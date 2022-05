Quando si è alla ricerca di un nuovo lavoro, molto spesso subentra un forte senso di preoccupazione e di sconforto da parte delle persone. Capita infatti sempre più spesso di dover sostenere infiniti iter di candidature, sottoponendo a colloqui e incontri in sede presso l’azienda che sta ricercando personale, senza poi riuscire effettivamente ad ottenere quel posto di lavoro.

Per questo motivo, può essere particolarmente utile dare anche un’occhiata ai vari concorsi pubblici che di giorno in giorno vengono attivati da parte degli enti e delle organizzazioni locali.

Si tratta, in molte occasioni, anche di posti di lavoro accessibili tramite concorso pubblico anche da parte di quelle persone che non sono riuscite a terminare il percorso di studi e che quindi hanno soltanto la licenza media.

Tuttavia, non bisogna sottovalutare l’importanza della fase di preparazione del concorso pubblico: è necessario studiare ed approfondire gli argomenti richiesti all’interno del bando di concorso, al fine di presentarsi in sede di prova ufficiale preparati e sicuri di quanto appreso durante i mesi precedenti.

Dunque, non importa se attualmente non sei in possesso di un attestato di diploma, quello che conta è riuscire a scegliere tra i vari concorsi pubblici quale fa più al caso tu, e iniziare la preparazione prima della prova ufficiale.

Per tale motivazione, al fine di aiutare chi è alla ricerca di un buon lavoro e che attualmente ha soltanto la licenza media, all’interno del seguente articolo, sarà riportata una breve panoramica in riferimento a tutti i concorsi pubblici attualmente ancora aperti. Si tratta di concorsi pubblici riferiti a settori ed ambiti lavorativi assai differenti da loro, che saranno riportati sulla base della zona presso cui si terrà l’attività di lavoro.

Concorsi pubblici 2022: i posti disponibili in tutta Italia

Tra i primi bandi legati ai concorsi pubblici che sono stati aperti per l’anno 2022, vi è sicuramente quello legato al bando di reclutamento di ben 7.200 volontari VFP1 per l’Esercito Italiano. Si tratta di un bando aperto già dall’8 febbraio, ma la cui scadenza è stata fissata alla data del 30 agosto di questo stesso anno.

In questo caso per poter partecipare è necessario aver conseguito un diploma di scuola secondario di I grado, ovvero la licenza media, oltre che svolgere e superare una serie di fasi di reclutamento, che permetteranno di valutare effettivamente l’idoneità del cittadino a svolgere questo tipo di attività. Tra le prove, anche quelle legate all’accertamento dell’efficienza fisica.

Tra gli altri concorsi pubblici attualmente disponibili in tutta Italia, vi è il bando indetto da parte della Polizia Penitenziaria volto al reclutamento di ben 1.758 posti di allievo agente per il corpo di polizia penitenziaria. In questo caso, tuttavia, occorre fare attenzione alle scadenze per inviare la domanda.

Infatti, il bando di concorso pubblico è stato reso noto a partire dalla data del 19 aprile e sarà in scadenza il giorno giovedì 19 maggio alle ore 20.

Un altro bando di concorso pubblico particolarmente importante riguarda quello istituito dall’ente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine della copertura di posti di personale docente e personale ATA da destinare all’estero. In questo caso, l’anno scolastico di riferimento sarà quello del 2022/2023.

Tuttavia, anche in questo caso, sono previsti davvero pochi giorni per compilare correttamente la domanda al fine di assicurarsi la partecipazione al bando di concorso pubblico. Infatti, la scadenza è stata fissata per la data del 16 maggio 2022.

Concorsi pubblici 2022: i posti liberi al Sud Italia

Inoltre, anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto un bando a partire dalla data dell’8 aprile ed in scadenza in data 24 maggio alle ore 14. Si tratta, in questo caso di un concorso pubblico volto al reclutamento di ben 1.956 posti di lavoro per il personale non dirigenziale per la presidenza del consiglio dei Ministri.

