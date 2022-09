Dopo alcune notizie che si erano susseguite già durante i mesi scorsi, in merito ad un possibile congedo mestruale anche per alcune aziende italiane, ora quello che prima sembrava soltanto un sogno per tantissime donne lavoratrici, è diventato finalmente realtà.

Si tratta, quindi, della possibilità di fare richiesta per poter accedere al congedo mestruale che risulterà essere pari ad un giorno al mese di assenza completamente retribuita, senza dover provvedere alla presentazione di alcun tipo di richiesta o di permesso speciale nei confronti delle aziende.

Dunque, a questo proposito, è importante sottolineare che nonostante il grande entusiasmo che ha fin da subito destato la notizia dell’approvazione di un congedo mestruale di un giorno riconosciuto verso le donne lavoratrici, questa novità purtroppo non andrà a coinvolgere tutte le cittadine che vivono e lavorano in Italia.

Proprio per questo motivo, all’interno del seguente articolo, andremo a fornire una panoramica generale in riferimento alle caratteristiche principali relative al congedo mestruale.

Al tempo stesso, nei prossimi paragrafi saranno poi evidenziate e sottolineate le condizioni principali che dovranno essere rispettate da parte di quelle donne che desiderano poter godere del congedo mestruale, elencando le categorie di lavoratrici che potranno essere interessate da tale opportunità.

Tutte le novità sul nuovo congedo mestruale per le lavoratrici italiane

È l’azienda dedicata alle spedizioni che opera nel territorio di Quarto D’Altino, in provincia di Venezia, ovvero Ormesani, la prima ditta in assoluto ad aver provveduto al riconoscimento per la prima volta del nuovo congedo mestruale con la possibilità di accedere ad una giornata al mese retribuita da richiedere quando si soffre di ciclo mestruale doloroso.

Questa innovativa decisione intrapresa dall’azienda veneziana ha infatti destato fin da subito un’ampia approvazione da parte di tantissime donne che sono ancora in attesa che venga preso un provvedimento di tipo legislativo ufficiale che possa andare a fornire una regolamentazione del congedo mestruale.

Ma qual è stata la svolta più importante che ha spinto la ditta veneziana a intraprendere una decisione rilevante come quella dell’approvazione a livello interno dell’azienda del congedo mestruale?

A quanto pare, secondo quanto è stato dichiarato da parte di Martino Ormesani, ovvero l’attuale amministratore delegato della ditta, è stato proprio un sondaggio che è stato eseguito verso le 59 donne che hanno un contratto di lavoro dipendente presso l’azienda.

Chiaramente, il riscontro positivo che ha ottenuto il sondaggio ha spinto l’azienda a valutare l’introduzione del congedo mestruale, la quale è entrata a tutti gli effetti in vigore già a partire dal mese di agosto scorso.

Come funziona il congedo mestruale per le donne in Italia

In tal senso, la novità più grande in assoluto, riportata anche da parte dell’amministratore delegato dell’azienda, Martino Ormesani, riguarda proprio il rapporto di fiducia reciproca su cui si baserà il meccanismo di approvazione e di riconoscimento del congedo mestruale retribuito da parte della ditta, nei confronti di tutte le sue donne lavoratrici.

Effettivamente, proprio al fine di tutelare al meglio il tema della privacy e della vita privata delle dipendenti lavoratrici, il riconoscimento del congedo mestruale sarà concesso in piena fiducia.

Ciò significa che per poter ottenere l’approvazione e l’erogazione della giornata di assenza retribuita a causa del ciclo mestruale doloroso, nessuna dipendente è tenuta all’esibizione di eventuali certificati medici, ne tantomeno è tenuta a presentare una richiesta ne scritta ne verbale per chiedere un permesso al proprio capo ufficio.

Quella dell’introduzione del congedo mestruale in un’azienda italiana è un primo passo verso quello che si spera possa essere un nuovo intervento a livello nazionale da discutere in Parlamento, prendendo come esempio la decisione che è stata intrapresa soltanto pochi mesi fa dalla Spagna, dove è stato approvato un congedo mestruale di ben tre giorni ogni mese.

Non solo il congedo mestruale per le donne, ma anche assorbenti gratuiti

Ma non è finita qui, perché sulla scia delle decisioni intraprese da parte della ditta veneziana Ormesani, legate quindi all’approvazione e all’introduzione del congedo mestruale con un’assenza retribuita al mese, la ditta veneziana ha deciso anche di provvedere alla fornitura gratuita di assorbenti, anche direttamente all’interno dei bagni.

Questi due recenti provvedimenti vanno quindi ad aggiungersi alle misure e agli interventi che erano stati già approvati dall’azienda veneziana di Ormesani, da sempre attenta ai diritti e agli aiuti sul tema del welfare e del benessere dei propri dipendenti.

A questo proposito, infatti, occorre ricordare che oltre al congedo mestruale è stato istituita anche la possibilità di attivare una modalità di lavoro in smart working già durante l’età pre-emergenziale.

Allo stesso tempo, per ciascun lavoratore dipendente vengono messe a disposizione ben 100 ore di formazione che potrà essere ottenuta attraverso alcune esperienza presso campus gratuiti, non soltanto nei confronti dei neo-laureati ma anche verso i neo-diplomati.