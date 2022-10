Finalmente arrivano le nuove assunzioni per ottenere il posto di lavoro nell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il cosiddetto INL. Attraverso dei nuovi bandi di concorso pubblico, infatti, ci saranno delle assunzioni con l’assegnazione fino a 1.600 posti di lavoro in più.

Buone notizie per tutte quelle persone che sono alla ricerca di lavoro e che desiderano partecipare ai nuovi concorsi pubblici che saranno resi noti nel corso delle prossime settimane.

Finalmente arrivano le nuove assunzioni per ottenere il posto di lavoro nell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il cosiddetto INL. Attraverso dei nuovi bandi di concorso pubblico, infatti, ci saranno delle assunzioni con l’assegnazione fino a 1.600 posti di lavoro in più.

Si tratta, infatti, delle novità che sono state inserite all’interno del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024, con cui saranno attribuiti tantissimi posti in più di lavoro attraverso la partecipazione ai concorsi pubblici.

Le novità su concorsi pubblici INL e nuove assunzioni con 1.600 posti di lavoro

L’Agenzia dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aggiornato recentemente il programma che sarà messo in atto nei prossimi tre anni, dunque a partire dall’anno 2022 fino al 2024, per quanto riguarda la pubblicazione dei bandi per partecipare ai nuovi concorsi pubblici.

A questo proposito, saranno più di 1.500 i nuovi posti di lavoro che potranno essere attribuiti verso quei cittadini che decideranno di iscriversi al nuovo concorso pubblico per trovare un lavoro nel settore dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Nello specifico, gli inserimenti dei nuovi posti di lavoro riguarderanno non soltanto personale non dirigenziale e funzionari, ma saranno assegnati anche nuovi posti di lavoro verso coloro che ambiscono ad una posizione legata all’area dirigenziale.

Chi sarà assunto con i nuovi concorsi pubblici dell’INL? I posti di lavoro

Sulla base di quanto indicato all’interno del programma dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in riferimento all’interno triennio compreso tre il 2022 e il 2024, saranno messe in atto delle strategie di attribuzione di nuovi posti di lavoro, mediante la partecipazione ad appositi bandi di concorso. Ma chi poter essere assunto con i nuovi concorsi pubblici dell’INL?

Nello specifico, le assunzioni e i nuovi posti di lavoro che saranno riconosciuti verso i cittadini italiani che parteciperanno al concorso pubblico in questione, sono state organizzate a seconda dell’anno di riferimento, e così distribuite:

Anno 2022: 1.380 posti di lavoro;

Anno 2023: 120 posti di lavoro;

Anno 2024: 70 posti di lavoro.

In particolare, per quanto riguarda le assunzioni previste per l’anno 2022, in questi casi, attraverso l’apposito bando di concorsi pubblici, saranno definite le varie indicazioni da seguire per poter avere un posto di lavoro in diverse aree.

Dunque, potranno fare richiesta per il nuovo lavoro coloro che sono intenzionati a lavorare come ispettorati tecnici, mai anche come funzionari di Area II e III, nonché i dirigenti della fascia II.

Mentre negli anni successivi, ovvero per il 2023 e per il 2024 si susseguiranno altri concorsi pubblici, i quali tuttavia si riferiscono ad un numero ridotto di posti di lavoro, essenzialmente riferite all’Area III, profilo 1 e all’Area II, profilo F1 e F2, dunque per i funzionari e gli ispettori tecnici.

Come ottenere il posto di lavoro con i concorsi pubblici INL

Arriviamo quindi al punto più importante quando si è alla ricerca di un nuovo posto di lavoro e si desidera partecipare al concorso pubblico, ovvero: come fare domanda per il bando INL?

In questo senso, il reclutamento del personale che sarà assunto nei prossimi tre anni, sulla base del nuovo programma triennale dei fabbisogni, avverrà seguendo la solita procedura prevista nei casi in cui viene pubblicato un bando di concorso pubblico.

Ciò significa che, bisognerà innanzitutto attendere la pubblicazione dei bandi dei concorsi pubblici direttamente in Gazzetta Ufficiale, in particolare quelli che saranno resi noti all’interno della sezione concorsi ed esami. In linea generale, anche direttamente nella sezione telematica dell’INL, nell’area dedicata all’Amministrazione trasparente, ogni cittadino potrà andare a verificare la sussistenza di particolari requisiti.

Mentre, per quanto concerne la procedura effettiva da rispettare, occorrerà innanzitutto assicurarsi, prendendo visione del bando di concorso, di essere titolari di tutte le condizioni previste dal bando per l’attribuzione dei posti di lavoro.

Dopodiché, sarà verosimile che per ottenere il lavoro presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro vengano accertate le competente e le conoscenze del lavoratore attraverso apposite prove d’esame, sia scritte che orali, oltre che valutati i titoli di ciascun aspirante lavoratore.

Infine, si procederà poi con l’effettivo reclutamento del personale e quindi con l’assegnazione dei 1.600 posti di lavoro attraverso il tradizionale meccanismo di scorrimento delle graduatorie.

Tuttavia, non è da escludere che potrebbero essere introdotte nel prossimo periodo anche delle procedure di concorsi pubblici diverse rispetto a quelle finora sperimentate.