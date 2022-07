Uscito il concorso pubblico per titoli ed esami per "Vice direttore informatico del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco": come fare domanda, requisiti, prove e bando ufficiale.

L'attesissimo concorso pubblico per entrare nel Corpo dei Vigili del fuoco è uscito: il bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° luglio 2022 e contiene le indicazioni per fare domanda.

I posti messi a disposizione nella posizione di Vice direttore informatico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono 26. Chi possiede i requisiti richiesti - in merito al titolo di studio e all’età - può inviare la propria candidatura entro e non oltre la fine del mese in corso. Per farlo, come spiegheremo più approfonditamente, serve essere in possesso dell'identità digitale SPID e di un proprio indirizzo email di Posta certificata (PEC).

Ecco allora requisiti, come fare domanda, scadenza e come si svolgeranno le prove d’esame, sia scritte che orali.

Concorso Vigili del fuoco 2022: bando e posti a disposizione

Per coloro che, da sempre, sognano di entrare a far parte dei Vigili del fuoco e di ottenere un posto fisso nella Pubblica amministrazione, l’occasione potrebbe essere dietro l'angolo. In Gazzetta Ufficiale, Esami e Concorsi, del 1° luglio è disponibile il:

“Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventisei posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”

I vincitori avranno un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato per il quale sarà necessario superare una eventuale prova preselettiva, due scritte, una interrogazione orale e la valutazione dei titoli dichiarati al momento dell’invio della domanda. Necessaria la laurea in materie scientifiche e matematiche. Dei posti a disposizione il 25% è riservato al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco già in carico e il 10% al personale volontario.

Chi desidera candidarsi e partecipare alle prove può farlo esclusivamente in via telematica al seguente indirizzo:

https://concorsionline.vigilfuoco.it

Indispensabili PEC e SPID e un documento di riconoscimento in corso di validità (ad esempio patente e carta d'identità).

La scadenza da rispettare è domenica 31 luglio 2022, le domande presentate oltre questo termine non saranno prese in considerazione.

Titolo di studio richiesto e limite d'età: i requisiti

Il bando ufficiale elenca i requisiti indispensabili che i partecipanti devono soddisfare al momento dell'iscrizione. Per entrare nel Corpo dei Vigili del fuoco come vice direttore informatico bisogna:

essere cittadini italiani;

godere dei diritti civili e politici;

non aver superato i 45 anni al massimo.

Per quanto riguarda i titoli di studio, serve possedere la laurea magistrale in una delle seguenti materie:

fisica (LM-17);

informatica (LM-18);

ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27);

ingegneria informatica (LM-32); matematica (LM-40);

sicurezza informatica (LM-66);

tecniche e metodi per la società dell’informazione (LM-91).

In nessun caso sono ammessi al concorso pubblico:

“coloro che siano stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.”

Il diario delle prove

I candidati dovranno cimentarsi in due prove scritte e una orale. Inoltre, a seconda del numero di domande presentate, il Ministero dell’Interno si riserva la possibilità di indire una prova preselettiva consistente in un test a risposta multipla. Le prove scritte vertono su materie tecniche nell’ambito di architettura, progettazione database, management systems, sicurezza informatica e altre elencate nel bando.

La prova orale, invece, ha ad oggetto elementi di diritto costituzionale, amministrativo, il Codice dell’amministrazione digitale e l'ordinamento del Ministero dell’Interno.

Per conoscere date e diario delle prove si dovrà attendere il 20 settembre 2022, quando ne sarà data comunicazione sul sito della Gazzetta Ufficiale o sul portale del Dipartimento dei Vigili del fuoco.

Per partecipare servono SPID e PEC personale

Chi intende inviare la domanda deve necessariamente munirsi di SPID, necessaria per l'autenticazione in tutti i concorsi della Pubblica amministrazione. Inoltre ogni candidato dovrà avere un indirizzo PEC personale. Non è ammesso l’utilizzo della Posta elettronica certificata di altre persone, nemmeno partenti.