Quanto guadagna un corriere presso l'azienda Amazon? Lo stipendio è considerato nella media se si considerano le buste paga degli italiani. Rispetto alle aspettative, lo stipendio di un corriere Amazon, potrebbe essere considerato anche alto sebbene le mansioni, secondo alcuni pareri, siano faticose.

Quando guadagna un corriere Amazon: stipendio e tipo di contratto

Una panoramica generale sullo stipendio come corriere Amazon è stata fornita dal sito Indeed, piattaforma su cui è possibile cercare lavoro. La paga media ammonta a 1.334 euro al mese, che corrisponde alla media nazionale italiana. Lo stipendio annuo sarà dunque di 16.008 euro. Questo dato è stato calcolato dal già menzionato sito utilizzando i dati provenienti da 8 dipendenti negli ultimi 12 mesi.

Il range entro cui è posizionato lo stipendio di un corriere Amazon è nel mezzo: tra uno stipendio basso, che ammonta a 600 euro al mese, e uno stipendio alto che ammonta a 2.100 euro al mese.

Il 74% dei dipendenti impiegati presso Amazon.com si ritengono inoltre soddisfatti del proprio stipendio.

Il tipo di contratto di lavoro per i corrieri Amazon, stando a quanto che si legge su Lavoratori Blog, è un Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro settore Trasporti e Logistica.

Le opinioni dei corrieri Amazon

Sebbene le informazioni a disposizione siano incoraggianti e molte recensioni siano positive, non mancano alcune piccole critiche relative alla durata del contratto e ai turni di lavoro. Alcuni utenti iscritti al sito Indeed, che sono stati ex dipendenti di Amazon in qualità di corrieri, hanno lasciato delle recensioni positive parlando di un ottimo ambiente lavorativo, un'ottima organizzazione e un buono stipendio.

Tra le pecche individuate vi sono il continuo riciclo del personale e dunque una durata breve del contratto di lavoro e i turni serali.

Su due recensioni da 4 stelle su 5, si nota una terza recensione da 3 stelle su 5 in cui è scritto che l'ambiente è stressante e le regole sono fuori dal comune. Inoltre i datori di lavoro sono troppo esigenti e in caso di danni ai furgoni causati dal corriere, per la riparazione vengono sottratti soldi dallo stipendio.

