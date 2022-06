Il Ministero dell’Istruzione ha indetto dei nuovi concorsi pubblici indirizzasti a dirigenti scolastici, docenti e personale scolastico fuori ruolo per poter accedere al lavoro durante il periodo triennale comprendente gli anni dal 2022 al 2025. Ma c’è davvero poco tempo per potersi assicurare l’accesso al bando da concorso pubblico docente. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo concorso del MIUR.

Effettivamente, i bandi straordinari di concorsi pubblici che sono stati presentali e pubblicati da parte del MIUR sono prossimamente in scadenza, prevedendo la possibilità per i cittadini intenzionati a presentare domanda entro la data del 15 giugno 2022.

A questo proposito, per tutti quei docenti, dirigenti scolastici e altro personale scolastico non iscritto a ruolo diventa essenziale essere a conoscenza dell’intera procedura che dovrà essere rispettata entro le tempistiche stabilite dal bando di concorso.

In tal senso, all’interno del seguente articolo, andremo ad approfondire proprio nel dettaglio quali sono le novità fornite da parte del Ministero dell’Istruzione in merito al nuovo bando di concorso pubblico straordinario la cui scadenza è stata fissata per il 15 giugno 2022.

Concorsi pubblici Ministero dell’Istruzione: tutte le novità da sapere!

Dunque ancora novità per i concorsi pubblici! Questa volta al centro del dibattito sono finiti i nuovi concorsi pubblici i cui bandi straordinari sono stati indetti recentemente da parte del Ministero dell’Istruzione.

Tuttavia, prima di andare a chiarire ed approfondire in particolare modo quali sono le novità principali dei bandi di concorsi pubblici, diventa essenziale anche comprendere a chi sono stati indirizzati e quali sono i bandi che attualmente sono ancora disponibili per poter trasmettere al meglio la richiesta.

A questo proposito, come riportato da parte del Ministero dell’Istruzione, gli avvisi di selezione che si sono susseguiti nel corso dell’ultimo periodo hanno di fatto perseguito un obiettivo ben preciso. Si tratta di riuscire a selezionare ed individuare ben 66 figure tra docenti e dirigenti scolastici che potessero andare a svolgere un’attività di lavoro presso gli uffici scolastici regionali del MIUR e dell’amministrazione.

In tal senso, è stato anche chiarito che non si trattava soltanto dell’anno scolastico prossimo, dunque quello che comprende i mesi da settembre 2022 a giugno 2023, bensì anche i due anni successivi.

Questo perché tutti i bandi di concorsi pubblici che sono stati istituiti nelle ultime settimane in maniera straordinaria mirano a fornire un’occupazione verso quei docenti e dirigenti scolastici per una durata triennale per gli anni scolastici dal 2022 al 2025.

Concorsi pubblici Ministero dell’Istruzione: quali sono i bandi ancora aperti?

Secondo quanto indetto dai vari bandi di concorso pubblico che sono stati formulati da parte del Ministero dell’Istruzione, nel corso della metà di giugno di quest’anno sono state predisposte una serie di scadenze per la trasmissione delle domande.

A questo proposito, mentre per alcune la procedura di invio della documentazione della richiesta per poter accedere ai bandi di concorso pubblico sono state già superate le date di scadenza entro cui si poteva inviare la domanda, per altre resta davvero pochissimo tempo.

È importante quindi fare un breve riepilogo di tutte le posizioni attualmente libere a cui si potrebbe fare domanda attraverso uno dei bandi di concorso pubblico attualmente messi a disposizione.

Un primo bando ancora disponibile è quello che prevede la possibilità per undici persone tra dirigente scolastico e personale docente di svolgere una prestazione per il triennio di riferimento presso gli uffici della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale.

Un secondo bando di concorso pubblico riguarda quello di poter assumere un ruolo come dirigente scolastico oppure docente presso l’apposita direzione generale, addetto alla progettazione organizzativa, nonché all’innovazione dei processi amministrativi e alla comunicazione e ai contratti.

Infine, un ulteriore bando di concorso pubblico ancora attualmente disponibile è quello legato alla possibilità di prestare lavoro attraverso una cooperazione con il Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali per lo svolgimento di compiti connessi con l’autonomia scolastica.

Bandi di concorso pubblico: quali sono i requisiti per avere il posto?

Come accade per qualsiasi tipo di bando di concorso pubblico, anche nel caso di quelli straordinari che sono stati recentemente indetti dal Ministero dell’Istruzione prevedono la possibilità di ottenere il posto di lavoro soltanto nei casi in cui si rispettano tutte le condizioni previste.

A questo proposito, quindi, i docenti ed i dirigenti scolastici che hanno intenzione di presentare la richiesta dovranno assicurarsi prima di procedere alla trasmissione della domanda di rispondere a alcuni requisiti particolari.

Innanzitutto, è stato chiarito che per poter ottenere il posto di lavoro previsto dai tre bandi di concorso la cui scadenza è stata fissata per il 15 giugno di questo anno, occorre rientrare in una determinata categoria di lavoratori. In tal senso, si intendono inclusi esclusivamente quei dirigenti scolastici e quei docenti che sono intesi come personale fuori ruolo a tempo indeterminato.

Si tratta, inoltre, di lavoratori scolastici che svolgono la propria prestazione presso della scuole statali, a prescindere dall’ordine e dal grado della scuola.

Infine, è necessario anche che i candidati che presenteranno richiesta per poter accedere al bando di concorso pubblico abbiano a tutti gli effetti superato il periodo di prova durante il servizio, a prescindere dall’attività di istruzione scolastica effettivamente svolta.

Concorso pubblico: le condizioni di lavoro per il bando

Dunque, secondo quanto istituito dai vari bandi di concorsi pubblici in scadenza il prossimo 15 giugno 2022, i docenti ed i dirigenti scolastici che saranno effettivamente selezionati a seguito della presentazione della richiesta, potranno svolgere il servizio in posizione di fuori ruolo durante il periodo comprendente tre anni scolastici.

Si intendono quindi inclusi, come anticipato anche in alcuni paragrafi precedenti, gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 nonché 2024/2025.

Per quanto riguarda, invece, l’orario di servizio che dovrà essere effettivamente rispettato da parte del personale docente, in questo caso si fa riferimento a 36 ore settimanali, se si tratta del personale docente. In questo caso, tale categoria di lavoratori non avrà la possibilità di richiedere il servizio di lavoro ad orario parziale.

Mentre, per quanto concerne i dirigenti scolastici che potranno ottenere il lavoro a seguito della presentazione della richiesta entro il 15 giugno seguendo la procedura indetta dal bando di concorso pubblico, in questo caso, sarà necessario tenere in considerazione le indicazioni e le linee guida che sono state fornite direttamente attraverso il contratto collettivo nazionale dei lavoratori.

Come presentare domanda al bando di concorso pubblico entro 15/06?

Occorre precisare che, secondo quanto previsto dai vari bandi di concorsi pubblici indetti recentemente da parte del Ministero dell’Istruzione, al fine di accedere alla posizione lavorativa desiderata, sarà chiaramente necessario che i candidati provvedano al rispetto di una serie di procedure.

Per quanto riguarda la selezione del personale, in questo caso, il MIUR ha specificato che questa fase comprenderà un’attenta valutazione da parte della commissione dei titoli conseguiti da parte di ciascun candidato, oltre che del colloquio che si svolgerà in data successiva.