In questo caso, tuttavia, occorre precisare che tale concorso pubblico viene riservato esclusivamente nei confronti di quei cittadini che hanno svolto o svolgono un’attività di tirocinio presso una delle sedi del Ministero della Giustizia, Ministero dell’Istruzione e Ministero della cultura, presso le seguenti Regioni: Campania, Puglia, Sicilia e Calabria.

Per quanto riguarda i bandi di concorso pubblici per il Sud Italia solo con la licenza media, entro il 29 maggio sarà possibile presentare anche la richiesta per poter partecipare al bando per la copertura di 16 posti di lavoro come operatore tecnico specializzato senior, per la mansione di autista di ambulanza con funzioni di soccorritore.

A questo proposito, si tratta di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le figure professionali di categoria C, di cui 8 posti di lavoro sono riservati esclusivamente nei confronti di coloro che rientrano nella categoria di volontari delle Forze armate.

Un altro bando di concorso pubblico in scadenza è quello relativo alla copertura di 13 posti dei lavoro per operai specializzati. In questo caso, il bando pubblico, in scadenza per la data del 22 maggio alle ore 20, consentirebbe ai cittadini di accedere ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, inquadrati come posizione di categoria B3.

Anche in questo caso si tratta di un bando di concorso per il sud Italia, in particolare indetto dalla Regione Campania, al fine di reclutare candidati che svolgeranno il lavoro presso il Comune di Vietri sul Mare.

Concorsi pubblici al Nord Italia: quali sono i lavori disponibili?

Tra i bandi di concorsi pubblici riservati alla Regione Lombardia è stato indetto un bando a partire dal 12 aprile, ed in scadenza nei prossimi giorni, ovvero il1 2 maggio alle ore 20, per 20 posti di operatori socio-sanitari presso aziende per i servizi alla persona.

In questo caso, si tratta, della possibilità di accedere con solo la licenza media ed un attestato di operatore socio sanitario, ad un contratto a tempo pieno e indeterminato presso Istituti Milanesi Trivulzio nel 2022.

Un altro bando di concorso in scadenza il 12 maggio che potrà essere particolarmente vantaggioso per chi vive nella Regione Lombardia, potrebbe essere quello dedicato alla copertura di due posti di operatore tecnico specializzato, per la figura di autista di categoria Bs. In questo caso, il posto di lavoro prevede la possibilità di svolgere la prestazione presso l’azienda socio-sanitaria territoriale degli Spedali Civili di Brescia.

Un ulteriore bando di concorso pubblico davvero interessate è quello che prevede la possibilità di accedere ad uno dei dieci posti con un contratto di formazione e lavoro della durata di un anno, per le seguenti categorie: due addetti alla guida di autocarri; sette addetti alla manutenzione delle strade ed un operaio addetto alla segnaletica delle strade.

In questo caso, il riferimento è quello della Regione Liguria, e l’ente presso cui si andrebbe a svolgere il lavoro, anche solo con la licenza media è la città metropolitana di Genova.

Come fare i concorsi pubblici nel 2022: la procedura prevista

Dunque, nel corso del seguente articolo, abbiamo visto nel dettaglio alcuni dei tantissimi bandi di concorso pubblico che sono stati indetti a partire dall’anno 2022 e che attualmente sono ancora disponibili.

Si tratta di posti di lavoro che potranno essere messi a disposizione anche da parte di quelle persone che attualmente sono in possesso soltanto della licenza media, ma che dimostreranno durante le specifiche prove e gli accertamenti previsti per ciascun bando, di essere adatti alle mansioni richieste.

In tal senso, prima di iscriversi al bando di concorso pubblico, si consiglia sempre di prendere visione correttamente di tutte le richieste e le condizioni espresse all’interno del bando, al fine di assicurarsi di essere effettivamente adatto alla posizione.