di enti e ministeri della Pubblica Amministrazione, come l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ad esempio, che sta per aprire un bando diretto non solo a laureati, ma anche a coloro che possiedono un diploma.

Ma quali sono i termini per poter partecipare a questi bandi? Quali sono le scadenze? E, soprattutto, ci sono dei requisiti specifici da dover rispettare?

Beh, se sei interessato a lavorare nel settore della Pubblica Amministrazione non perderti questo articolo, potresti trovare l’opportunità che hai sempre sognato!

Pronti? Partiamo subito e scopriamo quali sono i bandi attivi a giugno!

Concorsi pubblici di giugno: alcuni sono già scaduti! Per quali sei in ritardo?

Prima di tutto, iniziamo a prendere in considerazione quelli che sono i concorsi pubblici che sono ormai scaduti per il mese di giugno.

Per quale motivo parlare dei concorsi scaduti? Beh, la risposta è molto semplice: in modo che tu sappia per quali sei arrivato tardi.

Insomma, magari hai letto da qualche parte che un determinato concorso pubblico sarebbe stato attivo a giugno, ma ormai è finito, ed è bene che tu lo sappia per tempo.

Un concorso che è scaduto ieri, ossia il 13 giugno 2022, è quello per il Comune di Palermo dove venivano ricercate ben 60 diverse figure professionali di categoria D.

Ebbene, la domanda avrebbe dovuto essere inviata direttamente sulla piattaforma del Comune di Palermo entro la mezzanotte di ieri. Di conseguenza, si tratta di un bando chiuso al quale nessuno può più partecipare, salvo una riapertura.

Eppure, nonostante questo bando sia ormai stato chiuso, ce ne sono altri che sono rimasti aperti e che potrai sfruttare per poter entrare a lavorare nella Pubblica Amministrazione.

Vuoi sapere di quali bandi stiamo parlando? Beh, allora continua a leggere questo articolo!

Concorso pubblici 2275 VFP4: attenzione alla scadenza ravvicinata!

Il secondo concorso pubblico del quale vogliamo parlarvi ha una scadenza davvero molto vicina: stiamo parlando del 16 giugno.

In poche parole hai ancora due giorni per poterti candidare a questo concorso pubblico.

Ma cosa significa nel dettaglio la sigla VFP4? Ebbene, stiamo parlando del concorso pubblico che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 maggio 2022 ed è dedicato ai volontari.

L’obiettivo? Quello di assumere personale per l’Esercito, la Marina Militare e l’Aeronautica Militare.

Come fare per inviare la domanda? È molto semplice.

Infatti, tutti coloro che saranno interessati a tale bando dovranno fare richiesta su questo sito entro il 16 giugno 2022.

Attenzione: per poter accedere al portale sarà necessario autenticarsi con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.

Bandi in scadenza a giugno: il concorso per la Regione Marche!

Eppure, dobbiamo passare in rassegna anche altre possibilità che vengono date a coloro che vogliono lavorare nella Pubblica Amministrazione.

Di cosa si tratta? Beh, possiamo citare anche il concorso previsto per la Regione Marche che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio di quest’anno.

In questo caso ci saranno delle prove scritte e orali al fine di assumere impiegati a tempo indeterminato di categoria C e D.

Attenzione: si tratta di un lavoro a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione.

Questo vuol dire che se per te il sogno è sempre stato quello di lavorare in questo settore e vivi all’interno della Regione Marche, è possibile per te inviare la tua candidatura.

Il cambio del tuo lavoro potrebbe essere dietro l’angolo.

Ma entro quale data ci si potrà candidare al bando predisposto dalla Regione Marche? Beh, come abbiamo anticipato, tutti i bandi che andiamo a vedere nel dettaglio sono in scadenza nel corso del mese di giugno.

Ebbene, per accedere a tale concorso sarà possibile inviare la propria candidatura in modalità telematica entro le ore 14 del 25 giugno.

Concorso per 50 istruttori nella città di Torino: ecco il bando in scadenza!

Ma non abbiamo ancora finito! Infatti, ora andiamo a pendere in considerazione una possibilità davvero ghiotta per coloro che vivono all’interno del Comune di Torino.

Insomma, la Pubblica Amministrazione (o meglio, la città di Torino) ricerca ben 50 figure da inserire come istruttori amministrativi e contabili con contratti a tempo determinato.

La durata del contratto sarà di 12 mesi e sono ammesse proroghe future nel caso in cui i candidati dovessero mostrarsi intraprendenti e preparati.

Per candidarsi al bando sarà semplicissimo: vi basterà consultare la pagina ufficiale della città metropolitana di Torino.

Ma quale sarà la scadenza per l’invio delle candidature? Inutile dirlo, il bando chiuderà le sue porte nel corso del mese di giugno.

Ebbene, coloro che sono interessati a questo lavoro all’interno della città di Torino potranno inviare la loro candidatura entro le ore 12 del 23 giugno 2022.

Cercasi 20 agenti forestali nel Comune di Trento: la proposta!

Abbiamo terminato l’elenco dei bandi in scadenza nel mese di giugno? Ovviamente la risposta è negativa.

Infatti ne mancano tre. Il primo di questi è quello che riguarda la ricerca di 20 agenti forestali nel Comune di Trento al fine di reclutarli a tempo indeterminato per coprire le posizioni vacanti al Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento.

Attenzione: anche in questo caso la domanda dovrà essere inviata esclusivamente in modalità telematica sul portale della Provincia di Trento.

Data di scadenza? Simile alle precedenti, ovviamente. Infatti, questo bando chiuderà alle ore 12 del 24 giugno.

Insomma, se vivi nella Provincia autonoma di Trento e sei interessato a lavorare come agente forestale, questa è la tua occasione!

Bando in chiusura a potenza: ecco il concorso per 17 istruttori!

Abbiamo quasi finito l’analisi di quelli che sono i bandi che stanno per chiudere le loro porte nel corso del mese di giugno 2022.

Eppure, non possiamo dimenticarne nessuno, in modo che tutti coloro che vogliono poter provare a candidarsi per lavorare nella Pubblica Amministrazione abbiano la possibilità di farlo, in qualsiasi area dell’Italia.

Per questo penultimo bando in chiusura ci spostiamo nella città di Potenza, città che ha presentato il suo bando il 24 maggio in Gazzetta Ufficiale.

Ma cosa riguarda tale bando? In questo caso vengono ricercate 17 figure come istruttori amministrativi e tecnici da assumere all’interno del Comune a tempo indeterminato.

Attenzione: le candidature scadono il 23 giugno!

Insomma, se sei interessato alla posizione ti consiglio di cogliere al volo l’occasione!

E a Milano? Ecco il bando in scadenza per ASST Milano!

Ci spostiamo ora a Milano per l’ultimo bando che abbiamo in scadenza. Infatti, l’ASST di Garbagnate Milanese ha indetto un concorso utile al reclutamento di 40 figure di infermieri.

O meglio, facciamo riferimento a tutti coloro che svolgono professioni di tipo sanitario da assumere full time a tempo indeterminato.

Attenzione: puoi candidarti a quest’offerta di lavoro entro e non oltre la data del 23 giugno!

Dunque, se all’interno di questi bandi in scadenza hai trovato il lavoro che fa per te, ti consiglio di inviare la tua candidatura quanto prima!