Per chi è alla ricerca di nuove opportunità di lavoro ed è intenzionato a partecipare ad un concorso pubblico, arrivano ottime notizie! A partire dalla data del 4 luglio, sarà possibile participare alla prova selettiva per partecipare al concorso pubblico INPS indetto con l’obiettivo di identificare 1.858 nuove figure professionali che saranno inquadrate come consulenti.

Per questo motivo, è importante andare ad approfondire tutto quello che c’è da sapere sul concorso pubblico iNPS: a partire dalle peculiarità dei nuovi posti di lavoro che saranno riconosciuti verso i candidati ritenuti idonei, fino alla modalità di presentazione della richiesta e dunque di partecipazione al bando di concorso stesso.

Proprio in tal senso, all’interno del seguente articolo, saranno riportato gli aspetti peculiari del concorso pubblico predisposto da parte dell’Istituto INPS al fine di evidenziare le categorie di persone che potrebbero presentare la richiesta per accedere ai nuovi posti di lavoro.

Il nuovo concorso pubblico per avere un posto di lavoro INPS

È stato proprio l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale a rendere note le nuove indicazioni in riferimento all’accesso alle prove predisposte per il concorso pubblico INPS volto all’identificazione di nuovi funzionari.

A questo proposito, a seguito dell’approvazione del più recente piano di assunzioni previsto dall’Istituto e la conseguente assunzione di quasi quattrocento funzionari informatici, l’INPS ha annunciato le nuove date previste per poter dimostrare di avere la stoffa per ottenere il nuovo posto di lavoro.

In questo caso, le persone che potranno accedere al nuovo concorso pubblico per poter ottenere il lavoro all’INPS sono essenzialmente quei cittadini che hanno presentato già richiesta al bando pubblico per titoli ed esami, a 1858 posti nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1.

In questo modo, a seguito della comunicazione avvenuta durante la giornata del 22 giugno, l’Istituto iNPS ha fatto sapere ai candidati intenzionati ad accedere ai nuovi posti di lavoro per il personale INPS in particolare alla posizione economica C1, che a partire dal mese di luglio si terranno le nuove preselezioni.

Dunque, chi supererà il concorso pubblico iNPS avrà la possibilità di ottenere con l’Istituto un contratto individuare di lavoro, full-time e a tempo indeterminato, inquadrato come una figura professionale addetta alla consulenza protezione sociale.

Le date delle selezioni per il concorso pubblico INPS dei nuovi posti di lavoro

Secondo quanto chiarito all’interno dell’avviso pubblicato all’interno del portale ufficiale dell’Istituto INPS, a partire dal prossimo mese di luglio si terranno le tanto attese preselezioni e selezioni per poter accedere al concorso pubblico INPS al fine di ottenere finalmente i nuovi posti di lavoro.

Dunque, le prime date da segnare sul calendario INPS per quanto riguarda il concorso pubblico previsto per accedere ai nuovi posti di lavoro sono sicuramente quelle che comprendono le settimane a partire da lunedì 4 luglio fino alla data del 12 luglio.

In queso caso potranno essere ammessi esclusivamente quei candidati che avranno effettivamente ottenuto un punteggio superiore a 10 volte i posti di lavoro che sono stati messi a disposizione.

A questo proposito, tutte le prove selettive previste per il concorso pubblico INPS potranno essere sostenute attraverso l’utilizzo dei consueti sistemi informativi. In tal senso, l’esito potrà essere accessibile direttamente consultando il portale istituzionale dell’INPS, accedendo al seguente link: www.inps.it.

Una volta che sarà reso noto l’esito delle prove scritte del concorso pubblico per poter accedere ai nuovi posti di lavoro INPS si avvierà una seconda fase, ovvero quella legata alla prova orale. In questo caso, ancora non si è a conoscenza del calendario ufficiale delle prove orali, tuttavia l’Istituto INPS ha già specificato che questo dovrebbe concludersi sicuramente entro e non oltre la fine dell’anno attualmente in corso.

Come funzionano tutte le prove per il concorso pubblico INPS

Si ricorda quindi che le date appena citate, sulla base della comunicazione resa nota da parte dell’Istituto INPS riguardano essenzialmente solo quei cittadini che hanno già provveduto a presentare la richiesta per poter ottenere un posto di lavoro presso l’INPS.

Nello specifico, il bando di concorso in questione offrirà la possibilità di accedere ad una prova selettiva che prevede quindi un test con risposta multipla da compilare. Successivamente, sono state già predisposte altre due prove scritte obbligatore.

Una prima verifica si andrà a concentrare maggiormente sulle discipline legate alla contabilità, al bilancio nonché all’ambito del diritto, sia per quanto riguarda il diritto amministrativo, che anche quello costituzionale o del lavoro.

Allo stesso tempo, invece, una seconda prova si andrà a concentrare soprattutto sulle tematiche legate all’economia politica, al diritto penale fino al diritto civile e alla finanza.

Infine, sulle stesse materie e tematiche previste per le prove scritte, si andrà anche a concentrare una prova scritta, a cui si aggiungono anche gli elementi di informativa nonché la verifica della conoscenza della lingua inglese.