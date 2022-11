È stata avviata la procedura per l’attribuzione di 43 nuovi posti di lavoro attraverso due concorsi pubblici da parte dell’Università La Sapienza.

Si tratta, quindi, di due concorsi rivolti sia a diplomati che laureati con competenze informatiche. Nello specifico, infatti, un concorso pubblico sarà volto alla copertura di 23 posti per l’attribuzione di contratti di lavoro a tempo indeterminato per la categoria D1, area tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con competenze informatiche, con diploma.

Mentre, dall’altro lato, c’è un altro concorso pubblico di lavoro, rivolto all’attribuzione di 20 posti di lavoro di categoria C1, ovvero per quelle figure professionali che appartengono all’area tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con competenze informatiche con laurea.

Ecco, quindi, tutti i requisiti per poter presentare domanda per accedere al lavoro presso l’Università La Sapienza di Roma attraverso la partecipazione ai concorsi pubblici.

Novità per i concorsi pubblici: 43 posti di lavoro per l’Università La Sapienza

Sono stati quindi approvati ben due nuovi bandi di concorso pubblico rivolti all’attribuzione e alla copertura di ben 43 posti di lavoro, destinati quindi sia ai cittadini diplomati che a quelli laureati che hanno delle competenze specifiche nel campo dell’informativa.

Si tratta, quindi di due bandi di concorso pubblico che sono stati indetti da parte dell’Università La Sapienza di Roma. Nello specifico, sarà offerta la possibilità a ben 43 cittadini di poter ottenere un nuovo posto di lavoro, sulla base delle seguenti distinzioni:

20 posti di lavoro, categoria C/C1

23 posti di lavoro, categoria D/D1.

In questo senso, vale la pena anche precisare che per ciascuno dei due bandi di concorso pubblico, alcuni dei posti messi a disposizione per ottenere il lavoro presso l’Università La Sapienza di Roma, sono destinati alla specifica categoria dei cittadini delle Forze Armate.

Nello specifico, per quanto riguarda i posti di lavoro per la categoria C/C1, sono 6 i posti riservati, mentre sono 7 quelli legati alla categoria D/D1.

Concorsi pubblici: chi può avere un posto di lavoro all’Università La Sapienza

Non basterà quindi semplicemente appartenere alla categoria di diplomati o di laureati per poter sperare di ricevere il posto di lavoro presso l’Università La Sapienza di Roma.

Infatti, come accade anche per tantissimi altri bandi di concorso pubblico, sarà necessario anche fare riferimento a tutti quei requisiti, sia generici che specifici, per presentare domanda e partecipare ai concorsi pubblici. Nello specifico, in merito ai requisiti generici per i concorsi pubblici, è stato chiarito nel bando che:

I cittadini, di età non inferiore ai 18 anni, devono avere una cittadinanza italiana oppure di uno degli stati membri dell’UE purché in possesso di un adeguato permesso di soggiorno.

Al contempo, per ottenere il lavoro attraverso la partecipazione ad uno dei concorsi pubblici, sarà anche opportuno dimostrare di avere un’adeguata idoneità fisica all’impiego, oltre che godere dei diritti civili e politici del proprio stato.

Ma non è finita qui. Tra i vari requisiti specifici, per poter ottenere uno dei 43 posti di lavoro previsti dai due concorsi pubblici indetti dall’Università La Sapienza di Roma, c’è anche:

diploma di scuola secondaria di secondo grado (cat. C)

Diploma di laurea vecchio ordinamento specializzati sul campo dell’informatica o laurea triennale nelle classi L-8, L9, L-30, L-31, L-35 (cat. D).

Inoltre, sono state fornite anche ulteriori specifiche in merito alle competenze che dovranno essere necessariamente possedute dai candidati che hanno intenzione di ottenere il posto di lavoro presso l’Università La Sapienza di Roma.

Si tratta di competenze specifiche nel settore dei sistemi informatici, che variano sulla base se si fa riferimento ai contratti di lavoro per la categoria C o D.

Come fare domanda per i concorsi pubblici per l’Università La Sapienza

Le domande per poter partecipare alla selezione indetta all’interno dei due concorsi pubblici dell’Università La Sapienza di Roma prevedono quindi la compilazione di una serie di moduli da parte dei cittadini intenzionati ad ottenere il nuovo posto di lavoro. Nello specifico, i bandi di concorso pubblico specificano che:

i candidati dovranno compilare ed allegare la seguente documentazione: curriculum vitae datato e firmato ai fini conoscitivi, eventuale altra documentazione utile ai fini delle graduatorie.

A questo proposito, sarà necessario redigere i moduli, compilarli e allegarli direttamente attraverso un indirizzo email della casella PEC personale, all’indirizzo: protocollosapienza@cert.uniroma1.it.

In questo senso, gli aspiranti candidati per poter fare domanda per i concorsi pubblici dovranno trasmettere la richiesta entro la data del 5 dicembre 2022.

Tutte le comunicazioni in merito alla procedura di preselezione ma anche di prove d’esame scritte e orali o ancora le graduatorie finali dei candidati per fare richiesta del posto di lavoro presso l’Università La Sapienza di Roma, saranno poi rese note all’interno dell’apposita sezione dell’Ateneo.