A breve sarà bandito un nuovo concorso Agenzia delle Entrate per funzionari nell’ufficio risorse umane. Sono stati messi a disposizione 80 posti di lavoro per laureati specializzati in selezione, formazione e valutazione del personale. Si tratta di una delle mansioni più ambite da laureati in diverse discipline. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere tra presentazione della domanda, requisiti e titoli per accedere al concorso.

Come presentare la domanda per il nuovo concorso dell’Agenzia delle Entrate

Il nuovo concorso dell’Agenzia dell’Entrate fa parte del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), per le assunzioni del triennio 2024-2026. La domanda sarà da presentare esclusivamente per via telematica attraverso il portale InPa. La procedura di accesso e presentazione delle domanda non è ancora disponibile in quanto bisognerà attendere l’uscita ufficiale del bando di concorso. Da quel momento si avranno a disposizione 30 giorni per presentare la domanda. Come per quasi tutti i concorsi pubblici, si potrà accedere all’apposita piattaforma con Spid, Cie, Cbs o eIdas.

I requisiti per partecipare al concorso dell’Agenzia delle Entrate

Il concorso è riservato solo a coloro che hanno conseguito il titolo di laurea, dunque i diplomati non potranno presentare domanda. Per partecipare alla selezione pubblica di funzionari per l’ufficio risorse umane dell’Agenzia delle Entrate le laurea richieste sono, per quanto riguarda le triennali, le seguenti:

Psicologia;

Scienze dell’Educazione;

Sociologia;

Scienze Giuridiche;

Amministrazione e Organizzazione;

Scienze Politiche;

Scienze Economiche.

Si potrà accedere al concorso anche con le seguenti lauree magistrali:

Educazione degli Adulti;

Scienze Pedagogiche;

Gestione Servizi Educativi;

Servizio Sociale;

Sociologia;

Psicologia;

E-learning;

Comunicazione;

Società dell’Informazione;

Filosofia;

Antropologia;

Filologia;

Linguistica;

Storia.

Qual è il ruolo di un funzionario delle risorse umane

I dipendenti degli uffici delle risorse umane hanno delle mansioni generiche molto simili tra loro che ovviamente possono cambiare a seconda delle esigenze e delle caratteristiche di una specifica azienda, sia nel settore pubblico che in quello privato.

Nella maggior parte dei casi, coloro che lavorano nelle risorse umane, si occupano di: Assunzione del personale, Formazione e sviluppo, Gestione delle relazioni con i dipendenti, gestione dei salari e dei benefit dei dipendenti e gestione dell’ambiente di lavoro.

