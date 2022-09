Nuova selezione vigile urgano, requisiti e modalità. Finalmente arrivano buone prospettive sul fronte lavoro per tanti giovani in cerca del “posto fisso”. Un’occupazione stabile che non ceda al primo colpo lasciando senza stipendio e minando la pensione futura. Le premesse di una nuova attività lavorativa sono sempre tante, specie se l’ambito non è più quello delle categorie dipendenti. Per i tanti giovani che cercano d'inserirsi nel settore del pubblico impiego, si aprono tante possibilità, tra cui una nuovissima selezione per un totale di 35 agenti vigili urbani. Per questa tipologia di lavoro, viene offerto una paga mensile del valore di circa 1.500 euro mensili.

Per i tanti giovani che cercano d'inserirsi nel settore del pubblico impiego, si aprono tante possibilità, tra cui una nuovissima selezione per un totale di 35 agenti vigili urbani. Per questa tipologia di lavoro, viene offerto una paga mensile del valore di circa 1.500 euro mensili.

Il concorso arriva dalla Regione Veneto, l’offerta di lavoro è stata promossa dal Comune di Venezia, che ha indetto un concorso per la copertura di 35 agenti vigili urbani categoria C1, con una formazione sull’attitudini lavorative dietro corresponsione di una retribuzione regolata da contratto di lavoro a tempo determinato.

Nuova selezione vigile urgano: 1.500 euro al mese! Fai domanda subito così

Il bando del concorso per la copertura di 35 posti di vigili urbani è stato ufficializzato attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2022.

La formazione del corso è sviluppata in prospettiva di un’assunzione in regime indeterminato, per cui il corso formativo avrà una durata di 12 mesi.

Un corso finalizzato alla formazione dei vigili urbani suddiviso in 20 ore, volte alla conoscenza delle regole fondamentali. E, ancora, le altre 151 ore finalizzati alla formazione conoscitiva tecnica dell’attività lavorativa.

La retribuzione base applicabile come si evince dalle tabelle annue si aggira intorno al valore di 20.198,157 euro, con la possibilità di accedere a compensi lordi molto più alti.

I lavoratori nuovi assunti potranno ottenere un ulteriore beneficio economico, denominato per l’appunto indennità di vigilanza, applicato alle mansioni di Pubblica sicurezza e l’indennità fissa introdotta dall'articolo 33 Ccnl 22.1.2004, denominata indennità di comparto. Oltretutto, per neo assunti spetta anche la 13° mensilità e l’applicazione di altre forme di compensi economici.

Peraltro, andando a spulciare nelle disposizioni previste per la nuova selezione di vigile urgano, non si può non tener conto degli innumerevoli vantaggi legati alla tipologia di contratto per i posti messi a disposizione dal Comune di Venezia.

Nuova selezione vigile urgano: requisiti e condizioni

Nel profilo dei requisiti esistono tante condizioni da considerare e non portano solo alla cittadinanza italiana. Oltretutto, L’ammissione al concorso viene prevista per i candidati che rientrano tra un’età anagrafica compresa tra i 18 e 32 anni.

Altro criterio di ammissione alla selezione di vigile urbano è il possesso della patente di guida B. E, ancora, il pieno esercizio dei diritti civili e politici degli elettori. Esiste anche un requisito formativo necessario per l’ammissione alla selezione ed è il possesso di un diploma d'istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità) e così via.

È necessario inoltrare un certificato d'idoneità fisica all'impiego, regolarmente emesso dall'autorità sanitaria del Comune di appartenenza, nel quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all’impiego per cui si richiede l’ammissione al servizio continuativo e incondizionato inerente il concorso.

L’esclusione alla partecipazione alla selezione di vigile urbano viene riservata per coloro che in corso hanno dei procedimenti penali o condanne penali.

Non ammessi alla selezione anche coloro che risultano espulsi dalle Forte Armate o Corpi militari. E, ancora, la presenza di una condanna per delitto colposo risulta tra i motivi di esclusione dalla partecipazione al concorso. E, infine, non possono presentare l’istanza di partecipazione alla selezione di vigile urbano tutti coloro che risultano destituiti o dispensati dall’attività lavorativa pubblica.

Per ulteriori dettagli si riporta il link ufficiale del bando Concorso al Comune di Venezia.

Come e quando si presenta la domanda per il concorso di vigile urbano presso il Comune di Venezia

L’istanza correlata in tutte le sue parti, va inoltrata attraverso il servizio online disponibile presso il Comune di Venezia entro e non oltre le ore 16 del 20 ottobre 2022.

Il servizio è attivo in presenza delle credenziali di accesso, ovvero SPID, CIE o CNS per cui non necessita di documento d’identità.

Se, invece, non vengono utilizzate tali credenziali di accesso è importante allegare all’istanza anche la copia del documento d'identità.

Prova e modalità di partecipazione al Concorso Comune di Venezia

In linea generale, le prove di ammissione al Concorso Comune di Venezia per vigili urbani sono due. La prima riguarda l’aspetto selettivo dei candidati e viene attiva solo in presenza di 300 richieste.

La successiva è la reale prova di partecipazione al concorso che prevede una prova scritta e una orale.

Lo svolgimento dell’eventuale prova preselettiva sarà comunicato il 25 ottobre 2022 sul sito internet www.comune.venezia.it