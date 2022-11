Buone notizie per chi è alla ricerca di un posto di lavoro per il servizio ambulanze: arriva un nuovo concorso pubblico ASL, per ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ecco i requisiti di ammissione e come presentare domanda per partecipare al concorso.

In questi mesi si sta assistendo alla pubblicazione di un numero davvero sempre più elevato di concorsi pubblici. Si tratta di una grande opportunità per tutti quei cittadini disoccupati che desiderano trovare un buon lavoro, anche con contratti a tempo indeterminato, che garantiscono una maggiore stabilità economica per i contribuenti.

Giungono così finalmente buone notizie per chi è alla ricerca di un posto di lavoro per il servizio ambulanze: si tratta di un nuovo concorso pubblico ASL, attraverso cui sarà possibile ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Vediamo, quindi, quali sono i requisiti di ammissione e come presentare la domanda per partecipare al concorso pubblico dell’ASL e ottenere il posto per prestare servizio ambulanze.

Concorso pubblico ASL: tutte le novità sui nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato

È l’azienda sanitaria locale di Caserta ad aver pubblicato il nuovo bando di concorso pubblico dedicato proprio all’assunzione di nuovo personale con contratto a tempo indeterminato per prestare servizio autoambulanza.

A questo proposito, secondo quanto riportato all’interno della delibera del direttore generale, il Dott. Amedeo Blasotti, il 19 ottobre 2022:

si tratta di un concorso pubblico, per titoli ed esami, volto all’assunzione a tempo indeterminato di trenta operatori tecnici specializzati-autisti di autoambulanza, categoria B, livello economico Bs.

Dunque, sulla base delle prime indicazioni contenute nella deliberazione numero 381 di ottobre, l’azienda sanitaria locale di Caserta ha quindi fornito degli approfondimenti anche in merito ai requisiti di ammissione per il bando di concorso pubblico ASL.

Infatti, così come accade per tantissimi altri concorsi pubblici, la possibilità di presentare domanda per poter accedere al nuovo posto di lavoro sarà concessa esclusivamente verso quelle categorie di lavoratori che attualmente risultano essere idonee allo svolgimento di tale occupazione, attraverso il rispetto di una serie di requisiti.

Requisiti concorso pubblico ASL: chi può ottenere il lavoro per servizi ambulanza

In riferimento a quanto fissato già nella deliberazione recentemente pubblicata dall’azienda sanitaria locale di Caserta, quindi, si possono riconoscere ben due diverse tipologie di requisiti che dovranno essere rispettati dagli aspiranti lavoratori:

requisiti generali di ammissione

requisiti specifici di ammissione.

I primi requisiti per concorso pubblico ASL, dunque, fanno riferimento alla cittadinanza italiana o europea, al godimento di tutti i diritti civili e politici, alla consegnata della lingua italiana, all’idoneità fisica all’impiego, al non essere lavoratore in stato di quiescenza.

Al tempo stesso, il lavoratore che intende presentare domanda per accedere al concorso pubblico ASL non dovrà risultare essere stato destituito o dispensato da un impiego presso la pubblica amministrazione.

Mentre, per quanto riguarda i requisiti concorso pubblico ASL specifici, questi sono essenzialmente tre. Nello specifico, all’interno della delibera dell’azienda sanitaria locale di Caserta, è stato chiarito che potranno avere il posto di lavoro per servizi ambulanza coloro che:

Hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado, godono di cinque anni di esperienza professionale nella stessa posizione professionale presso imprese private o pubbliche e che hanno una patente di guida di categoria B.

Domanda concorsi pubblici ASL: come fare richiesta per il lavoro a tempo indeterminato

Per poter sperare di ottenere l’attribuzione di uno dei trenta posti di lavoro a tempo indeterminato previsti dal concorso pubblico ASL di Caserta, sarà necessario rispettare l’apposita procedura di presentazione della domanda.

A questo proposito, sarà possibile seguire la modalità telematica effettuando prima di tutto la registrazione del proprio account direttamente sul sito aziendale, al link https://aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it/. In questa fase occorrerà poi inserire i dati richiesti per accedere al concorso pubblico ASL.

Dopo aver completato la fase di registrazione, si potrà poi passare alla fase di iscrizione online al concorso pubblico ASL. In questo caso, prima di tutto l’utente che ha intenzione di ottenere il lavoro a tempo indeterminato presso l’ASL di Caserta dovrà cliccare sull’apposita icona per iscriversi al concorso.

Dunque, dovrà poi dichiarare il possesso di tutti i requisiti e le condizioni di ammissione specificati all’interno del bando di concorso pubblico e successivamente andare a compilare la scheda anagrafica.

Insieme alla domanda, sarà necessario poi andare ad allegare anche una parte di documenti integrativi, tra cui il documento di identità int corso di validità, eventuali pubblicazioni di cui si è autore.

Inoltre, occorre trasmettere anche eventuali documentazioni legate alla propria invalidità, oppure l’eventuale permesso di soggiorno qualora a presentare la domanda per il concorso pubblico sia un cittadino extracomunitario.

Una volta accertata la sussistenza dei requisiti concorsi pubblici ASL di Caserta, sarà prevista una fase di preselezione (se il numero di domande è elevato), seguita da una prova teorico-pratica e una prova orale.