In arrivo un nuovo concorso pensato dalla Rai per rafforzare e valorizzare la formazione dei giornalisti. Scopriamo meglio di cosa si tratta, quando uscirà il bando e i requisiti per partecipare.

Troppo poco spesso si parla di giornalismo o meglio di quanto sia importante investire nel giornalismo. É stato proprio l’amministratore delegato di Rai, Carlo Fuortes, a sottolinearne l’importanza e la rilevanza di questa categoria se si vuole un'informazione degna di essere chiamata tale. Vediamo meglio di cosa si tratta e quando dovrebbe uscire il nuovo concorso.

Nuovo concorso Rai per valorizzare l’informazione, quando arriverà

“E’ molto importante investire nel giornalismo. Continuiamo ad assumere per concorso” sono le parole con cui Carlo Fuortes, amministratore delegato Rai, ha esordito nel corso delle giornate del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo a Torino.

Fuortes ha ricordato e sottolineato l'imminente scadenza della prima selezione a cui seguirà “immediatamente dopo” un nuovo concorso per giornalisti, ecco quanto ha affermato: “non si può rischiare di avere un vuoto tra la scadenza di febbraio delle vecchie graduatorie e la pubblicazione delle nuove.” Per ora non si ha una data precisa ma, stando alle parole dell’amministratore delegato, sembrerebbe che il tutto si possa concretizzare dei primi mesi del prossimo 2023. A questo punto risulta necessario capire meglio da cosa nasce l’esigenza così forte di un cambiamento nel più breve tempo possibile.

L’esigenza di un nuovo concorso, Usigrai dice “bene ma fare presto”

Secondo l’AD “se il rapporto tra editori e giornalisti non è più che regolare, anche l’informazione non lo è”. Risulta quindi fondamentale un nuovo concorso che valorizzi la formazione giornalistica. Tale esigenza è anche data da una necessità di cambiamento per stare “al passo coi tempi” anche il giornalismo, infatti, ha dovuto fare i conti con il nuovo “mondo digitale” e proprio per questo motivo Fuortes spiega:

“Dobbiamo iniziare a ragionare sul giornalismo nel mondo digitale su RaiPlay, cambiare il linguaggio ed essere in grado di attrarre di più il pubblico giovanile. Cambiare, modificare, innovare in azienda non è certamente semplice. Capisco che molte scelte possano essere viste come ‘pericolose’ rispetto al passato. Continuare le trasmissioni di successo senza ragionare solo con l’auditel, ma innovando. Però l’innovazione richiede del tempo.”

Ha anche sottolineato l’esigenza di una formazione che sia ”permanente” e il bisogno nel valorizzare il contributo Rai della scuola di Perugia.