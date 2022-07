È ormai ufficiale l’arrivo di importanti novità per quanto riguarda il tema delle novità sui concorsi pubblici. In particolare, questa volta potranno accedere alla domanda per poter partecipare al bando del concorso pubblico della pubblica amministrazione sia i cittadini laureati che i diplomati che intendono svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune di Napoli. Quest’ultimo, infatti, si appresta ad avviare la pubblicazione di diversi concorsi pubblici che di fatto offriranno la possibilità di assunzione fino a mille nuovi posti di lavoro.

È ormai ufficiale l’arrivo di importanti novità per quanto riguarda il tema delle novità sui concorsi pubblici. In particolare, questa volta potranno accedere alla domanda per poter partecipare al bando del concorso pubblico della pubblica amministrazione sia i cittadini laureati che i diplomati che intendono svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune di Napoli.

Quest’ultimo, infatti, si appresta ad avviare la pubblicazione di diversi concorsi pubblici che di fatto offriranno la possibilità di assunzione fino a mille nuovi posti di lavoro.

Ma chi potrà effettivamente partecipare al concorso che sarà indetto da parte del Comune di Napoli per l’attribuzione di diversi ruoli e mansioni previste nell’ambito della pubblica amministrazione? Come si andranno a formulare le procedure concorsuali al fine di poter trasmettere correttamente la domanda per accedere al nuovo bando di concorsi pubblici previsto dal Comune di Napoli?

C’è un modo per iniziare a studiare ed effettuare un vero e proprio percorso di preparazione per poter partecipare al bando del concorso pubblico che sarà prossimamente indetto per quelle persone che intendono accedere ad uno dei mille nuovi posti di lavoro a Napoli?

Dunque, all’interno del seguente articolo saranno riportate tutte le indicazioni principali e le informazioni riferite proprio alle novità sui concorsi pubblici per quanto riguarda il Comune di Napoli, al fine di offrire un supporto nei confronti di tutte quelle persone che hanno il desiderio di trovare finalmente un posto di lavoro a tempo determinato ma anche indeterminato.

Le novità dell’ultima ora sui concorsi pubblici a Napoli: cosa c’è da sapere

È ormai ufficiale: i concorsi pubblici per poter lavorare presso il Comune di Napoli sono quasi pronti e saranno presto resi noti direttamente in Gazzetta Ufficiale, attraverso la pubblicazione di un apposito bando di concorso.

A questo proposito, a gestire interamente la fase di assunzione a tempo determinato ed indeterminato delle varie figure professionali che saranno richieste a seguito della pubblicazione del bando sui concorsi pubblici del Comune di Napoli è l’ente Formez.

Tuttavia, ad annunciare già l'arrivo dei nuovi bandi legati ai concorsi pubblici per il Comune di Napoli sono stati non soltanto il direttore generale di Napoli alla Commissione Polizia Locale, ovvero Pasquale Granata, ma anche lo stesso sindaco Gaetano Manfredi.

Quest’ultimo, infatti, ha ribadito la necessità di pubblicare al più presto il bando legato ai concorsi pubblici per il Comune di Napoli, il quale andrebbe così a rappresentare un passo in avanti e di incoraggiamento nei confronti della popolazione partenopea.

I posti disponibili per chi vuole partecipare ai concorsi pubblici a Napoli

In attesa di comunicazioni ufficiali che dovrebbero avvenire già nelle prossime settimane, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del concorso pubblico del Comune di Napoli, ciò che è certo è che si tratta di un bando che consentirà l’attribuzione di ben mille posti di lavoro, che sarà messa in atto in maniera incrementale per una durata di tre anni.

Ma quali sono i profili lavorativi che sono maggiormente ricercati per i bandi di concorsi pubblici? In particolare, si tratta della ricerca di circa 200 figure come agente di polizia municipale, seguite da 150 figure che saranno assunte come istruttori amministrativi.

Inoltre, il Comune di Napoli intende anche ricercare ed assumere altre figure professionali, tra queste: ragionieri, geometri, maestri, istruttori culturali, istruttori informativi ma anche istruttori nel campo dell’informazione e della comunicazione.

Chi può fare richiesta per partecipare ai concorsi pubblici a Napoli: i requisiti

Per poter accedere ai posti disponibili che saranno messi a disposizione attraverso la pubblicazione del bando per i concorsi pubblici dal Comune di Napoli, attualmente non sono stati fissati limiti di età anagrafica.

Verosimilmente, al fine della partecipazione al bando di concorsi pubblici presso il Comune di Napoli potrebbero essere richiesti anche specifici titoli di studi, come ad esempio il conseguimento di un determinato corso di laurea.

Tuttavia, in molti casi, l’accesso al concorso pubblico potrebbe essere accettato anche nei confronti di quelle persone che hanno soltanto il titolo di studio del diploma.

Un aspetto sicuramente da non sottovalutare riguarda quello legato a come prepararsi per un concorso pubblico del Comune di Napoli. In tal senso, in attesa di ricevere ulteriori indicazioni in merito alla partecipazione al concorso pubblico, solitamente le procedure di selezione presuppongono una prima prova preselettiva, seguita poi da una prova scritta e da un colloquio orale finale.

In linea generale, gli argomenti e le materie su cui è possibile iniziare a prepararsi al fine di superare la prova per poter accedere al posto del concorso pubblico riguarda sicuramente l’ambito del diritto costituzionale, del diritto amministrativo nonché del diritto penale, del diritto degli enti locali e della contabilità pubblica.

Allo stesso tempo, non bisogna sottovalutare ciò che riguarda anche le nozioni di informatica e la conoscenza della lingua inglese.