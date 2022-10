L’assunzione cambia faccia e diventa digitale, la novità viene lanciata dai Comuni con l’avvio della selezione digitale. Il nuovo progetto promosso dalla collaborazione tra Anpci Servizi e Recrytera partirà in forma sperimentale coinvolgendo i piccoli Comuni, comunità composte fino a 15.000 cittadini.I concorsi saranno gestiti da una piattaforma denominata “Piattaforma Concorsi Smart” di Recrytera, un servizio già messo in circolo per i concorsi nazionali. In un futuro molto vicino lo strumento sarà utilizzato per la selezione digitale di nuove figure. Un progetto innovativo che cambia l’aspetto dell’assunzione della Pubblica Amministrazione. Arriverà a breve la nuova selezione di personale completamente digitalizzata.

L’assunzione cambia faccia e diventa digitale, la novità viene lanciata dai Comuni con l’avvio della selezione digitale. Il nuovo progetto promosso dalla collaborazione tra Anpci Servizi e Recrytera partirà in forma sperimentale coinvolgendo i piccoli Comuni, comunità composte fino a 15.000 cittadini.

I concorsi saranno gestiti da una piattaforma denominata “Piattaforma Concorsi Smart” di Recrytera, un servizio già messo in circolo per i concorsi nazionali. In un futuro molto vicino lo strumento sarà utilizzato per la selezione digitale di nuove figure. Un progetto innovativo che cambia l’aspetto dell’assunzione della Pubblica Amministrazione. Arriverà a breve la nuova selezione di personale completamente digitalizzata.

Offerte lavoro: nuova selezione digitale, ora è più facile lavorare nei Comuni

Finalmente una bella notizia per quanti hanno tentato o tentano d'inserirsi nel contesto lavorativo presso i Comuni. Grazie a questo progetto innovativo nei piccoli Comuni sarà più facile lavorare, la rapidità della selezione permetterà di passare tutti gli step lunghissimi. Il piano di lavoro con la “Piattaforma Concorsi Smart”, ha già dato ottimi frutti con i concorsi promossi dalle Pubblica Amministrazione.

Come si legge da Ticonsiglio.com, l’assunzione telematica sarà operativa per i piccoli Comuni nei prossimi mesi, specie considerando che la collaborazione tra Anpci Servizi e Recrytera è stata ufficializzata il 5 ottobre 2022.

L’intesa è stata siglata, per cui c’è l’accordo delle parti di procedere all’innovazione della gestione delle assunzioni o del reclutamento di personale accompagnato dalla digitalizzazione del sistema della “Piattaforma Concorsi Smart”.

Le assunzioni seguiranno le regole disposte nel decreto Reclutamento previsto nel PNRR, ma anche delle norme previste per le assunzioni nella Pubblica Amministrazione.

A cambiare sarà la gestione di reclutamento del personale nei piccoli Comuni. Prevista una prassi, snella, rapida e veloce per la collocazione immediata dell’assunzione del personale. Un sistema che permette di falciare i costi legati alle procedure concorsuali e di sopperire alla carenza delle abilità informatiche.

Oltretutto, la piattaforma gestirà in automatico la realizzazione dell’intera procedura concorsuale, garantendo la massima funzionalità nella selezione dei candidati. E, ancora, lo strumento permetterà di falciare i costi legati ai diversi contenziosi, assicurando l’equità di selezione tra i candidati.

Piattaforma smart, ecco i Comuni a cui è indirizzata la nuova selezione digitale

Il nuovo progetto coinvolgerà i piccoli Comuni, con comunità composte fino a 15.000 cittadini. L’iniziativa sarà molto ampia, basti pensare che sul territorio nazionale sono presenti circa 5.543 Enti locali con una densità abitativa fino a 5.000 cittadini. Parliamo di un’operazione che coinvolge il 73% delle Amministrazioni Comunali italiane su una densità di abitanti più alta di 10 milioni.

Peraltro, il numero più alto di Comuni a bassa densità è presente in Piemonte, Lombardia e Veneto. Il nuovo strumento sarà operativo per tanti Enti locali, che potranno godere degli innumerevoli vantaggi nella selezione del personale attraverso la “Piattaforma Concorsi Smart”.

Quali sono i profili maggiormente richiesti dai Comuni? Ecco dove manca il personale

Il nuovo meccanismo promosso dalla Anci Servizi, ovvero l’utilizzo della Piattaforma Concorsi Smart per la selezione delle figure da inserire negli Enti locali, ha già posto in rilievo la massiccia richiesta di personale da parte dei Comuni.

È, importante, comprendere che sono tanti i profili maggiormente richiesti dagli Enti locali, a mancare è il personale amministrativo, il personale incaricato di gestire i servizi anagrafici e, ancora, il personale preposto per la segreteria generale e così via.

Per quanto riguarda la ricerca del personale da utilizzare per il PNRR, la selezione è finalizzata alla ricerca di specialisti altamente qualificati in materie tecniche.

Peraltro, andando ancora a spulciare nei profili richiesti dagli Enti locali emerge un deficit strutturale, un grosso problema che rischia di far saltare sviluppi, progetti e realizzazioni di piani digitali rivolti alla transazione degli Enti locali che possono beneficiare delle risorse previste nel PNRR.

Un problema da smantellare e risolvere velocemente, specie considerato che tutti i progetti devono risultare terminati entro il 2026.

100.000 assunzioni nei Comuni da subito e fino al 2023

Le previsioni per il futuro sul fronte dell'occupazione nei piccoli Comuni sono ottime. Il nuovo sistema dato dall'utilizzo della “Piattaforma Concorsi Smart” snellirà costi, problemi e assunzioni.

La selezione delle candidature sarà gestita in automatico, quindi i Comuni saranno messi nelle condizioni di procedere al reclutamento di personale rapidamente. Per questo motivo, il Ministero della Pubblica amministrazione ha previsto l’inserimento di 100.000 assunzioni da subito e fino al 2023.

Il proposito è quello di raggiungere 4 milioni di assunti under 44 entro il 2028.