Il sistema pensionistico italiano si basa in larga misura sul versamento dei contributi. Ma oggi vogliamo soffermarci su una casistica particolare, ossia la possibilità di versare i contributi dopo la NASpI per poter accedere prima alla pensione. Si può? Vieni a scoprirlo qui.

Come ben saprai, il sistema pensionistico italiano si basa in larga misura sul versamento dei contributi. Ma oggi vogliamo soffermarci su una casistica particolare, ossia la possibilità di versare i contributi dopo la NASpI per poter accedere prima alla pensione.

Ebbene, lo sappiamo chiaramente che il mondo del lavoro oggi non è tutto rose e fiori. Pensiamo alla grave crisi del mercato del lavoro alla quale abbiamo assistito durante il Covid-19 e poi pensiamo alla situazione attuale, contrassegnata dal caro energia e dagli aumenti delle bollette.

Leggi anche: Licenziato per bollette troppo care: è una procedura legittima? Scopriamolo

Insomma, la possibilità di perdere il lavoro potrebbe davvero essere dietro l’angolo senza che noi possiamo esserne consapevoli. Di conseguenza, anche coloro che hanno un’occupazione stabile hanno, in parte, paura di venire tagliati fuori dal mondo del lavoro.

Come ben saprai, se sei un lavoratore dipendente, se vieni licenziato contro la tua volontà puoi percepire la NASpI, anche chiamata indennità di disoccupazione.

Tuttavia, è bene sottolineare che molte persone che hanno tanti anni di lavoro alle spalle hanno iniziato a chiedersi, vista la situazione così precaria del mondo del lavoro, se è possibile uscire in anticipo.

Insomma: si può uscire prima dal mercato del lavoro dopo aver percepito la NASpI, versando i contributi volontari? Questa è la domanda alla quale vogliamo dare una risposta nel corso dell’articolo di oggi.

Cos’è la NASpI e chi può averla?

Prima di rispondere concretamente alla domanda che ci siamo posti dobbiamo fare un passo indietro ed andare a definire con certezza cos’è la NASpI.

Si tratta di una somma erogata come indennità di disoccupazione nei confronti di coloro che hanno perso il lavoro contro la loro volontà.

Ma cosa vuol dire questa definizione? Ebbene, la perdita del lavoro contro la volontà del lavoratore è data in caso di licenziamento, dimissioni per giusta causa e scadenza del contratto.

Ebbene, queste persone per mezzo della NASpI hanno la possibilità di ricevere un’erogazione mensile (che non è pari allo stipendio, ma in misura ridotta).

Per accedere alla NASpI dovrai fare domanda all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale che è l’ente che si occupa di questo.

Ora che abbiamo capito, a grandi linee, cosa intendiamo quando parliamo di NASpI, è bene ricordare che non tutti possono ottenere tale indennità.

Infatti, si tratta di una misura riservata solo a coloro che sono assunti con un contratto di tipo subordinato, quindi i lavoratori dipendenti.

NASpI e contributi figurativi: cosa si può fare davvero?

Ora che abbiamo definito cos’è la NASpI e chi può ottenerla, passiamo ad un’altra domanda: quanto dura la NASpI?

Secondo quanto puoi trovare anche espresso e ribadito sul sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, la NASpI ha una durata pari alle settimane di contributi versate nel corso degli ultimi quattro anni.

Detto così sembra davvero complesso, quindi semplifichiamolo con un esempio.

Se negli ultimi quattro anni hai lavorato sempre, vuol dire che hai versato a pieno le settimane di contributi previste.

Dunque, al momento del calcolo della NASpI dovrai dividere gli ultimi quattro anni per due. In poche parole, se hai sempre lavorato negli ultimi 4 anni avrai diritto a due anni di NASpI.

Attenzione: due anni è il massimo che puoi ottenere con la NASpI.

Ma quando percepisco la NASpI verso i contributi? Ecco una delle domande che genera sempre molta confusione.

Ebbene, devi sapere che, quando percepisci la NASpI, i contributi figurativi vengono versati direttamente dall’INPS. Dunque, il periodo in cui tu percepisci la disoccupazione è coperto dal versamento dei contributi e non ci saranno buchi contributivi.

Per questo la domanda che ci poniamo oggi è se ha senso versare contributi volontari dopo la fine della NASpI. Andiamo a scoprirlo.

Ha senso versare contributi volontari dopo la NASpI per andare prima in pensione?

Questa domanda sorge spontanea in coloro che non sono più giovani e, di conseguenza, avrebbero una grande difficoltà a tornare nel mercato del lavoro.

Quindi, andiamo a dare una risposta chiara a questo quesito: la risposta è sì.

Infatti, al fine di raggiungere il requisito contributivo puoi versare contributi volontari per la pensione.

Dunque, se tu hai perso il lavoro ed hai beneficiari della NASpI, puoi farlo senza problema, in modo da arrivare il prima possibile alla soglia della pensione.

Attenzione però: questo potrà essere fatto solo una volta che avrai finito la copertura della NASpI, quindi quando termineranno i contributi figurativi dell’INPS.