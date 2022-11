Continuano i pagamenti per i contributi a fondo perduto: questa volta si tratta di un regalo della Regione Marche per le nuove imprese del territorio che potranno ricevere in regalo ben 20.000€. Ecco i requisiti.

Continuano i pagamenti per i contributi a fondo perduto in favore di imprese e titolari di partita IVA che rispettano determinati requisiti che cambiano da un bando ad un altro.

Questa volta, tra le novità legate al fondo perduto c’è un regalo della Regione Marche per le nuove imprese del territorio, le quali avranno la possibilità di ricevere in regalo ben 20.000€.

Ma attenzione, per poter presentare domanda per i contributi a fondo perduto, la Regione Marche ha reso noto un apposito avviso. Si tratta di un bando pubblicato il 29 settembre, relativo al seguente titolo:

POC FSE Marche 2014-2020 - Avviso Pubblico per il sostegno alla creazione di nuove imprese finalizzate a favorire l’occupazione nella regione Marche.

Vediamo, quindi, nel dettaglio quali sono le finalità di questo nuovo contributo a fondo perduto da 20.000€, a chi spetta il fondo perduto e quali sono le indicazioni da seguire per fare domanda per i contributi a fondo perduto.

Contributi fondo perduto 20.000€: a cosa serve il nuovo bonus

Spesso si crede erroneamente che i contributi a fondo perduto servano esclusivamente per sostenere le imprese che operano nel territorio nazionale. In realtà, non è sempre così.

Infatti, a seconda del bando che prevede lo stanziamento delle risorse economiche per l'erogazione del fondo perduto, è possibile evidenziare diverse finalità.

Proprio su questo punto si è focalizzato il bando dedicato al pagamento dei contributi a fondo perduto da 20.000€ della Regione Marche. Nell’articolo 1 dell’avviso pubblico, infatti, è stato evidenziato che l’obiettivo fondamentale perseguito da tale fondo perduto è quello di incentivare:

la creazione di nuove realtà produttive oppure di servizio (inclusi anche studi professionali, singoli o associati, e liberi professionisti), che abbiano una sede operativa nella regione Marche, in grado di creare nuova occupazione.

Dunque, per questo motivo, tale intervento legato all’erogazione dei contributi a fondo perduto, finanziato nell’ambito dell’Asse Occupazione del POC Marche 2014/2020, azione 8.1, è volto proprio a focalizzare l’attenzione sul tasso di disoccupazione particolarmente preoccupante nel territorio locale.

A chi spettano i contributi a fondo perduto da 20.000€ della Regione Marche

L’avviso pubblico dedicato all’attribuzione di contributi a fondo perduto dal valore di 20.000 euro, quindi, ha avviato anche lo stanziamento di un ammontare complessivo di 7 milioni di euro per l’erogazione di tale bonus rivolto alle imprese e alle partite IVA. Le risorse saranno quindi ripartite con quote equamente calcolate per le annualità dell’anno 2023 e dell’anno 2024.

Ma a chi spetta la possibilità di ricevere i contributi a fondo perduto da 20.000 euro massimo? L’articolo 4 dell’avviso pubblico della Regione Marche è focalizzato proprio su questo punto e specifica che i soggetti beneficiari del fondo perduto sono:

disoccupati o inoccupati

residenti in un comune della regione Marche

hanno un’età compresa tra i 18 e i 65 anni.

Tuttavia, non basta rispettare queste tre condizioni per poter ricevere i contributi a fondo perduto di importo pari a 20.000€. Infatti, occorre rispettare almeno altri cinque requisiti.

Nello specifico, le nuove imprese o i liberi professionisti dovranno risultare essere costituiti in data successiva a quella della pubblicazione dell’avviso pubblico e a quella della presentazione della domanda per accedere al contributo a fondo perduto.

Inoltre, se si tratta di imprese, queste dovranno essere iscritte alla Camera di Commercio, sempre in data successiva. Sull’avviso pubblico della Regione Marche è stato anche specificato che sono incluse esclusivamente:

le imprese aventi almeno una sede operativa, in uno dei comuni della regione Marche, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 2/2005 e che soddisfino i criteri di cui all’art. 1 dell’Allegato I al Reg. UE 651/2014 (PMI).

Infine, nei casi in cui a presentare la domanda per i contributi a fondo perduto di 20.000€ siano liberi professionisti oppure studi professionali, l’iscrizione alla CCIAA non è obbligatoria.

Le domande per richiedere il contributo a fondo perduto da 20.000€

Nell’articolo 7 dell’avviso pubblico del contributo a fondo perduto da 20.000€ erogato da parte della Regione Marche, sono state fornite anche delle indicazioni importanti in merito ai termini e alle modalità per presentare domanda.

A questo proposito, sono state ammesse ben due finestre temporali per poter presentare richiesta del contributo a fondo perduto per le nuove imprese. Una prima con decorrenza fino al 31 dicembre di questo anno.

Mentre la seconda scadenza da rispettare per la richiesta del contributo a fondo perduto stanziato dalla Regione Marche fa riferimento all’apertura delle domande a partire dal primo maggio 2023 fino al 31 luglio 2023.

La domanda per ottenere il contributo a fondo perduto della Regione Marche dovrà essere presentata rispettando la modalità telematica attraverso il sistema informatico SIFORM2, a cui dovrà essere allegata l’intera documentazione prevista nell’art. 7 del bando pubblico.