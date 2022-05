Come ormai tutti sanno, la fine del mese di maggio rappresenta un periodo di fondamentale importanza per tutti quei docenti e quegli insegnanti che sono intenzionati a partecipare al concorso scuola 2022.

A questo proposito, infatti, il Ministero dell’istruzione ha finalmente reso note tutte le date ufficiali relative al concorso scuola secondaria previste per gli ultimi giorni di maggio. Si tratta, dunque, del concorso scuola ordinario a cui sarà necessario iscriversi al fine di poter essere inseriti nelle graduatorie di reclutamento del personale docente che potrà svolgere il proprio lavoro per le scuole secondarie di primo e di secondo grado.

Dunque, è importante conoscere l’intero calendario predisposto da parte del MIUR in riferimento al concorso scuola, al fine di assicurarsi di recarsi nelle date stabilite per poter svolgere le prove scritte ed orali previste nei casi del concorso scuola secondaria 2022.

In tal senso, all’interno del seguente articolo, andremo ad approfondire non soltanto le novità sulle nuove date di maggio per il concorso scuola per le classi secondarie di primo e di secondo grado, ma anche altri aspetti fondatamente.

Effettivamente, nei prossimi paragrafi, sarà posta particolare attenzione anche ai requisiti di chi può partecipare al concorso scuola secondaria, e su alcuni consigli utili su come superare il concorso scuola 2022, dove iscriversi al concorso scuola e cosa portare nelle date di maggio.

Novità su concorso scuola secondaria 2022: arrivano le date ufficiali

Per scoprire tutti i dettagli sulle novità del concorso scuola secondaria nel 2022, si suggerisce anche la visione del seguente video YouTube.

Si tratta di un contenuto riferito ad un live streaming organizzato durante la giornata del 25 febbraio di quest’anno, attraverso il quale il canale Tecnica della Scuola ha voluto approfondire il concorso scuola secondaria, con vari interventi da parte degli esperti su questo importante tema.

Come sappiamo, il tema legato al concorso scuola rappresenta da sempre un argomento di forte interesse da parte di tutti quei docenti e quegli insegnanti che hanno intenzione di insegnare presso una scuola.

In tal senso, è necessario sottolineare che il MIUR ha recentemente comunicato anche il quarto calendario ufficiale che fa riferimento alle date di maggio per quanto riguarda le prove scritte a cui dovranno partecipare tutti i lavoratori intenzionati a partecipare al concorso scuola ordinario.

In tal senso, le ultime date ufficiali di maggio per poter partecipare alle prove scritte del concorso scuola vedono come protagonista il pomeriggio del giorno venerdì 27 maggio 2022. Sarà proprio questa la data della prova scritta per i docenti che rientrano nelle classi di concorso scuola A035, B013 e BE02.

Chi può partecipare concorso scuola secondaria: i posti disponibili!

Come riportato dall’articolo di PMI.it dedicato al tema del concorso scuola 2022, il bando di concorso rispetta le disposizioni previste all’interno del decreto dipartimentale numero 499 pubblicato nella giornata del 21 aprile dell’anno 2020.

Questo riferimento normativo può essere particolarmente utile ai fini di comprendere chi può effettivamente partecipare al concorso scuola secondaria, seguendo l’apposita procedura concorsuale.

In questo senso, occorre sottolineare che, come molti docenti già sanno, l’organizzazione del concorso scuola 2022 seppur essendo a livello nazionale, ovvero valida per tutti gli insegnanti e docenti provenienti da tutte le città d’Italia, sarà effettivamente validata su base regionale.

A questo proposito, il bando di concorso scuola 2022 per quanto riguarda la scuola secondaria di primo e di secondo grado è volto alla copertura per un totale di 25 mila posti che risulteranno disponibili non soltanto a seguito del biennio 2020/2021, ma anche per quello successivo, dunque durante l’anno scolastico 2021/2022.

