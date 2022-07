Sei alla ricerca di un nuovo lavoro? Allora dovrai conoscere l’opportunità che si è presentata a tutti coloro che abitano nella Regione Liguria presso la Coop. Non solo in Liguria, ma anche in Piemonte, la Coop cerca nuovi addetti alle vendite. Scopri i requisiti qui!

Sei alla ricerca di un nuovo lavoro? Allora dovrai conoscere l’opportunità che si è presentata a tutti coloro che abitano nella Regione Liguria presso la Coop.

Attenzione: in particolare facciamo riferimento alla Regione Liguria, ma le selezioni sono attive anche in altre zone d’Italia, come nel Piemonte.

La ricerca si rivolge ad entrambi i sessi ed ha l’obiettivo di assumere nuovo personale da inserire negli ipermercati e nei supermercati della catena Coop.

Ma quali sono le figure che vengono richieste? Principalmente parliamo di addetti alle vendite e personale stagionale, ma anche apprendisti per diventare capi reparto.

Se sei alla ricerca di un nuovo lavoro non farti assolutamente scappare questa opportunità prevista da Coop, anche per un lavoro stagionale durante la stagione estiva.

Infatti, si tratta di un’opportunità formativa della quale potrai approfittare anche per qualche mese.

Attenzione però: sono richiesti alcuni requisiti specifici di accesso.

Quali sono le posizioni aperte per il gruppo Coop? Quali requisiti sono richiesti? Come dovrai fare per inviare la candidatura? Rispondiamo a queste ed altre domande nel corso dell’articolo!

Coop assume in Liguria e Piemonte: ecco quali sono le posizioni ricercate!

Prima di procedere con la spiegazione dei requisiti e l’invio delle candidatura è importante conoscere quelle che sono, nel dettaglio, le posizioni ricercate.

Prima di tutto Coop richiede addetti alle vendite da impiegare nel settore food e non food, come gli addetti cassa.

Inoltre, come abbiamo anticipato prima, viene ricercato anche personale stagionale. Questa potrebbe essere una prima opportunità per molti giovani che sono alla ricerca di un primo impiego per poter entrare nel mondo del lavoro.

In questo modo si riuscirebbe a mettere da parte un primo stipendio durante la stagione estiva.

Inoltre, Coop ha deciso di avviare un programma di formazione intensiva per formare dei capi reparto che si occuperanno, dopo il periodo di formazione, della gestione degli ipermercati del marchio.

Insomma, numerose sono le posizioni ricercate, quindi se sei interessato all’offerta non ti resta che conoscere i requisiti e le modalità per inviare la tua candidatura!

Dove Coop cerca personale e con quali requisiti lo assume? Andiamo a scoprirlo!

Abbiamo affermato che tali proposte di lavoro riguardano sia la Regione Liguria che la Regione Piemonte. Per questo motivo è importante conoscere nel dettaglio di quali città stiamo parlando per fare una prima scrematura su coloro che sono interessati o meno alle offerte.

Le città nelle quali si concentrano le offerte di lavoro sono La Spezia (e provincia), Genova (e provincia), Savona, Albenga e la provincia di Cuneo.

Ebbene, ora che hai capito quali sono le aree interessate alle offerte di lavoro e, di conseguenza, hai scoperto se queste possono essere di tuo interesse, andiamo a scoprire nel dettaglio i requisiti necessari per ogni figura.

Dunque, iniziamo dagli addetti alle vendite che, oltre a trovarsi nel Comune di interesse della ricerca (o in un Comune limitrofo) devono anche dimostrarsi interessati e volenterosi ed avere buone capacità relazionali, trattandosi di un lavoro a contatto diretto con il pubblico.

Per il personale stagionale i requisiti necessari sono simili a quelli descritti per gli addetti alle vendite, ma si aggiunge il requisito della serietà ed è gradita esperienza pregressa nella mansione, in quanto si tratta di un lavoro della durata di qualche mese. Di conseguenza, assumere qualcuno che non necessità di formazione diventa una priorità.

I requisiti cambiano quando parliamo dei capi reparto. Infatti, in questo caso si richiede, oltre alla grinta ed alla voglia di fare, una laurea e delle spiccate doti relazionali e di lavoro di squadra.

Come candidarsi alle offerte di lavoro di Coop? Ecco l’iter!

Hai capito che l’opportunità lavorativa presentata può fare al caso tuo? Allora andiamo a scoprire come funziona l’iter di assunzione.

Prima di tutto devi sapere che, qualora tu fossi interessato, dovrai presentare la domanda in formato telematico.

Insomma, non dovrai portare il tuo curriculum fisicamente nelle diverse sedi nelle quali viene ricercato personale, ma farai tutto online.

Per farlo dovrai collegarti a questa pagina e cliccare sull’opzione “Nuovo Curriculum” in modo da inserire il tuo CV.

Se sarai selezionato avrai la possibilità di svolgere un’esperienza lavorativa in un’impresa della grande distribuzione largamente diffusa a livello nazionale, che gestisce 54 punti vendita, 47 supermercati e 7 ipermercati.

Che questa possa essere l’opportunità lavorativa che stavi cercando?