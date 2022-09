È stato pubblicato pochi giorni fa il nuovo bando relativo al concorso per poter ottenere il posto di lavoro per prestare servizio nell’esercito. Si tratta, quindi, di un concorso straordinario che presuppone il reclutamento di 60 VFP 4 all’interno delle forze speciali dell’esercito. Ecco quali sono i requisiti per entrare a far parte dell’esercito e quale la procedura da seguire.

Grazie alla pubblicazione del nuovo bando, avvenuta direttamente all’interno della Gazzetta Ufficiale, durante la giornata di martedì scorso, il 13 settembre, sono state quindi fornite tutte le indicazioni più importanti inerenti alla possibilità di presentare domanda per entrare a far parte dell’esercito.

In questo senso, sono state anche riepilogate le procedure da seguire al fine di presentare correttamente la domanda per essere coinvolti nel reclutamento di 60 VFP 4 delle forze speciali dell’esercito.

A questo proposito, all’interno del seguente articolo, andremo a fornire ulteriori dettagli in riferimento a quali sono i requisiti per entrare a far parte dell’esercito e quale la procedura da seguire.

Concorso esercito: le ultime novità sul bando di settembre

Dopo il concorso pubblico dell'Agenzia delle Entrate, arrivano novità anche per chi vuole entrare a far parte dell'esercito. La pubblicazione del nuovo bando di concorso per l’esercito rappresenta sicuramente una delle notizie più attese durante le ultime settimane, da parte di tutti quei cittadini italiani che desiderano poter riuscire ad ottenere un posto nelle forze speciali dell’esercito.

A questo proposito, si tratta sicuramente di un concorso esclusivamente riservato verso quei volontari in ferma prefissata di un anno dell’esercito, in servizio. In tal senso, si intendono quindi inclusi anche quei volontari in rafferma annuale oppure che si trovano in una situazione di congedo per fine ferma.

Tuttavia, come avviene per la partecipazione di ogni tipo di concorso pubblico, e ancor di più quando si tratta del concorso per l’esercito, affinché si possa effettivamente entrare a far parte delle forze speciali dell’esercito, sarà necessario che ciascun cittadino richiedente dimostri di essere in possesso di diverse categorie di requisiti e condizioni.

Concorso esercito: tutti i requisiti per partecipare al nuovo bando

Secondo quanto precisato all’interno del bando di concorso reso noto a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale durante la giornata del 13 settembre 2022, al fine di partecipare al concorso, sarà necessario che i richiedenti rispondano in maniera completa ad una serie di requisiti.

A questo proposito, i volontari che intendono entrare a far parte delle forze speciali dell’esercito, dovranno sicuramente essere in possesso della cittadinanza italiana, ma anche godere dei diritti civili e politici.

Allo stesso tempo, sarà necessario anche che i richiedenti abbiano raggiunto un determinato requisito anagrafico. Nello specifico potranno presentare la richiesta esclusivamente quei cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e fino al compimento dell’età di 30 anni.

Inoltre, per poter sperare di avere un posto nelle forze speciali dell’esercito, a seguito della presentazione della domanda per il concorso per l’esercito, risulta essere necessario anche non essere stati destituiti oppure dichiarati decaduti dall’impiego presso un ente o un'organizzazione della Pubblica Amministrazioni.

In tal senso, occorrerà poi dimostrare di non essere mai stati condannati per delitti non colposi, oppure imputati in procedimenti penali per delitti non corposi oppure essere stati sottoposti ad eventuali misure di precauzione. Ciò significa che, in linea generale, il cittadino che intende presentare la richiesta per poter partecipare al concorso per l’esercito, dovrà anche dimostrare di aver sempre tenuto una condotta che può essere definita come incensurabile.

Infine, tra i vari requisiti riportati all’interno del bando di concorso esercito, vi sono anche quelli che attestino l’idoneità, sia dal punto di vista psicologico che fisico, per poter svolgere un impiego come volontario nelle Forze Armate.

Come fare domanda per avere un posto con il concorso esercito

Per tutti quei cittadini che risultano essere intenzionati a presentare la richiesta per poter accedere al posto di lavoro come volontari per l’esercito, è bene tenere sempre presente la data entro cui sarà possibile trasmettere la domanda, così come previsto dal bando di concorso esercito, ovvero quella del 13 ottobre di quest’anno.

In tal senso, è possibile fare riferimento alla piattaforma del sito ufficiale del Ministero della Difesa, per quanto riguarda la compilazione della richiesta e l’invio dell’intera documentazione richiesta al fine di essere coinvolti dalla procedura di reclutamento di uno dei 60 posti VFP 4.

Bisogna poi sapere che la fase di selezione per quanto riguarda il concorso straordinario per l’esercito prevede diverse prove di valutazione, legate alla valutazione dei titoli, alle prove di efficenza fisica, accertamento dell’idoneità attitudinale nonché dal punto di vista psico-fisico e infine una prova di valutazione logico-deduttivo e di carattere culturale.