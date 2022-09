Buone notizie arrivano dall’Università di Milano che recentemente ha ufficializzato il nuovo bando finalizzato all’assunzione di bibliotecari. Una vera sorpresa considerato che nel bando i posti resi disponibili sono per i diplomati. Esiste, quindi, una concreta possibilità di un’assunzione nell’Università di Milano, grazie al concorso per bibliotecari, per cui sono resi disponibili 19 posti categoria C, posizione economica C1.

La domanda per la partecipazione al bando, quindi per l’ammissione alle prove del concorso nell’Università di Milano deve essere inoltrata entro e non oltre il giorno 27 ottobre 2022.

Prima d'inoltrare la domanda per la selezione di 19 bibliotecari, ti consigliamo di leggere attentamente la nota informativa, contenente requisiti e condizioni.

Nuova selezione bibliotecari: senza limiti di età! Sbrigati a fare domanda

Il bando per la partecipazione al concorso di 19 bibliotecari è stato reso noto attraverso la Gazzetta Ufficiale pubblicata il 29 settembre 2022.

La partecipazione al concorso viene garantita a tutti i candidati senza limiti anagrafici. Una buona opportunità che permette l’inserimento nel mondo del lavoro anche ai cittadini con un’età importante. Oltre tutto, l’Università di Milano garantisce ai partecipanti che superano le prove una posizione lavorativa con contratto a tempo indeterminato

Il candidato che intende presentare la richiesta di partecipazione al concorso per 19 bibliotecari deve essere munito di diploma d'istruzione secondaria di II grado, ovvero un diploma finito.

Il ruolo per cui si inoltra la candidatura è di addetto/a alle mansioni inerenti alle attività di sistema bibliotecario, oltre che alla distribuzione dei servizi al pubblico.

Gli elementi utili per il superamento del concorso: le materia oggetto delle prove

È, importante, ricordare che la partecipazione al concorso è subordinata dall’invio della domanda prevista nel bando promosso dall’Università di Milano, se inviata nei termini. Al momento, non vi sono indicazioni per l’invio tardivo dell’istanza.

Coloro che intendono partecipare al concorso per bibliotecari devono considerare il superamento di una prova selettiva e due prove successive finalizzate all’assunzione con contratto a tempo indeterminato.

L’Università di Milano ha disposto per il superamento delle prove un’articolazione sulla base di diverse disposizioni. In primo luogo, viene prevista l’eventuale partecipazione dei candidati a una prova preselettiva.

Coloro che superano la prima fase, possono concorrere alla partecipazione dei 19 posti da bibliotecari composta da una prova scritta. Al superamento di quest’ultima si passa alla terza prova orale, composta da un colloquio.

Il maggior numero di titolo aiuta ad acquisire una valutazione più alta.

Le attitudini della prova preselettiva del concorso di 9 posti per bibliotecari

È, importante, sapere che la prova preselettiva determina la partecipazione al concorso, per questo motivo il contenuto della prova sarà strutturato su una serie di testi in risposta multipla. In linea generale, le domande saranno rivolte alla conoscenza di quelle attitudini necessarie nella risoluzione di questioni complicate o problemi, nella comprensione di testi orientati su cultura generale.

L’Università di Milano non procede all’ufficialità di una banca dati, quantomeno, questa non è una delle informazioni emerse dal Concorso.

Le attitudini della prova scritta del concorso di 9 posti per bibliotecari

Al superamento del test preselettivo si passa alla vera partecipazione del concorso con lo svolgimento della prova scritta eseguita a mezzo pc.

In linea generale, la prova prevede la verifica di diverse competenze o materie, tra cui: la predisposizione, nonché preparazione base della biblioteconomia, sevizi al pubblico, strumenti e tecniche inerenti alla biblioteca online. E, ancora, regole normative sul diritto d’autore, norme dell’Ateno, contabilità, finanza e così via.

Maggiori dettagli sui requisiti di ammissione al concorso e sulla presenza di altre materie oggetto della prova scritta, sono disponibili sul sito online dell’Università di Milano.

Le attitudini della prova orale del concorso di 9 posti per bibliotecari

L’ultima prova, ovvero il colloquio orale verterà sulle tematiche relative alla prova scritta, per cui si richiede la predisposizione basilare dell’informatica, nonché della lingua inglese.

Come, quando e dove presentare la domanda per la partecipazione al bando del concorso di 9 posti per bibliotecari

La partecipazione al concorso di 9 posti per bibliotecari presso l’Università di Milano è strettamente subordinata dalla presenza di una domanda inoltrata online attraverso il portale dedicato all’Università di Milano. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27 ottobre 2022.

Ricordiamo, che prima d'inoltrare la richiesta di partecipazione al concorso è necessario regolarizzare la tassa d'iscrizione o partecipazione del valore di 10 euro, utilizzando le modalità di pagamento indicate nel bando.