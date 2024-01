La classifica dei Paesi dove i dentisti guadagnano di più, da non credere

La professione del dentista è fondamentale nel panorama sanitario mondiale, combinando competenze tecniche e umanistiche per garantire salute e benessere orale ai pazienti. I dentisti non solo curano problemi dentali, ma svolgono anche un ruolo cruciale nella prevenzione, diagnosi e trattamento di varie patologie orali.

Con un percorso formativo impegnativo e la necessità di aggiornamento continuo, la carriera odontoiatrica è una scelta professionale che richiede dedizione e passione. Tuttavia, è anche una professione spesso remunerativa. Cosa influenza il reddito di un dentista? Dai livelli di specializzazione alle differenze geografiche, dove un dentista guadagna di più nel mondo per svolgere la sua professione?

Dove guadagna di più un dentista

Il caso di Gourbangouly Berdimuhamedow, ex presidente del Turkmenistan e dentista di formazione, evidenzia un percorso professionale insolito. La sua influenza e potere, oltre alla costruzione di una residenza da 5 miliardi di dollari, lo pongono in una posizione unica nel panorama mondiale dei dentisti.

Quali sono, tuttavia, i luoghi nel mondo dove si può raggiungere un status notevole in questa professione?

• USA, gli specialisti dentistici guadagnano in media 320mila dollari netti all'anno , con variazioni significative tra i diversi stati. I dentisti titolari di studio guadagnano circa il 30% in più rispetto ai colleghi dipendenti

• Svizzera, i dentisti guadagnano circa 9mila franchi al mese , con differenze in base alla specializzazione e alla posizione geografica

• Germania e Austria, in Germania, gli specialisti possono superare i 6mila euro mensili, mentre in Austria i titolari di studio superano i 165mila euro annui.

Quanto guadagna un dentista nel Regno Unito

Il Regno Unito ha registrato una diminuzione dei redditi dei dentisti, in parte a causa delle basse tariffe del servizio sanitario nazionale. In altre nazioni europee, come Belgio e Francia, i guadagni variano in base alla tipologia di lavoro e alle convenzioni con le assicurazioni sanitarie.

I guadagni in Europa e nel resto del mondo

• Belgio e Francia, in Belgio, i titolari di studio guadagnano oltre 7mila euro, mentre in Francia si possono superare i 10mila euro mensili .

• Spagna, la media annua supera i 60mila euro .

• Brasile, in Brasile, il guadagno medio mensile non supera i 1.000 euro .

• Polonia, un dentista specializzato guadagna meno di 2mila euro .

• Regno Unito, i redditi sono diminuiti drasticamente, con alcuni dentisti che guadagnano fino a 90mila euro annui come dipendenti pubblici.

Per comprendere il reale valore del reddito dei dentisti in diverse nazioni, il Big Mac Index fornisce una prospettiva sul costo della vita e sul potere d'acquisto. Ad esempio, nonostante un reddito elevato, vivere in città come Zurigo può significare costi più alti rispetto ad altre località.

Mentre i dentisti possono guadagnare cifre considerevoli in determinate nazioni, è fondamentale valutare questi redditi alla luce del costo della vita e del potere d'acquisto locale. Professionisti che lavorano in paesi con elevati standard di vita potrebbero non godere del medesimo potere d'acquisto di colleghi in nazioni con un costo della vita più basso.

Pertanto, la scelta del luogo di lavoro per un dentista va ponderata non solo in termini di guadagno potenziale, ma anche considerando la qualità della vita e le spese quotidiane.

