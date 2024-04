Concorso docenti 2024, boom di promossi agli scritti: come sarà la prova orale e date

La prova scritta del concorso docenti 2024 è stata superata dal 90% dei circa 185.000 candidati. A "causa" di questi numeri molto elevati, c'è chi pensa sia stata molto semplice. Il tutto per tutto si giocherà all'orale. Come si svolge?

La prova scritta del concorso docenti 2024 si è svolta nei giorni tra l’11 e il 19 marzo scorsi. Prova che è stata superata da una quota record di partecipanti: il 90% dei circa 185.000 candidati.

Per esempio, la prova orale del concorso per la scuola secondaria di I e di II grado sarà svolta da 197.894 candidati su 230.018 presenti alla prova scritta, con una percentuale dell’86,03%.

I candidati che si erano iscritti alla procedura concorsuale erano 372.635, di cui 303.534 per le scuole Secondarie di I e II grado e 69.101 per le scuole dell’Infanzia e Primaria, ma di questi 86.941 non si sono presentati.

Sono passati all’orale un alto numero di candidati e c’è chi sostiene che i quesiti fossero troppo semplici. È vero?

Boom di promossi alla prova scritta del concorso docenti 2024

La prova scritta del concorso docenti 2024 è stata superata dal 90% dei candidati. Un dato che, nei concorsi scuola, è davvero molto raro.

Gli aspiranti docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ammessi alla prova orale sono 197.894 su 230.018 candidati presenti alla prova scritta, con una percentuale dell’86,03%.

Dei candidati, solo 86.941 aspiranti docenti hanno deciso di non presentarsi alle prove scritte. Più dettagliatamente, hanno superato la prova scritta:

• 44.615 candidati per le scuole dell’infanzia e primarie (su 55.676 presenti);

• 197.894 candidati per le scuole secondarie di primo e secondo grado (su 230.018 presenti).

Dati alla mano, con i numeri molto alti, si pensa si sia trattato di prove molto semplici. Come precisa il Ministro dell’Istruzione e del Merito, l’alto tasso di promozione non significa necessariamente e automaticamente che i quesiti fossero di facile soluzione. Infatti, la maggior parte di chi è stato promosso alla prova orale ha conseguito il punteggio minimo di 70/100 o si è piazzato, in linea generale, negli scaglioni più bassi.

Si può fare l’esempio dei candidati ammessi alla prova orale del concorso per la scuola dell’infanzia e primaria. Su 44.615 promossi il 61,19%, pari a 27.299 candidati, ha riportato un punteggio compreso fra 70 e 81. Solo il 4,13%, ovvero 1.844 degli ammessi, ha totalizzato fra 91 e 96 e appena lo 0,44%, 196 degli ammessi, ha raccolto fra 97 e 100 punti. Risultati molto simili si sono registrati per il concorso della scuola secondaria di I e di II grado.

Prova scritta concorso docenti 2024: quanti hanno rinunciato?

Se la prova scritta del concorso docenti 2024 ha avuto un boom di promossi, ben oltre le aspettative, è il caso anche di indicare quanti hanno rinunciato ad affrontare la prima prova.

Il maggior numero di candidati assenti è stato registrato in Lombardia (15.293), seguita dalla Campania (13.356), dal Lazio (12.368) e Sicilia (11.685).

Ma, se ragioniamo in termini di percentuali, è stata la Basilicata a registrare il maggior tasso di rinunce o perdite con il 44%, seguita dalla Puglia con il 39,4%.

Quando si svolgerà la prova orale?

La prova scritta è stata superata da un numero elevato di candidati e il tutto per tutto verrà giocato alla prova orale. Ancora non si sanno le date dello svolgimento della prova orale, anche se, in alcune regioni e per alcune classi di concorso, è già iniziata l’estrazione della lettera.

A differenza della prova scritta, le cui date sono state rese note dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, per l’orale non è ancora disponibile un calendario. Le prove orali verranno svolte nel corso del mese di aprile 2024.

I candidati riceveranno la convocazione per la prova orale, attraverso apposita pubblicazione sul Portale Unico del Reclutamento e a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Inoltre, nel messaggio di convocazione sarà indicato il voto conseguito nella prova scritta, la sede, la data e l’ora di svolgimento dell’orale. Si fa presente che la convocazione avverrà almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova orale di ciascun candidato.

Come si svolgerà la prova orale del concorso docenti 2024?

La prova orale del concorso docenti prevede un colloquio e una lezione simulata. Le tracce e le domande della prova sono predisposte da ciascuna commissione in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi.

Come funziona? Ciascun candidato estrae le domande disciplinari per il colloquio all’inizio della prova e la traccia da sviluppare per lo svolgere la lezione simulata 24 ore prima l’orario programmato di svolgimento della prova stessa.

Naturalmente, le tracce già estratte saranno escluse dai successi sorteggi. La prova orale è valutata sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, redatti dalla prevista Commissione Nazionale e pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle rispettive prove, fino al massimo 100 punti.

Così come per la prova scritta, l’orale si considera superato al conseguimento di almeno 70/100 punti.

