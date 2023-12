Concorso scuola 2023-24: quali sono i bandi, i requisiti e come fare domanda

Al via le domande per il nuovo concorso scuola straordinario ter 2023: il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato i due bandi relativi al PNRR. Il piano prevede l'assunzione di oltre 30mila insegnanti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado sui posti comuni e di sostegno.

Ecco come funziona il concorso scuola 2023-24: quali sono i bandi pubblicati, chi può accedervi, con quali requisiti e come presentare la domanda.

Concorso scuola 2023-24, i bandi pubblicati e le scadenze

Sono due i bandi pubblicati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per quanto riguarda i concorsi scuola 2023-24:

• uno per la copertura di 9.641 posti nelle scuole dell’infanzia e la primaria;

• uno per la copertura di 20.575 posti per le scuole medie e superiori.

Come già sappiamo, è prevista una prova scritta che sarà computer based e consisterà in domande con risposta multipla, mentre la prova orale prevede anche una lezione simulata.

La domanda di ammissione al concorso si può presentare dall'11 dicembre 2023 al 9 gennaio 2024, ma solo se si possiedono tutti i requisiti richiesti dal Ministero.

Concorso scuola 2023, tutti i requisiti

Per poter partecipare al concorso scuola per infanzia e primaria, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

• laurea in scienze della formazione primaria ;

• diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002.

Per accedere al bando per le scuole medie inferiori e superiori, invece, i requisiti da soddisfare sono i seguenti:

• abilitazione per la specifica classe di concorso;

• titolo di accesso alla classe di concorso e il possesso dei 24 Cfu conseguiti entro il 31 ottobre 2022;

• titolo di accesso e 3 anni di servizio negli ultimi 5 nella scuola statale, di cui 1 nella classe di concorso specifica;

• per gli Itp (insegnanti tecnico pratici) il requisito valido è anche il solo diploma che dà accesso alla classe di concorso del tipo B.

Infine, per quanto riguarda i posti di sostegno è necessario essere in possesso dell'abilitazione per lo specifico ordine e grado al quale si partecipa.

Come si svolge il concorso scuola e quali sono le prove

Come spiegato dal Ministero nella comunicazione che accompagna la pubblicazione dei bandi, i concorsi scuola prevedranno lo svolgimento di due prove, una scritta e una orale.

Nella prova scritta, che si svolgerà al computer, verranno proposte 40 domande a risposta multipla (relative all'ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico e 10 quesiti per verificare la conoscenza della lingua inglese e le competenze digitali del candidato) a cui si può rispondere in un massimo di 100 minuti.

Nella prova orale, invece, si andranno ad accertare le conoscenze e competenze del candidato limitatamente alla disciplina per la quale partecipa, oltre a testare le capacità di utilizzo di tecnologie e dispositivi elettronici. Nella prova orale è prevista anche una lezione simulata.

Come fare domanda e costi

Come abbiamo accennato all'inizio, la domanda per l'accesso al concorso scuola straordinario ter 2023 si può presentare esclusivamente online dall’11 dicembre e fino alle 23:59 del 9 gennaio 2024.

I canali di presentazione dell'istanza sono due:

• tramite il Portale Unico del reclutamento ;

• tramite la “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive” del sito del Mim.

Per poter presentare la domanda è necessario essere in possesso di Spid o Carta di Identità Elettronica. Il contributo è pari a 10 euro e va versato per ogni tipologia di posto per la quale si presenta l’istanza.