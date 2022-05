Arrivano ottime notizie da parte dell’Istituto INPS che ha da poco rese note le nuove indicazioni che dovranno essere seguite da parte di quei pensionati che desiderano accedere ai soggiorni gratuiti per le cure termali. Ecco, quindi, quali sono i requisiti per accedere alle cure termali gratuiti per i pensionati, concesse dall’INPS.

È stato recentemente pubblicato il nuovo bando pubblico da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale in riferimento alla possibilità di ottenere delle cure termali gratis per alcune categorie di pensionati italiani.

A questo proposito, si tratta del riconoscimento di alcuni contributi economici che potranno essere erogati nei confronti di specifiche categorie di pensionati, i quali dovranno necessariamente rispondere a determinate condizioni particolari, predisposte all’interno dei bandi.

Dunque, qualora i cittadini titolari di una pensione regolare gestita da parte dell’Istituto INPS, dovessero essere effettivamente in possesso di tutti questi requisiti, questi potranno avere quindi la grande opportunità di poter beneficiare di cure termali e di soggiorni ad esse relativi, in maniera completamente gratuita.

In questo senso, all’interno del seguente articolo, andremo ad approfondire tutte le caratteristiche e le peculiarità relative alla possibilità di accedere alle cure termali gratuite nei confronti di diverse categorie di pensionati, ovvero sia coloro che fanno parte del Fondo di Mutualità ex Ipost che anche coloro che rimandano al nuovo Fondo Mutualità.

In questo contesto, nei prossimi paragrafi, andremo a fornire ulteriori dettagli in riferimento ai requisiti e alle condizioni di ammissione al concorso, ma anche la procedura prevista per presentare la domanda di partecipazione al concorso. Infine, sarà posta l’attenzione in riferimento alle modalità e anche ai termini di erogazione che saranno rispettati ai fini di accedere alla possibilità di avere delle cure termali gratuite per i pensionati italiani.

Cure termali gratis per i pensionati: le novità del 2022 dall’INPS

Dunque, la possibilità di poter ottenere il riconoscimento di cure termali completamente gratuite nei confronti dei pensionati, a seguito della presentazione di un’apposita richiesta verso l’Istituto INPS, è stata resa nota soltanto durante la seconda settimana del mese di aprile, a partire dal 14 aprile 2022.

In questo contesto, prima di andare a fornire tutti i principali dettagli ed approfondimenti per quanto riguarda la possibilità di accedere ai soggiorni per cure termali gratuiti nei confronti dei pensionati, occorre tuttavia fare alcune precisazioni. Infatti, è bene prima di tutto specificare che i bandi pubblici di concorso che sono stati attualmente pubblicati dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale sono essenzialmente due.

Proprio per questo motivo, ciascun pensionato italiano dovrebbe innanzitutto andare a verificare in quale categoria rientra, in maniera tale da comprendere a quale bando di concorso sarà necessario fare riferimento ai fini di presentazione della domanda volta ad ottenere delle cure termali gratuite da parte dell’istituto INPS.

Si tratta, in tal senso, in entrambi i casi di bandi di concorso previsti da parte dell’Istituto INPS, che si pongono all’interno dell’area relativa alle politiche di assistenza e di inclusione sociali per quanto riguarda i soggetti iscritti ai fondi di mutualità.

Cure termali gratis per i pensionati: cosa si sa dall’INPS?

Come abbiamo precisato in precedenza, per poter comprendere effettivamente le varie peculiarità del contributo economico che potrà essere erogato nei confronti dei soggetti che percepiscono una pensione, intenzionati ad accedere a cure termali gratuite, è necessario prendere in considerazione entrambi i bandi di concorso.

Per quanto riguarda quello rivolto ai cittadini che risultano essere iscritti al Nuovo Fondo di Mutualità della Gestione Mutualità ex IPOST, in questo caso l’Istituto INPS acconsente all’erogazione di 60 contributi per i soggiorni gratuiti per cure termali.

Lo stesso numero di contributi, è stato poi anche previsto all’interno del bando di concorso rivolto invece ai pensionati che risultano essere iscritti al Vecchio Fondo di Mutualità della Gestione Mutualità ex IPOST.

Inoltre, è necessario anche precisare che il contribuito economico che potrà essere ottenuto da parte dei soggetti richiedenti, sarà erogato da parte dell’istituto INPS verso quei pensionati che rispondono a tutti i requisiti essenziali, anche in maniera non continuativa, per un periodo massimo di sette giornate.

I fortunati che potranno avere la cure termali gratis dall’INPS: chi sono?

Facendo riferimento all’articolo numero 3 di entrambi i bandi di concorso dell’Istituto INPS pubblicati durante la giornata del 16 aprile di quest’anno, è possibile evidenziare anche tutti i requisiti e le condizioni che sono ritenute obbligatorie ai fini di accedere alle cure termali gratuite per i pensionati.

A questo proposito, l’unico requisito che differisce tra i due bandi di concorso riguarda l’importo del capitale che risulta essere versato da parte degli iscritti al fondo. Dunque, da un lato, il requisito minimo per il Vecchio Fondo di Mutualità è stato fissato all’importo di 516,46 euro. Mentre, dall’altro, per coloro che risultano essere iscritti al Nuovo Fondo di Mutualità, in questo caso il capitale minimo dovrà corrispondere ad almeno 1.000 euro.

Occorre poi sottolineare che non potranno fare richiesta per poter accedere al bando di concorso per ottenere il riconoscimento del contributo per le cure termali gratuite, quei cittadini che intendono partecipare al concorso legato ai Soggiorni Estivi 2022.

Inoltre, sarà necessario usufruire dei soggiorni volti alle cure termali da parte dei pensionati esclusivamente durante il periodo temporale che risulta essere compreso tra la giornata del primo giugno 2022 ed il 30 novembre dello stesso anno.

All’interno di entrambi i bandi di concorso, inoltre, l’istituto INPS ha deciso di precisare che i soggiorni termali gratuiti che potranno essere concessi verso i pensionati, dovranno essere effettuati presso bed and breakfast, agriturismi, affittacamere, alberghi, campeggi e altre strutture situate in Italia.

Cure termali gratis per i pensionati: come presentare richiesta nel 2022

Dunque, nei precedenti paragrafi, abbiamo fornito ulteriori dettagli in riferimento alle caratteristiche e alle condizioni necessarie affinché i cittadini possano effettivamente avere la possibilità di accedere al bando di concorso erogato da parte dell’Istituto INPS per il riconoscimento di cure termali gratuite.

Ora è il momento di andare a fornire ulteriori dettagli per quanto riguarda i procedimenti e le modalità previste ai fini di presentare correttamente la richiesta e poter accedere al concorso dell’INPS.

A questo proposito, all’interno dell’articolo 4 di ciascun bando, è stato specificato che la domanda per accedere alle cure termali gratuiti dovrà essere corredata anche dalla copia relativa al cedolino dello stipendio nonché del certificato medico originale, in cui venga attestata chiaramente la necessità di effettuare determinate cure termali.

La modalità di presentazione della domanda prevede la possibilità di inviare la richiesta attraverso il mezzo della raccomandata A/R oppure assicurata convenzionale A/R, così come anche, alternativamente, l’invio tramite posta elettronica certificata. Per quanto riguarda quest’ultima modalità, in questo caso, sarà necessario inviare l’intera documentazione al seguente indirizzo PEC: dc.creditowelfareestrutturesociali@postacert.inps.gov.it.

A prescindere dalla modalità scelta per la presentazione della richiesta, sarà necessario rispettare il termine ultimo fissato nella giornata del 13 maggio di questo anno.