Sei alla ricerca di un nuovo posto di lavoro al Nord? Ecco i 4 bandi di concorso pubblico in scadenza entro i primi giorni di novembre che potrebbero fare al caso tuo, anche se hai soltanto la licenza media.

Se sei alla ricerca effettivamente di un nuovo posto di lavoro soltanto nelle regioni del Nord-Italia, potresti dare un’occhiata a ben quattro bandi di concorso pubblico attualmente attivi.

Si tratta di concorsi pubblici, la cui procedura per presentare la domanda per partecipare al bando è in scadenza entro i primi giorni di novembre, ma che potrebbero rappresentare un’ottima possibilità di lavoro per tutte quelle persone che attualmente sono disoccupate e hanno soltanto la licenza media.

Nello specifico, stiamo parlando di quattro bandi diversi, ciascuno dei quali con una propria data di scadenza e un determinato numero di posti, i quali complessivamente ammonterebbero a 30 posti di lavoro, distribuiti nel seguente modo:

12 posti di lavoro per concorso pubblico come operatore sociosanitario;

10 posti di lavoro per concorsi pubblico come coadiutore amministrativo;

4 posti di lavoro per concorso pubblico come operatore tecnico specializzato-autista;

3 posti di lavoro per concorso pubblico come collaboratore amministrativo.

Come al solito, però, quando si parla di bandi di concorsi pubblici, anche quelli per chi ha la licenza media soltanto, è importante fare sempre attenzione a tutti i requisiti obbligatori.

Vediamo, quindi, tutti i dettagli su ciascun bando di concorso pubblico.

Due concorsi pubblici Nord-Italia in scadenza il 03/11 per avere il lavoro

C’è tempo fino alla data del 3 novembre per rispettare l’intera procedura per la candidatura a partecipare al bando di due concorsi pubblici per lo svolgimento di diverse attività nel territorio del Nord-Italia.

Un primo bando di concorso in scadenza quel giorno è quello legato all’attribuzione dei quattro posti di lavoro come operatori tecnici specializzati – autisti. In questo caso, chi supererà la procedura potrà ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato, categoria B, livello Bs.

Nello specifico, il bando di concorso pubblico è stato indetto e pubblicato da parte dell’ASST di Lodi, l’azienda socio sanitaria territoriale, la quale si è occupata anche di stabilire i requisiti. Tra questi è stato chiarito che l’accesso al concorso può essere riconosciuto anche verso coloro che hanno soltanto la licenza media, ovvero che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Dunque, per approfondire tutte le procedure legate alla prova scritta e orale per chi decide di richiedere il posto di lavoro con un concorso pubblico, ma anche per l’invio della documentazione per fare richiesta del lavoro, sarà necessario fare affidamento all’apposito portale dell'ASST Lodi.

Per la stessa data del 3 novembre è stata fissata la scadenza anche di un altro bando di concorso pubblico, quello dedicato all’attribuzione di tre posti di lavoro come collaboratore amministrativo, categoria B3.

Stiamo parlando del Corso-concorso pubblico di due Comuni del Nord-Italia, destinato ai lavoratori che appartengono alle categorie protette esplicitate dall'art. 1 della legge n. 68/1999.

In particolare, i richiedenti potranno fare domanda con il concorso pubblico anche soltanto con il diploma di licenza media, per lavorare presso il Comune di Cuneo o per il Comune di Saluzzo.

13 posti di lavoro con concorso pubblico al Nord-Italia: domande entro 27/10

Mancano davvero pochissimi giorni, invece, per quelle persone che desiderano poter fare domanda per accedere al bando di concorso pubblico con sede al Nord-Italia, per l’esattezza a Ferrara.

Si tratta, in questo caso, dell’attribuzione di 13 posti di lavoro come operatori socio-sanitaria, categoria B3, per cui sarà stipulato un contratto a tempo pieno e indeterminato, senza che venga richiesto alcun titolo formativo ulteriore rispetto a quello della licenza media.

Dunque, per tutte le persone che sono intenzionate a presentare domanda per accedere ad uno dei tredici posti di lavoro attraverso il concorso pubblico, è necessario anche in questo caso inviare la richiesta con l’apposita procedura telematica dell'ASP di Ferrara.

La scadenza del concorso pubblico in questo caso è quella del 27 ottobre 2022, alle ore 12.

Il concorso pubblico con tempo indeterminato per 10 amministratori

Infine, è possibile individuare un ultimo bando di concorso pubblico per poter trovare lavoro in uno dei Comuni del Nord-Italia. In questo caso si tratta di un concorso la cui scadenza è stata fissata il 23 novembre 2022.

Dunque, si tratta di un concorso pubblico per l’assunzione di 10 coadiutori amministrativi senior, appartenenti alle categorie dell’articolo 1 legge 68/99 con sola licenza media, presso l’azienda ULSS di Berica, della Regione Veneto.

Anche per questo bando di concorso pubblico viene richiesto anche il possesso dell’idoneità fisica necessaria per lo svolgimento dell’impiego lavorativo.

La procura di attribuzione del posto di lavoro seguirà quindi l’iter burocratico previsto anche per tutti gli altri concorsi pubblici, ovvero una fase di preselezione in cui saranno valutati i titoli e le competenze dei candidati, seguita poi da una fase di prova scritta e orale, al fine della formazione della graduatoria.