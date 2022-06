Siamo arrivati quasi a fine mese e, dunque, siamo quasi pronti per scoprire quando verrà accreditata la prestazione a Cinque Stelle Reddito di Cittadinanza. Come al solito dovremo evidenziare una data ben precisa sul calendario; andiamo a scoprire insieme quale.

Siamo arrivati quasi a fine mese e, dunque, siamo quasi pronti per scoprire quando verrà accreditata la prestazione a Cinque Stelle pagata dall'INPS del Reddito di Cittadinanza. Come al solito dovremo evidenziare una data ben precisa sul calendario; andiamo a scoprire insieme quale.

Ecco data e ora in cui INPS effettuerà l’accredito di Reddito di Cittadinanza di giugno

Partiamo subito rispondendo alla domanda che ci siamo posti all'inizio dell'articolo: quando arriverà il reddito di cittadinanza di giugno, in particolare in quale data e a che ora.

Sappiamo benissimo che le ricariche del reddito di cittadinanza vengono gestite dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale in collaborazione con Poste Italiane e vengono effettuate in due date differenti.

La prima è il 15 del mese, mentre la seconda è il 27. La prima ricarica è già arrivata lo scorso mercoledì 15 giugno 2022 solo per alcune categorie di percettori. Per chi?

Innanzitutto, per tutti i cittadini che hanno richiesto la prestazione per la prima volta in assoluto nel mese di maggio 2022.

Una volta presentata la domanda sul sito stesso del reddito di cittadinanza, attraverso i servizi online Inps o fisicamente presso gli sportelli di Poste Italiane, gli enti effettuanoo un minuzioso controllo dei requisiti per ciascun richiedente e, una volta verificato il rispetto degli stessi, provvedono a pagare il reddito di cittadinanza con la data del 15 giugno.

In secondo luogo, la ricarica di metà mese è arrivata a coloro che hanno fatto richiesta per il rinnovo della prestazione. Sappiamo, infatti, che la misura pentastellata può essere percepita per 18 mensilità consecutive, al termine delle quali è possibile richiedere il rinnovo, previo un mese di stop.

Anche in questo caso, l'istituto nazionale per la previdenza sociale verifica il possesso di tutti i requisiti per percepire nuovamente la prestazione e, in caso di esito positivo provvede a effettuare la ricarica il 15 del mese successivo.

Infine, la ricarica di metà mese potrà essere percepita da tutti coloro che attendono arretrati delle mensilità passate. Ad esempio, coloro che hanno consegnato l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente in Ritardo o che hanno avuto qualche problema di natura burocratica.

La ricarica di fine mese, invece, arriva il 27 del mese e viene pagata a tutti i percettori ordinari che, per intenderci, sono coloro che non rientrano nelle tre categorie sopracitate.

Ricordiamo che dopo la prima ricarica e dopo il primo versamento post-rinnovo, Inps paga il Reddito di Cittadinanza sempre nella data del 27.

Anche il Reddito di Cittadinanza del mese di giugno 2022 ordinario arriverà lunedì 27 intorno all’ora di pranzo, dunque dalle 12 in poi.

Ricarica Reddito di Cittadinanza di giugno, nella stessa data arriverà la ricarica INPS della PdC

Quando parliamo di PdC, o Pensione di Cittadinanza, intendiamo una vera e propria evoluzione del Reddito di Cittadinanza. La Pensione di Cittadinanza, però, a differenza del RdC è destinata solamente ai nuclei familiari in cui tutti i componenti presentino età uguale o superiori a 67 anni.

La stessa denominazione della prestazione riservata all'indennità prevista mensilmente per nuclei familiari in cui si trovino persone di età inferiore ai 67 anni, ma in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

A differenza del reddito di cittadinanza la pensione di cittadinanza non richiede il rinnovo dopo 18 mesi, ma si rinnova in maniera automatica. In poche parole, per questa prestazione avremo unicamente una ricarica INPS mensile: quella del 27.

In caso di nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza è prevista la trasformazione della prestazione in Pensione di Cittadinanza quando il più giovane di tutti i componenti della famiglia compia il 67° anno d'età in corso di godimento dello stesso Reddito di Cittadinanza. La misura, in questo modo, cambia nome e, dalla mensilità successiva, diventerà Pensione di Cittadinanza.

Alcune importanti novità per quanto riguarda il Reddito di Cittadinanza

Vi ricordiamo brevemente alcune importanti novità per il reddito di cittadinanza, in particolare, il rafforzamento delle misure di controllo per i percettori e il Bonus 200€ in arrivo con il mese di luglio.

Per i percettori di Reddito di Cittadinanza c’è un’importante novità: da giugno, infatti, INPS ha iniziato ad effettuare controlli più stringenti, soprattutto per quel che riguarda le procedure penali in atto. INPS e il Ministero della Giustizia, a tal proposito, collaborano con un incrocio dati dei percettori della misura per fare in modo che non vi sia più alcun percettore indebito.

Di questo nuovo aggiornamento INPS sui controlli ha parlato la collega Viviana Vitale in un suo recente articolo.

Infine, a luglio arriverà il famoso bonus 200 € di cui tutti stanno parlando negli ultimi periodi. INPS Erogherà il sostegno una tantum direttamente sulla ricarica del percettore, anche se ancora non è chiaro se l'integrazione arriverà a metà mese o con la ricarica di fine mese. Per scoprire maggiori dettagli sul bonus 200 € e, in particolare, su tutte le modalità di erogazione vi consiglio la lettura di questo articolo.