Come superare il concorso scuola secondaria 2022: alcuni consigli

Sono in tantissimi, quindi, i docenti che proveranno a partecipare al concorso scuola secondaria nel 2022 e che hanno deciso di iscriversi per la prova del 27 maggio 2022 che si terrà nel pomeriggio. Mentre l’ansia e la preoccupazione sale, è necessario riuscire a capire quali sono alcuni consigli utili che potrebbero aiutare i docenti a superare il concorso scuola secondaria 2022.

A questo proposito, la prima cosa da fare è quella di essere ben a conoscenza della natura e delle peculiarità delle varie prove che sono state previste ai fini della graduatoria di concorso scuola 2022.

In tal senso, durante l’anno 2022 è stata predisposta una sola prova di tipo scritto. Si tratta, dunque, di una prova con quesiti a cui sarà possibile rispondere andando ad indicare la risposta corretta tra le varie opzioni multiple.

I temi su cui verteranno principalmente le domande per il concorso scuola secondaria previsto per la data del 27 maggio riguarderanno soprattutto la disciplina legata alla classe di concorso di appartenenza, unitamente ad altri quesiti dedicati invece alle nozioni e alle competenze di informatica e della lingua straniera dell’inglese.

Inoltre, occorre sottolineare che la prova scritta di questo concorso solitamente si compone di 50 quesiti e avrà una durata di circa 100 minuti.

Iscriversi al concorso scuola secondaria? Le altre date di maggio 2022

Dunque, una volta che i docenti e gli insegnanti hanno deciso di effettuare l’iscrizione al concorso scuola 2022, è chiaro che sarà necessario andare a verificare tutte le date del concorso che dovranno essere rispettate.

Infatti, quella del pomeriggio del venerdì 27 maggio rappresenta soltanto la data del quarto gruppo di classi di concorso. In tal senso, il MIUR ha reso note, nel corso delle ultime settimane e dei mesi precedenti, anche le date previste per il calendario delle altre classi di concorso.

A questo proposito, la prova scritta che è stata svolta da parte di quei docenti e quegli insegnanti che appartenevano alla prima classe di concorso scuola, ha avuto luogo durante il periodo compreso tra il 14 marzo al 13 aprile di questo stesso anno. Successivamente, il secondo gruppo di concorso ha provveduto ad effettuare la prova scritta per il concorso scuola secondaria tra il 21 ed il 29 aprile.

Ancora sono in corso, invece, le prove scritte per quanto riguarda i docenti che rientrano nel terzo gruppo di concorso scuola, a cui è stato dedicato il periodo compreso tra il 2 ed il 25 maggio 2022.

Cosa portare per concorso scuola secondaria 2022?

Una volta comprese le date effettive che dovranno essere rispettate da parte dei docenti e degli insegnanti che sono intenzionati a partecipare al concorso scuola nel 2022, per poter ottenere uno dei posti disponibili presso le classi di scuola secondaria di primo e di secondo grado, è necessario chiarire anche alcuni punti in merito a cosa portare per il concorso scuola.

A questo proposito, i docenti e gli insegnanti che hanno deciso di partecipare al concorso scuola 2022, dovranno non soltanto assicurarsi di recarsi presso la sede del concorso nelle date stabilite per la propria classe di appartenenza, ma anche di rispettare una serie di altre regole.

In questo senso, tra i vari aspetti da porre all’attenzione di chi ha deciso di partecipare al concorso, vi sono anche quelli relativi a cosa portare per il concorso scuola secondaria 2022.

Dunque, la prima cosa da fare è non dimenticare mai di tenere a portata di mano il documento di riconoscimento di identità, che dovrà essere necessariamente ancora in corso di validità.

Allo stesso tempo, tra i documenti che dovranno essere esibiti durante la procedura del concorso scuola 2022 vi è anche il codice fiscale, oltre che la ricevuta che attesti il versamento effettuato ai fini della partecipazione al concorso scuola 2022.