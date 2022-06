Capita ormai a qualsiasi lavoratore di prendere la decisione importante di cambiare lavoro, accettando un’offerta lavorativa più vantaggiosa, o semplicemente che si adatta di più a quelli che sono i propri interessi. Così emerge chiaramente il problema di come comunicare al proprio capo le dimissioni lavoro. Niente paura: ecco per te alcuni consigli utili da seguire per annunciare il licenziamento al tuo capo.

Capita ormai a qualsiasi lavoratore di prendere la decisione importante di cambiare lavoro, accettando un’offerta lavorativa più vantaggiosa, o semplicemente che si adatta di più a quelli che sono i propri interessi. Così emerge chiaramente il problema di come comunicare al proprio capo le dimissioni lavoro.

Niente paura però! La cosa più importante da fare è mantenere la calma e prepararsi psicologicamente al fatidico momento in cui dovrai recarti dal tuo capo per annunciare il tuo licenziamento dando le dimissioni dal lavoro.

È infatti proprio in questa fase che occorre assolutamente cercare di mantenersi dalla propria parte il capo, senza creare inimicizie che potrebbero poi causare anche un brutto ricordo dell’esperienza lavorativa vissuta fino a quel momento, soprattutto se si tratta di un lavoro svolto da diverso tempo a cui si era affezionati.

Per questo motivo, è necessario non farsi trovare impreparati e cercare di essere il più possibile pronti, anche e sopratutto dal punto di vista psicologico e mentale, ad affrontare le dimissioni da lavoro in modo sicuro e positivo.

Proprio a questo proposito, all’interno dell’articolo andremo ad illustrare una serie di consigli utili che potranno essere seguiti da tutti quei lavoratori che sono intenzionati ad annunciare le proprie dimissioni da lavoro così da comunicare finalmente al proprio capo la volontà di procedere con il licenziamento.

Le modalità per annunciare le dimissioni da lavoro

Sono tantissimi che decidono di annunciare le proprie dimissioni lavoro direttamente preparando e trasmettendo una formale lettera di dimissioni al capo.

Tuttavia, sicuramente uno dei consigli più utili che potrebbe essere seguito da parte di quei lavoratori che desiderano mantenere un rapporto sincero e positivo con il proprio datore di lavoro, anche dopo che si è conclusa l’esperienza lavorativa con lui è quello di comunicare in precedenza la volontà di licenziarsi.

Dunque, questo significa che il lavoratore intenzionato a procedere con le dimissioni lavoro, potrebbe prima di tutto annunciare a voce, parlando sinceramente con il proprio capo della sua volontà a dimettersi.

In questo caso, potrebbe essere completamente sincero con lui, raccontando del nuovo lavoro che intende portare avanti e sottolineando quanto l’esperienza lavorativa nell’azienda del suo datore di lavoro sia stata formativa e positiva per lui.

A questo proposito, la lettera formale di dimissioni dovrà essere mandata e trasmessa correttamente soltanto dopo che il lavoratore avrà parlato con il suo capo e spiegato, senza troppi giri di parole, quali sono le motivazioni che lo hanno spinto ad andare incontro al licenziamento.

La lettera formale di dimissioni lavoro: in cosa consiste

Una volta che avrai annunciato al tuo datore di lavoro le tue intenzioni di proseguire con il licenziamento è arrivato il momento di andare a realizzare e trasmettere successivamente un’apposita lettera formale di dimissioni lavoro.

A questo proposito, si tratta della vera e propria procedura prevista nei casi in cui si ha intenzione di dare le dimissioni lavoro e quindi di lasciare definitivamente quella determinata posizione lavorativa. Per questo motivo, quando vi sono già dei rapporti più problematici tra il datore di lavoro e il lavoratore, la strada della lettera formale legata alle dimissioni lavoro potrebbe essere sicuramente quella più adatta, senza discuterne a voce.

In questo contesto, bisogna dunque utilizzare innanzitutto un tono professionale e formale, evitando qualsiasi tipo di offesa nei confronti del datore di lavoro oppure della sua azienda che, di fatto, potrebbero andare a costituire una motivazione valida per spingere il capo a querelare il lavoratore.

Inoltre per quanto concerne i contenuti che dovranno essere inseriti all’interno della lettera di dimissioni lavoro, questi do vanno riguardare chiaramente le principali ragioni che hanno spinto il lavoratore a richiedere il licenziamento.

Anche in questo caso potrebbe essere utile evidenziare quanto l’esperienza in azienda sia stata per lui positiva e preziosa a livello professionale ma anche personale. Per questo motivo, in molti quando redigono la lettera formale dedicata alle dimissioni lavoro invetriscono anche una nota di ringraziamento.

Cosa fare prima di dare le dimissioni: le referenze

Prima di andare a trasmettere di fatto la lettera formale di dimissioni lavoro e, preferibilmente, anche in precedenza rispetto alla comunicazione verbale da parte del lavoratore delle sue intenzioni di licenziarsi, potrebbe essere utile chiedere delle referenze scritte al proprio capo.

Chiaramente si tratta di un aspetto che potrebbe essere valutato esclusivamente in quei casi in cui i rapporti tra il proprio datore di lavoro e il lavoratore stesso siano positivi e, dunque, le considerazioni del capo in merito al modo di lavorare di quella persona potrebbero di fatto evidenziare aspetti professionali apprezzabili, anche ai fini della ricerca di una nuova occupazione.

Per questo motivo, se si è mantenuto fino al momento delle dimissioni lavoro un ottimo rapporto con il datore di lavoro, potrebbe quindi essere utile per il lavoratore fare in modo che il capo formuli delle referenze formali in merito al suo modo di lavorare e alla sua figura professionale. Sarà sicuramente considerato in maniera positiva durante la futura ricerca di un nuovo lavoro.

Trovare un sostituto prima di dare le dimissioni lavoro: quando farlo

Potrebbe essere particolarmente apprezzabile per i lavoratori che hanno svolto il lavoro che hanno intenzione di lasciare, far in modo di non mettere in difficoltà il proprio datore di lavoro nella ricerca di un nuovo sostituto.

Effettivamente, in alcuni casi, sopratutto quando si ricopre una mansione non facilmente sostituibile da altri lavoratori, sono in tanti i lavoratori che decidono di dare le dimissioni da lavoro e di smettere di lavorare presso quella azienda, non prima di aver trovare un adeguato sostituto.

In questo modo, una volta trovata la persona che potrebbe essere adatta a prendere il proprio posto, il lavoratore e il suo capo potrebbero concordare un ultimo periodo di lavoro che sarà dedicato prettamente alla formazione e alla preparazione del sostituto.