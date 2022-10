Arrivano novità sul concorso scuola per poter avviare il reclutamento degli insegnanti e dei docenti di sostegno per ogni grado e ordine. Sono i sindacati ad aver annunciato l’arrivo prossimamente del nuovo bando del MIUR per poter ottenere un posto di lavoro come insegnante di sostegno.

Arrivano novità sul concorso scuola per poter avviare il reclutamento degli insegnanti e dei docenti di sostegno per ogni grado e ordine. Sono i sindacati ad aver annunciato l’arrivo prossimamente del nuovo bando del MIUR per poter ottenere un posto di lavoro come insegnante di sostegno.

Effettivamente, il Ministero dell’Istruzione ha deciso di convocare per l’elaborazione di una nuova informativa i sindacati al fine di rendere noto l’arrivo del nuovo concorso scuola destinato a quei docenti che intendono candidarsi come insegnanti di sostegno.

Chi potrà quindi partecipare al nuovo concorso per poter lavorare a scuola, attraverso il più recente bando del MIUR?

Per rispondere a questi quesiti sarà necessario prendere come riferimento le varie indicazioni in merito al nuovo concorso scuola per gli insegnanti, che sono state fornite già all’interno della piattaforma della Flc Cgil.

Chi può accedere al nuovo bando di concorso scuola per insegnanti di sostegno

Secondo quanto riassunto sulla piattaforma telematica di Flc Cgil, potranno partecipare al concorso scuola esclusivamente i docenti specializzati che rientrano in determinate categorie. L’obiettivo del nuovo bando sarà quello di riuscire a coprire tutti i posti di sostegno dei vari gradi ed ordini di istruzione che residuano.

Dunque, coloro che otterranno un punteggio alto dal nuovo bando di concorso scuola per gli insegnanti di sostegno, potrebbero ottenere un’assunzione con un contratto a tempo indeterminato.

Per questo motivo, vale la pena di sottolineare che affinché si possa partecipare alle procedure previste per chi fa domanda per il bando del concorso scuola per gli insegnanti di sostegno, occorrer necessariamente rispondere a determinati requisiti. Nello specifico potranno fare richiesta le seguenti categorie di docenti specializzati:

docenti che hanno ottenuto una specializzazione sul sostegno;

docenti che hanno conseguito un percorso di specializzazione sul sostegno in territorio estero, riconosciuto in Italia.

Allo stesso tempo, potranno presentare domanda per partecipare al nuovo bando di concorso scuola per gli insegnanti di sostegno anche quei docenti che hanno ottenuto una specializzazione sul sostegno, conseguita in territorio estero ma che sono ancora in attesa di un riconoscimento di tale specializzazione in Italia.

Come funziona la procedura per il bando di concorso scuola per insegnanti di sostegno

Il nuovo concorso scuola per poter provvedere all’assegnazione degli ultimi posti di lavoro residui per gli insegnanti di sostegno sarà definito su base regionale consentirà quindi di esaurire i posti rimanenti dalle graduatorie dei concorso e delle Gae.

Dunque, ciò che contraddistinguerà la novità più importante del nuovo bando di concorso scuola per insegnanti di sostegno è che non sarà prevista una prova selettiva, bensì una graduatoria.

In tal senso, coloro che otterranno un punteggio elevato nelle graduatorie potranno finalmente accedere al percorso del concorso scuola per la nomina degli insegnanti di sostegno a tempo indeterminato, il cui contratto potrà essere attivo fino al 31 dicembre 2025.

Ciò significa che il superamento del bando di concorso scuola consentirà all’insegnante di sostegno di poter essere interessato sia all’anno di prova che alla prova disciplinare ed infine all’assunzione a tempo indeterminato. Questo perché gli insegnanti a cui è aperto il bando sono coloro che hanno già ottenuto durante gli anni precedenti l’abilitazione per poter essere docenti di sostegno.

Concorso scuola: la procedura per diventare insegnanti di sostegno in ruolo

Dunque, per tutti quei docenti che aspirano a poter ottenere un posto di lavoro come insegnanti di sostegno, è necessario presentare richiesta esclusivamente per una sola Regione, per tutti quei posti per cui si ha effettivamente l’abilitazione dell’insegnamento di sostegno.

In questo senso, gli insegnanti che parteciperanno al bando di concorso potranno essere inseriti all’interno di una graduatoria di carattere regionale sulla base dei titoli, la quale sarà poi aggiornata con una cadenza periodica, fissata ogni due anni.

Dunque, come potranno ottenere i docenti, il riconoscimento da parte del MIUR dell’assunzione a ruolo? Al termine della graduatoria dei docenti, chi risulterà essere vincitore sarà assunto con un contratto a tempo determinato fino alla data del 31 agosto.

Successivamente, i docenti dovranno svolto il percorso di formazione e la prova con test finale e, di seguito, della prova disciplinare di idoneità.

Tale prova disciplinare consiste in un colloquio di idoneità che permette alla commissione di competenza andare a valutare e controllare l’effettivo possesso di competenze e conoscenze specifiche del docente, oltre che la loro capacità di progettazione educativa ma anche di conversazione in lingua inglese.