Tutti i lavoratori ormai sanno che la nuova riforma fiscale ha portato una serie di cambiamenti esponenziali sulla busta paga, determinando anche varie detrazioni sugli importi. Ecco le ultime news sugli stipendi e su come cambierà la busta paga nel 2022 per i lavoratori.

Tra le varie novità che sono state introdotte attraverso la Legge di Bilancio 2022, vi è sicuramente quella legata all’elaborazione delle nuove detrazioni in busta paga per i lavoratori con contratto dipendente o assimilati.

Infatti, la cosiddetta Riforma IRPEF ha previsto di fatto, tra le altre cose, anche una vera e propria rimodulazione degli importi, prendendo come riferimento le nuove categorie di scaglioni di reddito, ma anche i nuovi importi massimali e minimali che sono stati predisposti da parte della squadra dell’esecutivo guidata da Draghi nella nuova manovra finanziaria.

A questo proposito, dunque, la busta paga ha subito nel corso dei primi mesi del nuovo anno 2022 una radicale trasformazione, sopratutto per quanto riguarda un aspetto essenziale per i lavoratori, che va di fatto anche a modificare gli importi percepiti dallo stipendio mensile: le detrazioni fiscali in busta paga.

In questo contesto, quindi, sono tantissimi i lavoratori che stanno iniziando a percepire le prime buste paga dell’anno 2022 e che si domandano ora quali sono i meccanismi e i procedimenti che vengono adoperati dal datore di lavoro ai fini del calcolo dello stipendio 2022.

Per questo motivo, all’interno del seguente articolo, si cercheranno di rispondere al meglio tutti i quesiti posti da parte dei lavoratori in riferimento alle novità che hanno interessato la propria busta paga.

In questo modo, dunque, nei prossimi paragrafi, saranno prese in considerazione sia le novità legate a coloro che potranno pagare meno tasse e quindi che saranno coinvolti da una riduzione delle detrazioni. Dall’altro lato, si affronteranno, invece, anche i temi legati alle maggiorazioni in busta paga e a chi spetteranno.

Novità busta paga e detrazioni lavoro: cosa cambia nel 2022?

Ormai è chiaro a tutti, anche a quei lavoratori che inizialmente avevano erroneamente pensato di non essere coinvolti da alcun tipo di novità sulla busta paga.

La riforma fiscale, nota come Riforma IRFEF sta iniziando a mostrare i suoi effetti sia per le detrazioni in busta paga nel 2022 che anche per alcune maggiorazioni che alcuni fortunati lavoratori stanno iniziando a percepire con il susseguirsi dei vari stipendi di lavoro.

In generale, si può quindi affermare che le modifiche che sono state apportate alla busta paga a seguito dell’elaborazione e dell’entrata in vigore della Riforma IRPEF 2022 conseguente alla Legge di Bilancio 2022, fanno riferimento in particolar modo alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati, ma anche da lavoro autonomo, da pensione e da altre tipologie di reddito.

In questo caso, la modifica più rilevante è stata quella apportata attraverso una vera e propria rimodulazione degli importi, sulla base dei nuovi scaglioni di reddito, delle nuove detrazioni e delle nuove maggiorazioni.

Le news sulle detrazioni busta paga: i nuovi importi del 2022

Dunque, tutti i cambiamenti che sono stati elaborati a seguito della nuova Legge di Bilancio 2022 prendono come riferimento il metodo di calcolo legato alle tasse che vengono di fatto applicate e scalate direttamente sullo stipendio.

In questo senso, la novità più importante riguarda il calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente applicato sulla busta paga.

Infatti, sarà necessario andare a rapportare il valore del reddito da lavoro dipendente di ciascun lavoratori alla nuova fascia di scaglioni IRPEF predisposti dall'esecutivo nella Manovra finanziaria recentemente pubblicata.

A questo proposto, si tratta di quattro nuovi scaglioni IRPEF a cui sarà necessario andare a rapportare l’ammontare del reddito lavorativo del dipendente, e successivamente rimodulare il bonus IRPEF che consentiva ai cittadini di ricevere ben 100 euro in più al mese attraverso il riconoscimento del trattamento integrativo.

