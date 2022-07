Tra i vari contributi economici e bonus che sono stati formulati ed inseriti all’interno de testo di conversione del cosiddetto Decreto Aiuti, la squadra dell’esecutivo guidata dal premier Mario Draghi ha deciso di introdurre anche un contributo destinato ad alcune categorie di imprese. Si tratta, nello specifico, del bonus ale imprese per la partecipazione a fiere di carattere internazionale che vengono organizzate entro i confini territoriali dell’Italia. Ecco, quindi, in cosa consiste il contributo da 10.000€ per le imprese.

A questo proposito, quindi, all’interno del seguente articolo andremo a spiegare ed illustrare in cosa consiste il contributo da 10.000€ per le imprese, ma anche quali sono le condizioni ed i requisiti considerati obbligatori ai fini dell’ottenimento di tale contributo da 10.000€.

Le novità dell’ultima ora sul contributo da 10.000€ per le aziende

La squadra del Governo italiano, in occasione della conversione in legge del decreto formulato al fine di sostenere maggiormente i cittadini ma anche le imprese italiane in questo clima di forte crisi, ha deciso di istituire ed approvare anche un nuovo contributo dal valore di 10.000 euro per alcune aziende.

Il testo di conversione, il quale è stato coinvolto dalla sua approvazione definitiva e trasformato in legge durante la giornata del 14 luglio, è andato a fornire delle indicazioni chiare e precise in merito all’attribuzione e all'erogazione di un contributo economico dal valore di 10.000 euro per le aziende.

Nello specifico, sono state stanziate delle risorse che attualmente ammontano a ben 34 milioni di euro, le quali saranno distribuite equamente nei confronti di quelle aziende che provvederanno a presentare la domanda per poter ottenere il contributo da 10.000 euro.

A chi spetta il contributo da 10.000€ per le imprese? Le indicazioni da seguire

Nello specifico, è l’articolo 25 bis del nuovo Decreto Aiuti che è stato dedicato appositamente al bonus da valore di 10.000 euro massimo destinato alle imprese che attualmente prendono parte a fiere di carattere internazionale nel territorio italiano.

Tuttavia, a questo proposito, è necessario fornire ulteriori specifiche al fine di individuare correttamente quali sono le categorie di imprese che avranno la possibilità di accedere al contributo dal valore di 10.000 euro.

Infatti, non sarà opportuno soltanto dimostrare di prendere parte a fiere internazionali che vengono organizzate in Italia, ma anche che questo avvenga durante il periodo che prende avvio dall’entrata in vigore effettiva del Decreto fino al 31 dicembre di quest’anno.

Otre a questi dettagli, sarà opportuno anche assicurarsi che l’evento rientri nella lista di fiere che sono state inserite ed indicate all’interno dell’apposito calendario fieristico relativo all’anno 2022. Si tratta di un elenco in cui vengono inserite tutte alle fiere e gli eventi che sono stati approvati da parte della Conferenza del regioni e delle province autonome, a prescindere dall’ambito a cui si riferiscono.

I requisiti per poter ricevere il contributo da 10.000€ per le imprese

Oltre alle prime indicazioni a cui sarà necessario fare attenzione, che sono state illustrate nel precedente paragrafo, le imprese che sono intenzionate a presentare la richiesta al fine di accedere al contributo economico dal valore di 10.000 euro, dovranno anche assicurarsi di essere in possesso di ben sei condizioni particolari.

Nello specifico, un primo requisito particolare riguarda quello della sede operativa dell’azienda, la quale dovrà risultare essere necessariamente contenuta entro in territorio nazionale ed essere regolarmente iscritta all’apposito Registro delle imprese.

Una seconda condizione riguarda l’aver conseguito l’autorizzazione ufficiale alla partecipazione ad uno o anche a più di un evento fieristico di fama internazionale e, conseguentemente, ad aver sostenuto le spese e gli investimenti legati a tale partecipazione.

Al contempo, ai fini della verifica dei requisiti necessaria per poter erogare il contributo dal valore di 10.000 euro per le imprese, saranno anche verificate altre condizioni essenziali. Tra queste, il non essere coinvolti in alcuna procedura concorsuale legata a eventuali situazioni di liquidazione o di fallimento dell’azienda, così come anche non essere coinvolti da sanzioni di tipo interdittivo.

Infine, le imprese al momento della domanda dovranno anche dimostrare di non aver ancora ricevuto alcun tipo di contributo economico pubblico che faccia riferimento alla loro partecipazione ai medesimi eventi e manifestazioni per cui si sta presentando la domanda.

Domanda contributo aziende da 10.000€: quando si può inviare

Prendendo in considerazione le indicazioni che sono state fornite all’interno dell’articolo 25-bis, è possibile anche evidenziare le prime istruzioni legate alla presentazione delle domande volte all’ottenimento del contributo da 10.000 euro per le imprese.

A questo proposito, si tratta di un bonus, la cui gestione delle richieste nonché la stessa fase di erogazione è stata interamente destinata al Ministero dello Sviluppo Economico, MISE, il quale dovrà fornire ulteriori indicazioni in merito alla procedura e alle scadenze legate alla trasmissione della domanda per accedere al contributo da 10.000€.