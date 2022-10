È stato finalmente firmato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito alla ripartizione del fondo economico di 90 milioni di euro. Tra le varie misure e i diversi interventi approvati, anche la possibilità per alcune categorie di datori di lavoro di ricevere un incentivo di 12 mila euro, qualora sussistano alcuni requisiti.

È stato finalmente firmato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito alla ripartizione del fondo economico di 90 milioni di euro. Tra le varie misure e i diversi interventi approvati, anche la possibilità per alcune categorie di datori di lavoro di ricevere un incentivo di 12 mila euro, qualora sussistano alcuni requisiti.

Grazie a questo importante intervento, quindi, il Governo italiano riconosce ai datori di lavoro che decideranno di assumere a tempo indeterminato i propri dipendenti un aiuto economico di grande importanza.

Ma, come accade per altre misure già riconosciute verso aziende e datori di lavoro, per poter accedere al incentivo di 12 mila euro bisognerà essere in possesso di alcuni requisiti fondamentali. Vediamoli insieme nei prossimi paragrafi.

Per ogni datore di lavoro un incentivo di 12.000€: tutte le novità

L’approvazione di un nuovo incentivo destinato ai datori di lavoro dl valore fino a 12.000 euro è legata alla firma del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, sulla base delle risorse finanziarie che erano state già fissate e stanziate a seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022.

In linea generale, le risorse finanziarie riferite al nuovo fondo economico da cui saranno poi erogati i contributi per i datori di lavoro fino a 12.000€ si riferiscono al Fondo Straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria.

In questo senso, sono state predisposte delle risorse economiche che ammontano fino a 90 milioni di euro. Ma come saranno divise ed erogate le misure a sostegno dell’editoria?

Secondo quanto previsto dal DPCM firmato durante la giornata del 28 settembre, sulla base delle disposizioni e indicazioni formulate dal MISE, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché del MEF, i 90 milioni di euro saranno erogati tenendo in considerazione quattro interventi principali.

Da un lato, vi sono alcuni incentivi e contributi per i datori di lavoro e le aziende fino a 12 mila euro, per l’assunzione di giovani giornalisti; dall’altro lato, invece, si possono riconoscere anche una serie di sostegni in favore di edicole, imprese di periodici oppure di giornali nonché contributi a fondo perduto.

Come funziona l’incentivo fino a 8.000€ per i datori di lavoro che assumono

In riferimento a quanto già previsto all’interno della Manovra finanziaria di quest’anno e alle nuove disposizioni fissate a seguito della firma del nuovo DPCM del 28 settembre, è possibile finalmente avere delle idee più chiare in merito a come funziona l’incentivo fino a 12 mila euro per i datori di lavoro.

Dal Fondo straordinario per gli interventi a sostegno all’editoria, ben 3 milioni di euro saranno erogati sotto forma di un incentivo, ovvero di un contributo forfettario nei confronti di datori di lavoro, agenzie di stampa, oppure emittenti radiofoniche o televisive.

Si tratta, nello specifico di un incentivo che potrà essere riconosciuto esclusivamente nei confronti delle imprese che appartengono alle categorie citate che tuttavia decideranno di avviare un contratto di assunzione di giovani giornalisti con un’età anagrafica inferiore ai 35 anni.

L’incentivo sarà pari a 8.000 euro erogato verso imprese e datori di lavoro che assumeranno o hanno assunto, entro il 31 dicembre 2022, con un contratto a tempo indeterminato, giornalisti e professionisti con qualifiche nel campo della comunicazione, dell’informazione e della digitalizzazione.

Chi può ricevere l’incentivo di 12.000€ per i datori di lavoro e le imprese

Ma non è finita qui! Perché oltre ad un incentivo riconosciuto verso quelle imprese e quei datori di lavoro che decideranno di procedere all’assunzione di un giovane under 35 con competenze e qualifiche accertate, la Legge di Bilancio 2022 ha disposto anche un fondo economico per un’altra categoria di incentivo.

Si tratta dell’incentivo forfettario dal valore di 12.000 euro che potrà essere riconosciuto, sulla base dello stanziamento di un fondo che ammonta a 9 milioni di euro.

Chi sono i soggetti che potranno ricevere e fare domanda per avere l’incentivo da 12.000€? Si tratta, in questo caso, dei datori di lavoro e delle imprese che avranno effettivamente avviato durante l’anno del 2022 la trasformazione del contratto di lavoro.

Nello specifico, in questo caso potranno avere la possibilità di vedersi riconosciuto un incentivo di 12.000 euro quei datori di lavoro oppure quelle imprese che hanno deciso di trasformare il contratto lavorativo da tempo determinato oppure co.co.co. ad un contratto a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione dell’incentivo di 12.000€, in questo caso bisognerà attendere ancora qualche settimana.

Questo perché occorre aspettare entro i 30 giorni successivi dall’entrata effettiva in vigore del DPCM, per permettere al Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria di definire tutte le modalità e le indicazioni per la fruizione degli incentivi di 12.000€.