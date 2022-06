Novità per i concorsi pubblici: è ormai in dirittura di arrivo il nuovo concorso pubblico dell’Agenzia delle Dogane, volto a offrire nuovi posti di lavoro in Dogana. Tutto quello che devi fare è leggere bene il mando dei concorsi pubblici e partecipare al concorso per accedere ad uno dei 1.500 posti di lavoro a disposizione.

Come tutti i bandi di concorsi pubblici previsti finora, anche quello legato alla possibilità di ricevere uno tra i più di mille posti di lavoro a disposizione in Dogana è accessibile esclusivamente nei confronti di alcune categorie di soggetti.

Proprio per questo motivo, diventa essenziale che ciascun cittadino intenzionato a partecipare a questo concorso pubblico di lavoro, approfondisca al meglio tale argomento, ponendo l’attenzione non soltanto sulle disposizioni contenute nel concorso.

Infatti, quando si parla di concorsi pubblici, bisogna fare attenzione a tutto ciò che viene indicato al fine di assicurarsi il posto di lavoro in oggetto. A partire dai requisiti anagrafici, ai titoli di studio e alle certificazioni di cui si risulta essere in possesso, fino alla procedura telematica prevista per presentare la richiesta di partecipazione ai concorsi pubblici.

Insomma, quando si ha intenzione di accedere ad un posto di lavoro attraverso la partecipazione ad un bando di concorso pubblico, ogni dettaglio fa la differenza.

Per questo motivo, all’interno del seguente articolo, andremo a fornire una breve panoramica generale di tutte le caratteristiche distintive e gli aspetti peculiari che attualmente contraddistinguono il posto di lavoro pubblico presso la Dogana.

Concorsi pubblici per avere il lavoro in Dogana: come si partecipa?

Ci sono novità per chi è in attesa di nuovi bandi di lavoro attraverso la partecipazione di concorso pubblici aperti a tutti! È ormai una notizia ufficiale quella della prossima uscita sempre più vicina del bando di concorso pubblico previsto per il lavoro in dogana nel 2022.

Bisognerà infatti attendere soltanto poco meno di un mese, quando a partire dalla data di luglio 2022, saranno pubblicati tutti i dettagli in riferimento ai concorsi pubblici per poter accedere al posto di lavoro per poter lavorare presso l’Agenzia delle Dogane.

Si tratta, a questo proposito, dello stanziamento di un numero piuttosto elevato di posti di lavoro in tutta Italia. Infatti, secondo le prime indicazioni rese note, sembrerebbe proprio che l’Agenzia delle Dogane risulti essere intenzionata a mettere a disposizione ben 1.500 posti di lavoro sia per cittadini in possesso di laurea triennale e magistrale che anche quelli soltanto con il diploma.

Tuttavia, così come accade già per gli altri concorsi pubblici, è necessario porre particolare attenzione a quali sono i meccanismi di funzionamento alla base del concorso per accedere ai posti di lavoro in dogana e quali sono le procedure che i candidati dovranno seguire.

Ad annunciare l’arrivo del nuovo bando di concorso pubblico indetto da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stato proprio il direttore dell’Agenzia, ovvero Marcello Minenna. Il Direttore, infatti, in occasione di un’intervista che è stata rilasciata al giornale Messaggero, ha fatto sapere all’intera popolazione italiana che entro luglio arriverà certamente un nuovo bando di concorso pubblico per l’assegnazione di ben 1.500 posti di lavoro.

Gli obiettivi del nuovo concorso pubblico per il lavoro in dogana

Novità concorsi pubblici: quando si parla di un nuovo concorso pubblico iniziano immediatamente a circolare informazioni e notizie correlate a questo nuovo bando. Tuttavia, è necessario non farsi lasciare influenzare da tutte le informazioni e le fake news che spesso circolano in rete in merito alla possibilità di accedere al nuovo posto di lavoro in questione.

Nel caso specifico del bando di concorso pubblico indetto da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ancora non sono state fornite ulteriori indicazioni.

