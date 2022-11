Tra i concorsi pubblici attualmente attivi, spunta anche la nuova procedura di assunzione prevista dall’INPS per le figure di ingegneri e architetti. Attenzione alla procedura per fare domanda di lavoro, entro il 28 novembre.

Tra i concorsi pubblici attualmente attivi, spunta anche la nuova procedura di assunzione prevista dall’INPS per le figure di ingegneri e architetti. Il tipo di lavoro sarà attraverso la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato per 38 professionisti di primo livello, ad alta specializzazione tecnica.

Novità sui posti di lavoro INPS con i concorsi pubblici per ingegneri e architetti

L’Istituto INPS ha deciso di pubblicare un nuovo concorso pubblico volto all’attribuzione di nuovi posti di lavoro per le figure professionali di ingegneri e di architetti.

Si tratta, quindi, di una selezione di 38 professionisti di primo livello dell’area tecnico-edilizia per l’assunzione a tempo indeterminato, che saranno distinti attraverso due procedure di reclutamento differente:

selezione A: assunzione di 22 ingegneri elettrici e meccanici;

selezione B: assunzione di 16 ingegneri edili, civili e architetti.

Come si evince già da queste prime indicazioni, il concorso pubblico indetto da parte dell’Istituto INPS è volto al reclutamento di nuovi tecnici professionali ad alta specializzazione, che svolgeranno il proprio lavoro in diverse Regioni d’Italia.

Nello specifico, infatti, il bando di concorso pubblico INPS ha anche offerto una panoramica generale in merito a tutte le Regioni in cui si necessitano tali figure lavorative.

Tra queste, le Regioni Lombardia e Campania sono quelle in cui si è alla ricerca di maggiore personale, con la disponibilità di ben 6 posti di lavoro per ciascun territorio. Mentre per le altre Regioni, i posti di lavoro che saranno assegnati saranno di circa 4 posti o 2 posti ciascuna.

Infine, per quanto riguarda la direzione generale, la cui sede operativa è situata a Roma, i posti di lavoro che potranno essere assegnati a ingegneri e architetti tramite il concorso pubblico INPS sono ben 14.

Posti di lavoro come ingegneri e architetti: i requisiti del concorso pubblico INPS

Come avviene per qualsiasi altro tipo di concorso pubblico, anche nel caso del bando predisposto da parte dell’Istituto INPS sono state fornite delle indicazioni più specifiche in merito ai requisiti per accedere al posto di lavoro per l’assunzione di ingegneri e architetti.

A questo proposito, si tratta delle seguenti condizioni che saranno verificate da parte degli operatori dell’INPS al momento della trasmissione della domanda per partecipare al concorso pubblico di lavoro.

Innanzitutto, la cittadinanza. Il bando di concorso pubblico INPS per il reclutamento di ingegneri e di architetti è aperto non soltanto ai professionisti con una cittadinanza italiana ma anche le persone provenienti da Paesi dell’Unione Europea o ancora le categorie di cui art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

Inoltre, tra i requisiti per accedere al posto di lavoro come architetto o ingegnere, è necessario anche assicurarsi di rispettare la mancanza di provvedimenti di destituzione o licenziamento dal lavoro presso la pubblica amministrazione.

Come ogni bando di concorso pubblico, l’accesso alle prove di selezione per il reclutamento del personale è aperto esclusivamente verso quei lavoratori che non sono stati coinvolti da condanne penali che sono passate in giudicato per reati legati all’interdizione dai pubblici uffici.

Infine, dopo la presentazione delle domande per il concorso pubblico INPS, saranno verificati anche gli aspetti relativi al godimento di tutti i diritti sia civili che politici, oltre che alla propria idoneità fisica.

Come fare domanda per concorso pubblico INPS e avere il lavoro

Il concorso pubblico INPS per il reclutamento del personale è quindi aperto verso le seguenti figure: ingegneri elettrici e meccanici, ingegneri civili, edili e architetti.

In entrambi i casi è richiesto un diploma di laurea inerente alla posizione per cui si presenta la domanda, ma anche l’iscrizione alla sezione A dell’albo professionale dell’ordine.

La domanda di ammissione al concorso pubblico dell’INPS per gli ingegneri e gli architetti dovrà essere necessariamente presentata tramite la procedura telematica, a cui sarà possibile accedere attraverso le credenziali personali di SPID, CIE o CNS.

La scadenza per inviare le domande per il lavoro con il concorso pubblico è stata fissata per la giornata del 28 novembre alle ore 16. Al momento della domanda, i candidati al concorso pubblico saranno tenuti anche a comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata.