Buone notizie in arrivo per chi vuole trovare un lavoro, poiché Agenzia delle Entrate è alla ricerca di ben 1.704 figure professionali, tra diplomati e laureati, per il primo semestre del 2023. I bandi per la selezione dei candidati dovrebbero essere pubblicati entro il mese di giugno 2023. Andiamo a scoprire insieme le figure richieste.

Lavoro, Agenzia delle Entrate cerca 1.704 diplomati e laureati

Agenzia delle Entrate offre lavoro a ben 1.704 soggetti, tra diplomati e laureati. I concorsi pubblici saranno indetti dallo stesso ente entro il mese di giugno 2022. A dichiarare l’apertura di nuove posizioni di lavoro è stata la stessa Agenzia nel programma di pubblicazione bandi di concorso per il biennio 2022-2023.

I concorsi sono finalizzati all’assunzione di cittadini con laurea o con un diploma della scuola secondaria di II grado e inseriranno oltre 1.700 persone nell’organico dell’Agenzia delle Entrate. Senza perdere tempo, andiamo a scoprire quali sono le figure professionali ricercate.

Lavoro, Agenzia delle Entrate cerca 60 assistenti informatici

L’Agenzia delle Entrate ricerca per il primo semestre 2023 ben 60 assistenti informatici che dovranno essere inquadrati nella seconda area F3.

Nello specifico l’assistente ICT (Information and Communication Technologies) si dovrà occupare della gestione operativa e della manutenzione del sistema informatico locale e, in particolare, dovrà anche dare supporto a tutti gli utenti, sia in ambito tecnico, che in quello applicativo.

L'assistente ICT dovrà anche abilitare gli utenti ad accedere alle applicazioni, gestire e monitorare tutti i malfunzionamenti e, infine, si occuperà di tutti gli adempimenti strettamente connessi alla sicurezza informatica.

Tra i compiti dell’assistente informatico c'è, infine, quello di presidiare supportare gli interventi di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture effettuati dai fornitori. Il livello di istruzione richiesto per questa figura professionale è il diploma di scuola secondaria II grado.

Le materie di esame saranno

La gestione sistemistica dei sistemi client e dei software di Office Automation





La conoscenza di base dei principali hardware di uso comune negli uffici e software





Protocolli di rete, dispositivi ed architetture di rete locale e geografica





I Principi di sicurezza informatica, e la conoscenza delle principali minacce informatiche tecniche e umane

Passiamo, ora, al prossimo concorso.

Lavoro, Agenzia delle Entrate cerca 1.644 funzionari

Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ricerca quattro tipologie differenti di funzionari. Vediamo ciascuna delle figure professionali ricercate:

Funzionario tributario: il candidato ideale dovrà essere esperto in materia fiscale con conoscenze specifiche in materia tributaria e contabilità aziendale per l’accertamento fiscale, il contenzioso tributario, le dichiarazioni fiscali, l’assistenza ai contribuenti, e il coordinamento e indirizzo nella lotta all'evasione fiscale.

In questo caso è richiesta una laurea in discipline giuridiche e/o economiche. L’esame verterà sulle seguenti materie:

contabilità aziendale;

diritto amministrativo, civile e commerciale, tributario;

elementi di statistica

organizzazione e gestione aziendale;

scienza delle finanze.

L’Agenzia, ricerca anche la figura del funzionario in fiscalità internazionale, che abbia un notevole profilo tecnico specialistico che sappia svolgere attività di consulenza giuridica, di relazioni internazionali e di cooperazione internazionale. Anche in questo caso è richiesta una laurea in discipline giuridiche e/o economiche e un’elevata conoscenza della lingua inglese.

L’esame riguarderà:

contabilità aziendale;

diritto commerciale; UE e internazionale, tributario con riferimento alla fiscalità internazionale, amministrativo e penale;

elementi di statistica;

organizzazione e gestione aziendale.

Lavoro, le ultime due figure ricercate dall’AdE

L’Agenzia ricerca, poi, la figura del funzionario audit per la protezione dei dati personali, che abbia conoscenze specifiche in materia di protezione dei dati. In questo caso, nel programma AdE non è specificato il titolo di studio. Le materie di esame, comunque, saranno le seguenti

Diritto amministrativo;

Diritto alla protezione dei dati personali;

Diritto delle nuove tecnologie;

Modelli di gestione del rischio.

Infine, l’ultima figura ricercata è il funzionario in controllo di gestione che abbia conoscenze specifiche in economia aziendale, oltre che ragioneria, pianificazione strategica, programmazione operativa, budgeting e controllo di gestione. Anche in questo caso, il titolo di studio non è stato specificato, ma le materie d’esame saranno le seguenti:

bilancio e finanza aziendale;





economia aziendale;





elementi di diritto amministrativo; commerciale, tributario;





elementi di scienza delle finanze;





elementi di statistica;





organizzazione aziendale;





pianificazione strategica, programmazione operativa, budgeting e controllo di gestione;





ragioneria generale ed applicata;





ragioneria pubblica e contabilità di stato.

Quando usciranno i bandi

Per queste offerte di lavoro ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate pubblicherà i bandi in questa pagina del suo sito ufficiale.

