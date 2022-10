Hai deciso di dimetterti? Allora devi sapere qualcosa in più su come si presentano le dimissioni, in modo da non ritrovarti con un documento senza alcuna valenza legale. Vieni a scoprire se le dimissioni cartacee sono ancora valide e, in caso negativo, scopri cosa devi fare

Hai deciso di dimetterti? Allora devi sapere qualcosa in più su come si presentano le dimissioni, in modo da non ritrovarti con un documento senza alcuna valenza legale.

Partiamo dal principio: le dimissioni non sono altro che la scelta del dipendente di risolvere il contratto di lavoro.

Ricorda che non esiste alcun obbligo del dover fornire delle motivazioni di tale scelta al datore di lavoro. L’unica cosa che dovrà essere obbligatoriamente anticipata è proprio il fatto di volersi dimettere, se è presente nel contratto un periodo di preavviso.

Eppure, spesso vi è molta confusione intorno al tema delle dimissioni e, numerosi lavoratori, hanno rischiato di essere raggirati.

Il fenomeno prende il nome di “dimissioni in bianco” e fa riferimento a quei lavoratori che firmano esclusivamente un documento cartaceo nel quale si afferma di voler risolvere il contratto, senza però indicare una data che metta fine al rapporto di lavoro.

Proprio per questa ragione, a partire dal 2016, le dimissioni devono essere obbligatoriamente presentate in modalità telematica.

Quindi le dimissioni cartacee non sono più valide? Andiamo a rispondere a questo dubbio molto diffuso.

Dimissioni: è obbligatorio farle in modo telematico? Scopriamolo

Come abbiamo anticipato prima, a partire dal 2016, le dimissioni devono essere effettuate esclusivamente online e, di conseguenza, quelle presentate in formato cartaceo sono inefficaci.

In questo caso, qualora il lavoratore dovesse presentare le sue dimissioni in forma cartacea, è l’azienda che deve chiedere al lavoratore di inviare la comunicazione in via telematica.

Attenzione però: ci sono alcuni casi nei quali le dimissioni vanno bene anche in forma cartacea, come nel caso del periodo di prova.

Infatti, non potrebbe esistere una regola se non ci fosse un’eccezione. Eppure, nella maggior parte dei casi, le dimissioni cartacee sono a tutti gli effetti inefficaci.

Ma cosa accade se il dipendente continua a non inviare nessuna comunicazione telematica agli uffici competenti?

Il dipendente non comunica le dimissioni telematiche: cosa succede?

Come abbiamo visto, quando il dipendente consegna al datore di lavoro le sue dimissioni in formato cartaceo, è compito dell’azienda sollecitare l’invio di quelle in formato telematico.

Tuttavia, potrebbe capitare che, nonostante il sollecito, il dipendente decida di non inviare tale documentazione e che, magari, decida di non presentarsi più al lavoro.

Ebbene, in questi casi l’azienda è tenuta a richiedere da tale dipendente la prestazione lavorativa e, in caso di assenza, richiamarlo al servizio.

Questo vuol dire che, se il dipendente non si presenta comunque al lavoro, si tratterà di un’assenza ingiustificata che può essere decurtata dallo stipendio.

Infatti, per coloro che non lo sapessero, nei casi di assenza ingiustificata, questa non è soggetta al pagamento dello stipendio.

Non sbagliare più: ecco come fare le dimissioni telematiche

Ora che hai capito che le dimissioni devono essere presentate in via esclusiva in modalità telematica, è bene capire come fare. Solo in questo modo potrai procedere nel modo corretto, evitando spiacevoli equivoci o incomprensioni.

Prima di tutto devi sapere che ci sono molti enti attraverso i quali puoi trasmettere le tue dimissioni:

Patronati

Sindacati

Consulenti del lavoro

Ispettorato territoriale

Enti preposti alle dimissioni

Autonomamente

Andiamo a soffermarci sull’ultimo caso in quanto, con le altre possibilità, avrai fornita tutta l’assistenza della quale avrai bisogno.

Ebbene, per inviare le dimissioni autonomamente, dovrai accedere al portale servizi.lavoro.gov.it con le tue credenziali SPID, CIE o CNS.

Tieni a portata di mano il tuo codice fiscale, perché dovrai inserirlo nello step successivo.

Infatti, ti verranno chiesti i tuoi dati personali, i dati personali dell’azienda (compresa la PEC), la data di inizio del rapporto di lavoro e la tipologia contrattuale e la data di decorrenza delle dimissioni.

In questo caso, la tipologia di comunicazione è rappresentata dalla casella “dimissioni volontarie”.

Cosa succede al modulo compilato in via telematica?

Ora che hai compilato il modulo per rassegnare le dimissioni cosa accade? Devi fare qualcos’altro? Ebbene, dato che hai inserito la PEC della tua azienda non devi preoccuparti per la comunicazione, il modulo arriverà direttamente al tuo datore di lavoro.

Allo stesso modo, questo verrà inviato anche all’Ispettorato territoriale.

Attenzione: qualora dovessi cambiare idea, hai 7 giorni di tempo per revocare le dimissioni, seguendo lo stesso iter appena descritto.