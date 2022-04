Il congedo parentale è una misura che interessa molti lettori, famiglie e genitori singoli. Alla luce dell’ingresso delle nuove disposizione recepite dalla direttiva (UE) 2019/1158. Si comprende, benissimo l’importanza dei due decreti legislativi approvati sulla misura distribuita dall’INPS. Ecco, perché, interessano le eventuali variazioni che investono questa prestazione. D’altra parte, si riconosce come una prestazione a favore dei figli o, meglio per coprile le loro esigenze, abbinandole all’attività lavorativa. La famiglia viene armonizzata con la vita lavorativa.

Il congedo parentale è una misura che interessa molti lettori, famiglie e genitori singoli. Alla luce dell’ingresso delle nuove disposizione recepite dalla direttiva (UE) 2019/1158. Si comprende, benissimo l’importanza dei due decreti legislativi approvati sulla misura distribuita dall’INPS.

Ecco, perché, interessano le eventuali variazioni che investono questa prestazione. D’altra parte, si riconosce come una prestazione a favore dei figli o, meglio per coprile le loro esigenze, abbinandole all’attività lavorativa. La famiglia viene armonizzata con la vita lavorativa.

Le ultime novità sul congedo parente INPS sono rivolte principalmente a coloro che possiedono un contratto di lavoro subordinato.

Una breve guida sulle istruzioni INPS per il congedo parentale 2022. Ti spiegheremo, cosa cambia, quanto dura e come richiederlo.

Come funziona il congedo parentale per i figli?

Iniziamo nel chiarire che il congedo parentale è una delle misure riconosciute dall’INPS. Nello specifico, l’Istituto ammette la presenza di un periodo di astensione dal lavoro a favore dei genitori che rientrano in determinate categorie di lavoro.

Per questo motivo, le novità che per certi versi hanno investito il congedo parentale sono state diverse, sono stati introdotti dei correttivi che hanno modificato il sistema della struttura della misura stessa.

Va detto che, non è stata intaccata la platea degli aventi diritto, che nel 2022 continua a essere abbastanza numerosa. Tuttavia, il Governo Draghi è intervenuto apportando delle modifiche riferite agli aspetti essenziali della misura. Un’ulteriore aggiusto è stata applicata sulla durata del periodo di riferimento della richiesta del congedo parentale per i figli.

Quali sono le novità del 2022 per il congedo parentale per figli?

Nel 2022 le novità sono state tante, tra queste spicca il congelo parentale. L’Esecutivo ha introdotto nuove regole sul valore economico riconosciuto alle famiglie e sulla durata della prestazione.

L’attuale normativa non penalizza le famiglie, anzi il contrario. Le leggi sono state promulgate con la finalità di garantire alle famiglie con uno o più figli un supporto economico. Aiuti che vanno ad aggiungersi alle misure già esistenti previste dalla nascita alla maggiore età dei figli.

I decreti legislativi approvati mostrano in chiaro la volontà dell’Esecutivo di seguire i suggerimenti posti dalla Commissione Europea, così da unificare la gran parte dei provvedimenti.

D’altra parte, mancano ancora le istruzioni operative dell’INPS. Per cui, non possiamo fare altro che procedere nel capire le variazioni future del congedo parentale per figli.

Va detto, che la finalità resta quella di conciliare la vita lavorativa con le esigenze dei figli. L’obbiettivo della misura resta quella di armonizzare la vita sociale con quella lavorativa, riducendo ogni forma di penalizzazione che potrebbe indurre in malesseri fisici o, ancora all’allontanamento del posto di lavoro.

Per chi cambia il congedo parentale figli 2022?

Il congedo parentale resta la misura principale che garantisce un accostamento tra lavoro, genitori e figli (uno o più). Si tratta, della possibilità di conciliare un quadro complesso di suo, ottenendo un contributo economico. Ecco, perché molte famiglie sono alla ricerca di nuove informazioni per meglio comprendere, se e come richiedere il contributo loro spettante.

