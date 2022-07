Il Reddito di Cittadinanza potrebbe cambiare? La risposta è sì. Come? Con il Decreto Aiuti, specie per due articoli: il numero 34 e 34-bis. Dunque, il Reddito di Cittadinanza potrebbe cambiare per sempre rispetto a come lo conosciamo oggi. Vieni a scoprire le ultime novità qui!

Il Reddito di Cittadinanza potrebbe cambiare? La risposta è sì.

Come ben sappiamo, la misura viene spesso criticata da numerose forze politiche. Infatti, viene spesso sottolineata la fallacia principale del Reddito di Cittadinanza: la misura, che originariamente è nata come incentivo a trovare lavoro non sta dando gli esiti che il Movimento 5 Stelle aveva tanto sperato.

Sono numerosi gli esponenti politici che si sono scagliati contro il Reddito di Cittadinanza, primo tra tutti Matteo Renzi che è arrivato anche a chiudere l’abolizione della misura grillina.

Tuttavia, il Governo Draghi non ha acconsentito ed ha pensato di riformare il Reddito di Cittadinanza, per renderlo maggiormente consono al suo scopo: far trovare lavoro alle persone.

Eppure, con l’avvento del Decreto Aiuti (nato per sostenere coloro che si trovano in difficoltà in questo periodo di forte crisi economica), potrebbero cambiare anche alcune norme relative al Reddito di Cittadinanza.

Infatti, secondo le prime indiscrezioni dovrebbe aumentare il numero di beneficiari che possono accedere alle offerte di lavoro, sempre nell’ottica di inserire nuovamente i disoccupati nel panorama lavorativo.

Ma quali sono le ultime novità? Andiamo a scoprirlo insieme.

Il Decreto Aiuti apporta un’importante novità al Reddito di Cittadinanza: scoprila in anteprima

Come saprai, il 6 luglio 2022 il Governo guidato dal premier Draghi ha ottenuto la fiducia sulla conversione in legge del Decreto Aiuti. Tuttavia, le nuove modiche che sono state pensate non sono ancora state apportate, compresa quella che interessa a noi, ossia quella che riguarda il Reddito di Cittadinanza.

Ma per quale motivo è stata pensata una modifica alla misura? Come avrai capito il Reddito di Cittadinanza viene criticato sempre di più.

Addirittura nel corso di quest’ultimo anno è stato additato come principale responsabile della penuria di personale che si stava avendo, in particolare, per quanto riguarda i lavori stagionali.

Insomma, sempre più esponenti politici e più imprenditori sono convinti che le persone non vogliano trovare lavoro perché percepiscono il Reddito di Cittadinanza e, di conseguenza, ricevono soldi dallo Stato senza dover lavorare.

Tuttavia, il Governo Draghi sembra aver compreso quelle che sono state le ragioni che hanno spinto il Movimento 5 Stelle a suo tempo a votare per l’approvazione del RdC.

Infatti, il premier Draghi ha semplicemente apportato delle modifiche alla misura in modo che questa potesse raggiungere al meglio il suo scopo.

Per coloro che ancora non ne fossero a conoscenza, a partire dal 2022, la riforma di Draghi ha imposto che i percettori del Reddito di Cittadinanza possono rifiutare una sola offerta di lavoro. A seguito di questo rifiuto assisteranno ad una riduzione periodica dell’importo del Reddito di Cittadinanza.

Invece, qualora dovesse essere rifiutata anche una seconda offerta di lavoro si perderà il diritto di accedere al Reddito di Cittadinanza.

Attenzione: per non mettere paure infondate è bene sottolineare che le offerte di lavoro devono essere considerate “consone” e verranno analizzate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Quali novità ci sono con il Decreto Aiuti? Come cambia il Reddito di Cittadinanza?

Come abbiamo evidenziato in precedenza, il Decreto Aiuti prevede delle novità anche per quanto riguarda il Reddito di Cittadinanza. Infatti, gli articoli ai quali facciamo riferimento sono il numero 34 e 34-bis.

Ma cosa riguardano questi articoli? Beh, partiamo dal primo:

L’articolo numero 34 del decreto aiuti prevede che ANPAL, ossia l’agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, debba rinnovare i contratti per circa 1.800 navigator, ossia coloro che si occupano di sostenere i beneficiari del Reddito di Cittadinanza in cerca di occupazione.

Eppure, come abbiamo sottolineato, sono due gli articoli che interesseranno i beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Il secondo è il numero 34-bis che sancisce che un datore di lavoro privato può avanzare un’offerta di lavoro direttamente ad un beneficiario del Reddito di Cittadinanza senza bloccarsi al centro per l’impiego.

Attenzione: anche in questo caso dobbiamo fare riferimento a delle offerte “congrue”, quindi che possano essere valutate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Qualora il titolare del Reddito di Cittadinanza dovesse rifiutare l’offerta congrua, il datore di lavoro può comunicare questo rifiuto al centro per l’impiego, in modo che al percettore del RdC vengano applicate le norme previste da Draghi.

Ovviamente anche su queste novità non mancano le polemiche, come chi sostiene che il datore di lavoro privato non dovrebbe avere alcun interesse a “segnalare” il percettore del Reddito di Cittadinanza.