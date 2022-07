Il Ministero dell’Istruzione ha deciso di rendere recentemente note alcune indicazioni in riferimento alle novità sui concorsi pubblici e sugli adempimenti che dovranno essere rispettati da parte di chi si è già inserito all’interno delle graduatorie provinciali per le supplenze Gps per gli anni scolastici 2022-2024. Si ha tempo soltanto fino al 21 luglio per procedere con la presentazione delle domande, mentre per alcuni il tempo a disposizione è ancora più poco, in quanto un’ulteriore scadenza è quella del 15 luglio.

Nonostante l’imminente avvicinarsi del termine ultimo entro cui sarà necessario presentare la domanda, c’è ancora troppa confusione sul tema dei concorsi pubblici e delle richieste per le supplenze 2022-2024.

Per questo motivo, nel corso del seguente articolo, saranno poste in evidenza tutte le novità concorsi pubblici in riferimento alle indicazioni fornite da parte del Ministero dell’Istruzione, all’interno della nota 24978 dedicata alle graduatorie per le supplenze Gps per il periodo scolastico 2022-2024.

Le novità sui concorsi pubblici e sulle scadenze per le supplenze 2022-2024

Dunque, è chiaro che la recente comunicazione che è stata pubblicata da parte del Ministero dell’Istruzione ha fornito alcune informazioni di fondamentale importanza nei confronti di quelle persone che erano in attesa di ricevere indicazioni più concrete in merito alle graduatorie provinciali e delle supplenze.

Si tratta, in particolare, di novità per coloro che hanno intenzione di procedere con il percorso volto ad ottenere l’insegnamento nelle scuole come supplenti.

Nello specifico, mentre le graduatorie provinciali per le supplenze sono tate già aperte durante il mese di maggio, ora è giunto il momento di provvedere all’esecuzioni di tutti gli adempimenti richiesti.

A tal proposito, entro la metà di luglio di quest’anno, tutti gli insegnanti intenzionati a proseguire con la richiesta per ottenere la supplenza nelle graduatorie provinciali, dovranno procedere con la domanda volta la perfezionamento del servizio e dei titoli. Stiamo parlando quindi dello scioglimento della riserva.

Concorsi pubblici e conferma servizio: chi deve rispettare la scadenza del 15/07

Secondo quanto riportato anche dalla recente nota pubblicata da parte del Ministero dell’Istruzione, è possibile evidenziare alcune categorie particolari di insegnanti che sono tenuti necessariamente a rispettare l’obbligo di presentazione della domanda entro la scadenza del 15 luglio.

A questo proposito, si tratta di dover aggiornare il servizio che è stato svolto durante l’ultimo anno scolastico, al fine di accedere e fare domanda per l’inserimento delle graduatorie per le supplenze Gps per gli anni 2022-2024.

Nello specifico, sono tenuti a presentare al domanda esclusivamente quegli insegnanti che entro la giornata del 31 maggio di questo anno, in cui è stata fissata la scadenza per l’aggiornamento delle Gps, non avevano effettivamente ancora conseguito i requisiti richiesti. In particolare, il riferimento è quello dei 180 giorni che sono richiesti ai fini del riconoscimento dell’effettivo anno di servizio.

In questo modo, quei docenti che risultano essere stati assicurati attraverso un contratto, il cui termine scade al 30 giugno oppure al 31 agosto 2022, potranno avere la possibilità di ricevere il riconoscimento del pieno punteggio, esclusivamente nei casi in cui provvederanno a presentare la domanda di conferma dell’annualità del servizio entro il 15 luglio, alle ore 23:59.

Novità concorsi pubblici: come presentare domanda entro il 15 luglio

Se credi che rientri nei casi in cui vi è la necessità di presentare la domanda per il riconoscimento della totale annualità del servizio, è bene allora approfondire anche un altro aspetto del concorso pubblico: come presentare la domanda per l’aggiornamento delle graduatorie delle supplenze Gps 2022-2024?

Dunque, attualmente, il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione un portale telematico appositamente dedicato alla visualizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto nonché alla presentazione di eventuali istante.

Si tratta del servizio “polis-istanze online”, il quale potrà essere accessibili mediante una delle credenziali personali, come la Carta di identità elettronica (CIE), il Sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Chi deve rispettare la scadenza del 20 luglio per il concorso pubblico

Allo stesso tempo, oltre alla scadenza fissata per la conferma dell’annualità del servizio prevista per il 15 luglio, è importante sottolineare anche un ulteriore termine ultimo, quello del 20 luglio.

Nello specifico, si tratta della conferma da parte dei docenti dell’iscrizione con riserva per quanto riguarda le graduatorie provinciali per le supplenze per la prima fascia ma anche le Graduatorie ad esaurimento per il sostegno.

Per quanto riguarda, i docenti che fanno riferimento a quest’ultima categoria, in questo caso la data di scadenza cui sarà necessario prendere in considerazione resta invariata al 15 luglio.

Mentre, se invece si tratta di quei docenti che hanno intenzione di inviare le richieste volte allo scioglimento della riserva dei titoli in merito alle graduatorie provinciali delle supplenze 2022-2024, le scadenze da tenere presente sono la data del 20 luglio per il conseguimento della specializzazione o dell’abilitazione, e l’invio della domanda dovrà essere effettuato entro il 21 luglio.