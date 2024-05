Arrivano importanti novità sul nuovo Decreto Coesione, con nuovi incentivi per l’assunzione. Lo schema legato al decreto legge “Coesione” è stato predisposto da parte del ministro Raffaele Fitto e successivamente presentato dalla premier Giorgia Meloni in occasione dell’incontro tenutosi nella serata di mercoledì 1 maggio con i sindacati.

Sicuramente tra le disposizioni più rilevanti che saranno introdotte con il nuovo decreto Coesione vi è quella legata agli incentivi per l’assunzione.

In questo articolo, quindi, vediamo nel dettaglio quali sono le novità più importanti in attesa che il Decreto Coesione diventi effettivo a tutti gli effetti, con l’approvazione definitiva e la relativa pubblicazione.

Le novità sul Decreto Coesione: tutti gli incentivi

A questo proposito, tra le novità che saranno introdotte con il nuovo Decreto Coesione anche una serie misure per incentivare l’occupazione, sia per quanto riguarda i lavoratori dipendenti che i lavoratori autonomi.

Inoltre, tra le nuove disposizioni che saranno contenute nel decreto, anche degli strumenti volti alla razionalizzazione e alla semplificazione dal punto di vista amministrativo per l’uso delle risorse di coesione europea.

La bozza del decreto-legge noto come Decreto Coesione e Lavoro dovrebbe essere approvata da parte del Consiglio dei Ministri già nella giornata di oggi, giovedì 2 maggio.

Successivamente, il testo andrà anche al vaglio della Commissione Europea, che avrà dunque il compito di verificare ed approvare i 35 articoli che attualmente compongono la bozza del decreto-legge.

Decreto Coesione: incentivi per l’assunzione di dipendenti

Come anticipato, tra le misure più importanti contenute all’interno del decreto, vi sono quelle legate agli incentivi per l’assunzione di lavoratori dipendenti.

Nello specifico, potrebbero essere predisposti ben quattro diversi bonus per l’assunzione di giovani, di donne e di soggetti residenti nella Zona economica speciale del Mezzogiorno, oltre che per quanto riguarda il ricollocamento di lavoratori dipendenti di grandi aziende.

Cominciamo con il primo incentivo assunzione per i giovani con un’età anagrafica inferiore ai 35 anni. In questo caso, potrebbe essere introdotto uno sgravio contributivo totale fino a 500 euro mensili per due anni, per consentire l’assunzione fino a dicembre 2025.

Va detto che tra i requisiti richiesti per questo tipo di incentivo, verosimilmente ci sarebbe quello che il giovane da assumere non abbia mai avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Passiamo al secondo incentivo legato alle lavoratrici svantaggiate. Si tratta, dunque, di donne disoccupate da almeno 24 mesi oppure da almeno 6 mesi se residenti nel Mezzogiorno.

Il bonus potrà essere applicato alle assunzioni a partire dal primo luglio 2024 fino al 31 dicembre 2025 e prevede un esonero fino a 666 euro mensili per 24 mesi.

Una tipologia di esonero molto simile a quella appena citata riguarda tutte le assunzioni nella Zona Economia Speciale del Mezzogiorno, che si estende per una durata massima di 30 mesi.

Infine, gli incentivi per il personale di grandi aziende. In questo caso, si intendono inclusi i dipendenti di aziende in crisi con oltre 1.000 dipendenti.

Si tratta di un esonero totale dei contributi previdenziali per 30 mesi per l’assunzione di personale a tempo indeterminato purché sia accompagnato anche da percorsi formativi.

Decreto Coesione: incentivi per gli autonomi

Tra le novità contenute all’interno del decreto Coesione, anche degli incentivi destinati ai lavoratori autonomi.

A questo proposito, parliamo di incentivi per l’auto-impiego attraverso il finanziamento di attività imprenditoriali e di liberi professionisti con due programmi specifici. Da un lato, il piano di Autoimpiego centro-nord Italia, dall’altro un piano di investimenti al Sud con un programma Resto al Sud 2.0.

Per entrambi i piani, quindi, i destinatari comprendono varie categorie. Nello specifico, si intendono inclusi:

giovani con età inferiore ai 35 anni;

disoccupati da almeno 12 mesi;

soggetti che vivono condizioni di marginalità e vulnerabilità sociale;

persone considerate “inattive”;

donne inoccupate, inattive o disoccupate;

disoccupati che percepiscono ammortizzatori sociali.

Tali iniziative quindi prevedono dei finanziariamente attraverso dei contributi a fondo perduto per l’erogazione di servizi di formazione o di accompagnamento alla progettazione preliminare per l’avvio di attività imprenditoriali, ma anche altre iniziative.

Tra queste, i servizi di tutoraggio volto a supportare i soggetti nello svolgimento della propria attività da libero professionista.