Ciò che è certo, tuttavia, è che il Direttore ha denunciato la mancanza di un numero adeguato di personale e di lavoratori presso l’Agenzia delle Dogane.

Dunque, per questo motivo, sembrerebbe essere verosimile che la partecipazione al bando di concorso pubblico che sarà pubblicato già il mese prossimo, a partire da luglio 2022, consentirebbe ai cittadini che vivono nel territorio nazionale di poter ottenere un buon posto di lavoro da svolgere presso l’Agenzia.

È chiaro, quindi, che il principale obiettivo del nuovo concorso pubblico è quello di riuscire a placare le conseguenze legate al pensionamento dei dipendenti che attualmente stanno svolgendo la fine della loro carriera lavorativa proprio presso l’Agenzia delle Dogane.

Per fare ciò quindi sono stati messi a disposizione almeno 1.500 posti di lavoro da assegnare a diverse categorie di cittadini.

Concorsi pubblici: i requisiti per accedere al posto di lavoro in dogana

Dunque, come più volte sottolineato all’interno del seguente articolo, i posti di lavoro che potrebbero essere messi a disposizione da parte del’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in riferimento dovrebbero essere almeno mille, fino a raggiungere circa 1.500 posti.

Verosimilmente, si tratta di profili di varia natura e che rispondono a diverse condizioni e requisiti. Tuttavia, non essendo ancora stato pubblicato il bando di concorso pubblico predisposto dall’Agenzia delle Dogane, non può essere ancora chiaro e certo quale titolo di studio e quale esperienza lavorativa risultano essere tra le condizioni obbligatorie per avere il nuovo posto di lavoro.

Ciononostante, come riportato anche all’interno dell’articolo Concorsando.it dedicato proprio ai nuovi bandi per i concorsi pubblici come quello legato ai posti di lavoro in dogana, possono essere evidenziate alcune certezze.

Prima di tutto, sembrerebbe che per poter accedere ai bandi di concorsi per l’assegnazione dei posti di lavoro in dogana non sia richiesto alcun tipo di requisito in riferimento all’età anagrafica.

Inoltre, sembrerebbe anche che, secondo quanto specificato chiaramente da parte del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, i candidati avranno l’opportunità di scegliere anche la sede presso cui intendono svolgere il lavoro.

Lavoro in dogana: le prove previste dai concorsi pubblici

È chiaro che, non essendo stato ancora pubblicato il nuovo bando di concorsi pubblici per l'assegnazione dei 1.500 posti di lavoro per lavorare presso la dogana, ancora non si hanno informazioni per quanto concerne la procedura e l’iter da rispettare in riferimento alle prove concorsuali.

Tuttavia, potrebbe essere verosimile che venga avviata prima di tutto una prova di tipo selettivo, oltre che una o anche più prove di tipo scritto, che potrebbero di fatto cambiare sulla base del profilo diverso di candidato.

Infine, come accade già per la maggior parte delle altre prove per la partecipazione ai concorsi pubblici, potrebbe essere verosimile anche che venga chiesto ai candidati di sottoporsi ad un’ultima prova, questa volta di tipo orale e teorica.

Come mandare CV per il concorso pubblico di lavoro in dogana?

Ancora molti quando sentono parlare di concorsi pubblici credono erroneamente che basta mandare il proprio CV in formato europeo, per poter sperare di ricevere l’assegnazione dei posti di lavoro.

Non è affatto così: per poter ottenere la possibilità di lavorare in dogana grazie ad uno dei 1.500 posti di lavoro che saranno messi a disposizione dal nuovo bando di luglio 2022, sarà necessario seguire alla lettera anche la procedura che sarà specificata nel bando.

In linea generale, per poter inviare e trasmettere correttamente l’istanza di partecipazione al bando di concorso sarà necessario fare riferimento al portale ufficiale dedicato proprio ai Concorsi dell’Agenzia delle Dogane.

Inoltre, si consiglia sempre di prendere visione esclusivamente del bando di concorso che sarà pubblicato attraverso i canali della Gazzetta Ufficiale al fine di togliere ogni dubbio in merito alla procedura che sarà rispettata.