Infine, saranno poi applicate direttamente in busta paga anche le nuove tipologie di detrazioni fiscali per quanto riguarda i soggetti che svolgono un lavoro dipendente. In tal senso, queste detrazioni da lavoro in busta paga cambiano non soltanto per quanto riguarda il sistema di calcolo ma anche per quanto riguarda gli importi massimi e minimi che dovranno essere presi in considerazione.

News busta paga e detrazioni: chi paga meno tasse ora?

Abbiamo quindi analizzato nel dettaglio le novità che andranno ad interessare nel corso dei mesi gli importi in busta paga e delle detrazioni. A questo punto è arrivato anche il momento di comprendere chi saranno i lavoratori che per il 2022 potranno pagare meno tasse sullo stipendio.

In questo senso, un dipendente che risulta avere uno stipendio dall’ammontare di circa 30 mila euro durante tutto l’anno di riferimento, potrà avere la possibilità di risparmiare circa 84 euro in busta paga di tasse.

In particolare, per determinare effettivamente gli importi delle detrazioni fiscali che saranno applicate in busta paga di quei lavoratori che percepiscono un reddito da lavoro, è possibile prendere in considerazione le quattro fasce differenti.

In primo luogo emerge la categoria di 1.380 euro di detrazione fiscale, per i lavoratori con contratto a tempo determinato che hanno redditi fino a 15 mila euro. Si tratta, invece, di 1.880 euro di detrazione fiscale per i lavoratori che hanno redditi fino a 15 mila euro.

Discorso differente invece va fatto per i lavoratori che hanno un reddito tra 15 mila e 28 mila; in tal caso, sarà effettuato il seguente calcolo: 1.910 + 1.190 x (28.000-reddito)/(28.000-15.000).

Per quanto concerne i soggetti con un reddito da lavoro compreso tra 28 mila e 50 mila, in questo caso va preso in considerazione come detrazione l’importo ottenuto dal calcolo 1.910 x 50.000-reddito) / (50.000-28.000).

Mentre, per chi ha un reddito che supera i 50 mila euro all’anno, la detrazione fiscale sarà pari a 0.

Novità busta paga 2022: i fortunati avranno una maggiorazione di 65€!

Per quanto riguarda, invece, le maggiorazioni che potranno essere riconosciute nei confronti dei lavoratori italiani, occorre fare alcune precisazioni sia in riferimento al funzionamento e all’erogazione del cosiddetto Bonus IRPEF 2022 ma anche in merito alle ulteriori maggiorazioni fino a 65 euro per i lavoratori.

Dunque, come sottolineato anche dalla collega Sharon Zaffino nel suo articolo “Bonus Irpef 100€ maggio 2022 quando arriva? Date INPS”:

A seguito della nuova riforma dell’Irpef, risulta essere stata abbassata la soglia dei redditi dei percettori, dai precedenti 28 mila euro si è passati a 15 mila euro, tramite la Legge di Bilancio 2022.

Ciò significa che è stata diminuita radicalmente la platea di soggetti che effettivamente potranno avere la possibilità di ottenere il bonus dal valore di 100 euro in busta paga. Ma non bisogna lasciarsi perdere d’animo, perché ci saranno comunque delle nuove maggiorazioni per alcuni fortunati lavoratori.

Infatti, nei casi in cui il reddito da lavoro che viene percepito complessivamente durante l’anno si colloca tra i valori compresi tra 25 mila e 35 mila euro, in questo caso la maggiorazione che spetterà nei confronti delle buste paga di tantissimi lavoratori corrisponde ad un importo pari a 65 euro.

In merito alla maggiorazione in busta paga di 65 euro, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di chiarire, mediante la pubblicazione della circolare numero 4 del 2022, che tale valore si configura piuttosto come un correttivo alle detrazioni che saranno riproporzionate nel corso dei mesi.

È chiaro, quindi, che sarà possibile ottenere tale maggiorazione in busta paga esclusivamente nei casi effettivi in cui sussistano determinate condizioni specifiche.