Gli aspetti fondamentali del congedo parentale 2022 sono essenzialmente due e si riferiscono alle novità introdotte dal Governo Draghi per l’anno in corso. Parliamo, quindi di misure già approvate.

Il primo tassello (forse) quello che spicca maggiormente agli occhi è l’aumento della platea degli aventi diritto, ovvero il maggior numero delle famiglie a cui l’INPS riconosce un contributo economico per il congedo parentale.

Basti pensare che la misura del 30% dei contributi economici viene rilasciata dietro apposita domanda. Quello che emerge è la domanda per il rilascio del congedo parentale può essere presentata entro i primi sei mesi e nei limiti dell’età anagrafica dei figli. In ogni caso, non deve superare i sei anni.

Il discorso cambia laddove i figli rientrano in un’età anagrafica compresa tra sei ed entro gli otto anni. In questo caso, l’INPS rilascia il contributo economico per il congedo parentale in presenza di specifiche condizioni.

L’introduzione delle novità sul congedo parentale per i figli, ha modificato diversi parametri concedendo la possibilità di accedere al contributo anche a coloro che difatti risultano esclusi dal beneficio economico.

In particolare, la misura può essere richiesta anche dalle famiglie i cui figli rientrano in un’età anagrafica compresa tra sei ed entro 12 anni e, soprattutto, non sono presenti vincoli reddituali.

In altre parole, l’INPS rilascio il contributo economico per il congedo parentale per i figli che superano i sei anni di età, senza richiedere la presenza di un reddito familiare annuo. Una bella notizia per milioni di lavoratori che potranno ricevere il contributo loro spettante senza doversi confrontare con eccessive difficoltà.

Quando il congedo parentale per i figli dura 11 mesi?

Il periodo di riferimento della durata temporale è l’aspetto che più interessa tra le notizie nuove del 2022. C’è, quindi, la possibilità di ricevere il congedo parentale per un periodo temporale decisamente più lungo rispetto al passato.

Una novità non di poco conto considerando che l’estensione del congedo parentale rappresenta un beneficio tanto per le donne che per gli uomini.

Come riportato da Money.it, i lavorati che presentano l’istanza all’INPS per ottenere il contributo per il congedo parentale 2022 si confrontano con nuove regole. Infatti, spetta una durata temporale di almeno nove mesi. Un bel passo in avanti considerato che prima il periodo massimo ottenibile non superava i sei mesi.

Va detto, ancora che si tratta di una bella notizia che maggiormente investe i genitori singoli, ovvero le categorie di lavoratori che rappresenta un unico genitore.

Ecco, perché l’INPS trovandosi dinanzi a condizioni diverse rilascia un contributo economico per il congedo parentale per i figli della durata di 11 mesi. Insomma, viene garantito un’agevolazione per un mese in più rispetto ai 10 mesi richiedibili in passato.

Il congedo parentale per i figli può essere richiesto anche dai lavoratori autonomi?

È importante comprender che il congedo parentale può essere richiesto da una vasta platea di aventi diritto. Per questo motivo, la domanda può essere inoltrata tanto dai lavorati dipendenti che subordinati.

In questo contesto, si comprende che l’agevolazione economica viene concessa anche ai lavoratori autonomi o, appartenenti alla categoria dei liberi professionisti.

In merito a quest’ultimo punto, occorre sottolineare, la presenza di altri criteri necessari per l’ottenimento del beneficio economico.

Infatti, l’INPS per queste categorie di lavoratori ha disposto la presenza di altre condizioni che portano al rilascio del congedo parentale per i figli per un periodo temporale non più alto di tre mesi, a favore di coloro che risultino registrati presso la Gestione Separata INPS. Un discorso che trova la sua collocazione anche nei riguardi delle donne lavoratrici.

Le istruzioni fornite dall’INPS sono chiare, il congedo parentale per i figli può essere richiesto dagli uomini e dalle donne. Se rientrano nella categoria degli autonomi, spettano tre mesi di beneficio individuati nei primi 12 mesi di vita del figlio.

Il congedo parentale per i figli può essere richiesto anche nei casi di adozione o affido.