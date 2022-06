Sei un lavoratore dipendente? Allora probabilmente almeno una volta nella vita ti sarai domandato quanto costa il versamento dei tuoi contributi al datore di lavoro.

Infatti, come ben saprai, per i lavoratori dipendenti sono previste una serie di prestazioni economiche che vengono erogate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Si tratta di prestazioni che vengono erogate nel caso in cui il lavoratore non possa svolgere, per differenti ragioni, la sua attività lavorativa.

Di conseguenza, parliamo di soldi che vengono erogati al lavoratore direttamente dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e non dal datore di lavoro.

Tuttavia, l’INPS non eroga tali prestazioni in modo gratuito.

Vuoi qualche esempio di tali situazioni? Beh, potremmo citare, per dirne una, la malattia, ossia quei giorni nei quali il lavoratore è impossibilitato a recarsi al lavoro ma comunque riceve il pagamento da parte dell’INPS. O ancora, la maternità.

Ma come vengono pagate tali prestazioni? Devi sapere che viene applicata un’aliquota percentuale sullo stipendio del lavoratore, in modo da assicurare lui tali prestazioni da parte dell’INPS.

Ma quanto costa un lavoratore dipendente? Andiamo a scoprirlo in questo articolo!

Contributi: quanto costano e chi li deve pagare per il lavoratore dipendente!

Quindi, come avrai capito, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale non eroga i suoi servizi in maniera gratuita, ma devono essere corrisposti all’ente dei contributi, calcolati in misura percentuale sullo stipendio dei lavoratori.

Ma chi si occupa di pagare tali contributi? Devi sapere che la risposta in questo caso è duplice.

Infatti, da una parte l’onere di pagare i contributi per il lavoratore dipendente sarà dell’azienda o del datore di lavoro, mentre dall’altra parte dovrà occuparsene anche il lavoratore dipendente stesso.

Attenzione: la percentuale che versa il dipendente è inferiore a quella versata dall’azienda.

Ma come funzionano questi pagamenti? Andiamo a scoprire nel dettaglio come vengono effettuati.

Quando parliamo del datore di lavoro è molto semplice, in quanto ha l’obbligo di versare i contributi relativi al lavoratore dipendente per mezzo del modello F24.

E che dire nel caso del lavoratore stesso? In questo caso egli non dovrà fare nulla in quanto riceverà delle trattenute direttamente sul suo stipendio.

Di conseguenza i contributi versati a favore del lavoratore dipendente saranno l’unione tra quelli versati dall’azienda per mezzo del modello F24 e quelli versati dal lavoratore per mezzo delle trattenute previste in busta paga.

Ma quanto costa un lavoratore dipendente? Quanto deve spendere per assicurarsi le prestazioni di assistenza economica da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale?

Come abbiamo sottolineato in precedenza, un lavoratore dovrà attribuite un’aliquota sulla retribuzione imponibile INPS.

Tuttavia, non possiamo dire con certezza a quanto ammonterà tale cifra. Andiamo a comprendere le ragioni di tale affermazione nel prossimo paragrafo.

Quanto costa di contributi un lavoratore dipendente? La risposta!

Dunque, come abbiamo sottolineato nello scorso paragrafo, un lavoratore dipendente (e l’azienda, ovviamente) deve versare una percentuale sull’imponibile INPS.

Tuttavia, come avevamo iniziato a specificare, tale aliquota non può essere determinata in maniera identica per tutti.

La ragione è molto semplice: l’aliquota varia in base al settore di appartenenza ed ad altre caratteristiche dell’azienda o della tipologia di contratto.

Ad esempio, un dirigente ed un apprendista avranno due tipologie contrattuali diverse e, di conseguenza, presenteranno anche un’aliquota differente.

Ma come si calcola questa restituzione che deve essere corrisposta all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale? Andiamo a scoprire nel corso del prossimo paragrafo come si calcola la retribuzione imponibile INPS e, successivamente, vediamo come possiamo trovare i contributi su di essa.

Come trovare la retribuzione imponibile INPS e come incidono su di essa i contributi!

In Italia si dice sempre che il costo del lavoro sia davvero alto. Ma è davvero così?

Per rispondere a questa interessante domanda andiamo prima a verificare come si trova la retribuzione imponibile INPS, ossia quella parte di compenso sul quale verrà applicata l’aliquota per calcolare i contributi.

Ricorda: il versamento dei contributi spetta sia al lavoratore dipendente sia all’azienda stessa, anche se in misura differente.

Dunque, come si determina la retribuzione imponibile INPS? Prima di tutto devi sapere che dovrai considerare tutte le somme che sono state percepite dal lavoratore in un determinato arco temporale, che solitamente equivale ad un mese.

Attenzione: stiamo parlando di tutte le somme ed i valori percepiti e non solo dello stipendio.

Dopo aver trovato il numero che equivale alla retribuzione imponibile INPS andiamo a capire come funziona invece il calcolo dei contributi, in modo da determinare quanto costa un lavoratore dipendente.

Ebbene, dal momento che conosci l’aliquota prevista per il tuo settore di appartenenza e la tua retribuzione imponibile INPS, non ti resterà che fare il calcolo, in modo da scoprire immediatamente quanto dovrai pagare all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Quanto costa un lavoratore dipendente? I costi esterni ai contributi INPS!

Eppure, quando parliamo di lavoratori dipendenti dobbiamo riconoscere che questi sono un costo per l’azienda anche sotto altri punti di vista e non solo per quanto riguarda le tasse.

Ovviamente non dobbiamo considerarlo in toto un costo in quanto il dipendente presta la sua prestazione lavorativa e, come minimo, necessita di ricevere uno stipendio adeguato.

Ecco che il primo costo per i dipendenti, ancora prima del versamento dei contributi, riguarda lo stipendio che viene corrisposto ai lavoratori da parte dell’azienda.

Si tratta di un costo che per l’azienda è diretto e può avvenire sotto diverse forme:

Stipendio base

Salario orario

Nel primo caso facciamo riferimento ad una metodologia che prende in considerazione diversi fattori quali esperienza, responsabilità e posizione all’interno dell’azienda. Invece, il salario orario è una paga per le ore lavorate, come spesso avviene nel settore della produzione.

Quanto costa trovare un dipendente? La ricerca e la selezione del personale

Ma quando parliamo di quanto costa un lavoratore dipendente, spesso ci dimentichiamo dei costi che devono essere sostenuti prima ancora che questi entri a fare parte del team dell’azienda.

In che senso? Te lo spiego subito.

L’azienda quando avvia processi di selezione e ricerca del personale deve sostenere alcuni costi, come quelli relativi ai software che si occupino proprio di HR, di tempo impiegato in questa attività e tante altre variabili.

Di conseguenza, quando si parla di costi di un dipendente dobbiamo inserire insieme allo stipendio ed i contributi (che vengono pagati sia dall’azienda che dal lavoratore stesso) anche i costi per l’assunzione del personale.

Tasse e contributi previdenziali per un lavoratore dipendente!

Come non prendere in considerazione quelle che sono le tasse ed i contributi previdenziali che devono essere presi in considerazione dall’azienda per l’assunzione del lavoratore dipendente?

È importante ricordare che l’azienda, oltre ai contributi INPS dei quali abbiamo ampiamente parlato nel corso di questo articolo, deve versare anche dei contributi INAIL, relativi all’assicurazione dei dipendenti contro le malattie e gli infortuni sul lavoro.