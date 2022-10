Partono dal 12 ottobre, le domande per poter presentare richiesta e ricevere i contributi a fondo perduto dal valore di 2.000€ previsti per alcune imprese, al fine di compensare l’aumento dei costi delle bollette per luce e gas. Ma attenzione ai requisiti, i contributi a fondo perduto 2.000€ sono riservati solo ad alcune imprese.

Buone notizie per piccole e medie imprese, ma anche micro-imprese che stanno attraversando un periodo di forte preoccupazione a causa del caro bollette.

Partono dal 12 ottobre, le domande per poter presentare richiesta e ricevere i contributi a fondo perduto dal valore di 2.000€ previsti per alcune imprese, al fine di compensare l’aumento dei costi delle bollette per luce e gas.

Ma attenzione ai requisiti: i contributi a fondo perduto 2.000€ sono riservati solo ad alcune imprese, in quanto il bando di attribuzione delle risorse finanziarie è stato formulato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Ciò significa che l’erogazione dei contributi a fondo perduto sarà destinata soltanto ad un gruppo limitato di micro-imprese e Pmi.

Vediamo, quindi, a chi spetteranno i contributi a fondo perduto che ammontano dai 1.000 euro fino ai 2.000 euro per le imprese che operano nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Le novità sui contributi a fondo perduto fino a 2.000€ per le imprese dal 12/10

A partire dalla data del 12 ottobre, sarà avviata la procedura destinata alle imprese di piccole, medie e micro dimensioni, al fine di richiedere i nuovi contributi a fondo perduto.

Questi contributi a fondo perduto non sono altro che una delle misure formulate da parte della Regione Friuli Venezia Giulia al fine di andare incontro alle nuove esigenze delle aziende, aiutandole e sostenendole durante l’emergenza dovuta all’aumento di circa il 30% dei prezzi di luce e gas.

Per quanto riguarda gli importi, a questo proposito, si tratta di contributi che ammontano dai 1.000 euro fino ai 2.000 euro, sulla base della categoria di appartenenza dell’impresa richiedente. Nello specifico, gli importi che andranno a comporre i vari ristori e i contributi a fondo perduto per le imprese saranno organizzati nel seguente modo:

1.000€ per le micro-imprese;

1.500€ per le piccole imprese;

2.000€ per le imprese di medie dimensioni.

Sono questi gli importi dei contributi a fondo perduto che sono stati forniti all’interno del recente provvedimento pubblicato durante la giornata del 23 settembre da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il fondo perduto per le imprese, dunque, attingerà i contributi dal fondo finanziario istituito appositamente per far fronte all’emergenza del caro bollette, e che attualmente ammonta a 40 milioni di euro. Dunque, anche l’erogazione e la concessione di tali contributi a fondo perduto per le imprese sarà influenzata dall’effettiva disponibilità delle risorse.

A chi spettano i contributi a fondo perduto fino a 2.000€: i requisiti

Attraverso la pubblicazione della nota stampa fornita da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, è possibile quindi evidenziare non soltanto le tipologie di imprese che potranno accedere ai contributi a fondo perduto, ma anche agli eventuali requisiti che dovranno essere rispettati.

In questo senso, prima di tutto, a poter fare domanda a partire dal 12 ottobre di quest’anno per poter beneficiare dei contributi a fondo perduto, sono le imprese che rientrano nella categoria di “micro-imprese”, ma anche le PMI, ovvero le piccole e medie imprese.

Approfondendo più nello specifico, si intendono incluse tra i destinatari dei contributi a fondo perduto dal valore massimo di 2.000 euro, esclusivamente quelle imprese di micro, piccole e medie dimensioni che hanno una sede legale oppure delle unità locali che sono situate entro i confini territoriali del Friuli Venezia Giulia.

Tale sede dovrà risultare nel territorio friulano già almeno dalla data del 31 dicembre del 2020.

Ma non è finita qui. Per poter presentare la domanda entro il 12 ottobre, è necessario per le imprese che hanno intenzione di accedere ai contributi a fondo perduto, di fare attenzione anche ad un altro requisito. Si tratta della verifica del codice ATECO, che dovrà rientrare in uno dei codici presenti nella lista che sarà diffusa da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.

Tuttavia, in attesa dell’elenco ufficiale, si può chiarire che potranno richiedere i contributi a fondo perduto le imprese che si occupano di attività legate al commercio, all’ambito manifatturiero, ai servizi di trasporto, di alloggio, di ristorazione ma anche di noleggio, di comunicazione.

Al tempo stesso, potrebbero rientrare anche le aziende che si occupano di attività artistiche, di intrattenimento e di supporto alle imprese.

Domande per contributi a fondo perduto fino a 2.000€: la procedura

Le domande per poter accedere ed usufruire dei contributi a fondo perduto per le imprese, fino a 2.000€, potranno essere presentate a partire dal 12 ottobre di quest’anno, con scadenza prevista per il 28 ottobre.

In questo senso, secondo quanto fissato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, per ricevere l’aiuto, sarà necessario che i rappresentanti legali oppure i titolari dell’impresa, procedano alla presentazione e trasmissione dell’istanza per i contributi a fondo perduto fino a 2.000€, avvenga attraverso il sistema di istanze online.