Crisi per gli stipendi in questa città molto cara. Infatti, in questa città vengono presentate delle proposte di lavoro spesso ridicole ed indirizzate ai giovani: vengono offerti 4,50€ all’ora. Ma dove accade tutto questo? Per quali ragioni? Vieni a scoprirlo qui!

“Il lavoro non c’è”, “I giovani non vogliono lavorare”, “le persone preferiscono il Reddito di Cittadinanza piuttosto che lavorare”: queste sono solo alcune delle frasi che si sente ripetere spesso quando si parla del mercato del lavoro in Italia.

Tuttavia, oggi andremo ad analizzare più nel dettaglio il caso di una città che, per utilizzare un eufemismo, potremmo definire “piuttosto cara”. Ebbene, in questa città vengono presentate delle proposte di lavoro spesso ridicole ed indirizzate ai giovani: vengono offerti 4,50€ all’ora.

Di quale città stiamo parlando? Ti rispondo subito: Milano.

Dunque, ora che sei consapevole che si tratta proprio di Milano, capirai per quale motivo tali proposte sembrano così fuori dal mondo, specie se consideriamo che si tratta di una delle città (se non la città) più care d’Italia.

Ebbene, alcuni ragazzi hanno affermato di aver ricevuto delle richieste di lavoro per 400 euro al mese, per svolgere lavori di 40 ore alla settimana.

Scopriamo più nel dettaglio la problematica che è sorta durante la trasmissione Fuori dal Coro.

4,50€ all’ora per 40 ore: la proposta shock di alcuni imprenditori milanesi

Quando si parla di contrattazione in ambito lavorativo, è ovvio che ognuno di noi cerca di tirare acqua verso il suo mulino, come si suol dire. Tuttavia, in alcuni casi, arrivano proposte a dir poco imbarazzanti.

Tra queste quella di cui parliamo oggi, ossia il dover lavorare tutti i giorni per 40 ore settimanali alla paga di 400 euro mensili.

Insomma, nella ricca città di Milano le proposte che vengono fatte a coloro che cercano lavoro, in particolare ai giovani, sono davvero misere.

Questa problematica è emersa nel corso della trasmissione Fuori dal Coro, dove sono stati intervistati alcuni ragazzi alla ricerca di lavoro, al fine di trovare una spiegazione a tutta questa situazione.

Possiamo affermare una cosa: i ragazzi hanno voglia di lavorare ma, semplicemente, non vengono offerte loro le condizioni adeguate.

Insomma, inutile continuare a parlare di “gavetta”, quando vengono proposti 400 euro full-time per una città dove, se vivi in affitto, devi spenderne almeno 600 solo per quello.

Infatti, anche all’interno della trasmissione, uno dei ragazzi ha anche affermato che in passato, pur di lavorare, ha accettato anche delle proposte in nero, dove prendeva 3 euro all’ora.

Tuttavia, come abbiamo evidenziato, tutto questo è inutile se consideriamo i prezzi degli affitti che, se va bene, fanno riferimento ad una stanza a 500 euro o 600 euro.

Crisi degli stipendi a Milano: le assurde offerte di lavoro del capoluogo meneghino

Come abbiamo capito, non si parla solo della volontà (o non volontà) dei giovani a lavorare, del Reddito di Cittadinanza che spinge le persone a prendere i soldi dallo Stato rimanendo a casa loro o quant’altro. Qui si parla di una problematica essenziale: gli stipendi.

Infatti, andando ad indagare più approfonditamente, è emerso che nella città di Milano possiamo trovare offerte di lavoro pagate meno di 5 euro all’ora che richiedono la disponibilità di circa 11 ore al giorno.

Attenzione: ovviamente, in questi casi, la metà delle ore sarebbe da considerarsi in nero.

Ebbene, un riassunto di questa situazione sono gli orari folli, le paghe davvero irrisorie che i lavoratori, spesso giovani, ricevono e la mancanza di tutele.

Perché non si può fare qualcosa in una città come Milano? In molti vengono nel capoluogo lombardo al fine di trovare un lavoro, un futuro migliore. Ebbene, cosa può succedere se le promesse che la città fa vengono disilluse in questo modo?

Ma la colpa è solo ed esclusivamente degli imprenditori?

Stipendi da fame a Milano: di chi è la colpa?

Ogni volta che si parla di una situazione del genere, siamo tutti alla ricerca di un colpevole, di un cattivo al quale attribuire tutta la responsabilità della situazione.

Eppure, non abbiamo un colpevole unico.

Infatti, i giovani che non hanno voglia di lavorare esistono, vero.

Anche coloro che preferiscono percepire il Reddito di Cittadinanza piuttosto che lavorare esistono.

Ma certamente non bisogna fare di tutta l’erba un fascio. Infatti, allo stesso modo esistono aziende virtuose che decidono di investire nei loro dipendenti ed altre che propongono 4,50 euro all’ora per lavorare 11 ore al giorno.

Insomma, bisognerebbe intervenire in questo frangente per aiutare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. Solo in questo modo si potrà giungere ad un’importante svolta per tutto ciò che riguarda il mercato del lavoro in Italia.

