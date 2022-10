Una mamma può dimettersi nel corso del primo anno di vita del bambino? E, se sì, spetta anche a lei la NASpI? Ebbene, stiamo parlando di una domanda piuttosto frequente tra le mamme che hanno intenzione di passare più tempo con i propri figli e, di conseguenza, di dimettersi.

Eppure, la paura più frequente è proprio quella di non poter avere un reddito, in quanto si tratta di dimissioni volontarie e, per questa ragione, molte non sanno se avranno o meno diritto alla NASpI.

In questo articolo vogliamo darvi finalmente una risposta certa a questo dubbio e parlare più nel dettaglio della misura relativa alla NASpI.

Neo mamme che si dimettono: la NASpI spetta oppure no?

Visto che la quesitone interessa ad un numero molto alto di persone vogliamo dare subito una risposta: sì, alle neo mamme spetta l’accesso alla NASpI.

Infatti, una mamma che decide di dimettersi nel corso del primo anno di vita del bambino ha diritto ad ottenere l’indennità di disoccupazione.

Tuttavia, è importante che venga seguito un iter ben preciso, per non rischiare di perdere l’accesso alla NASpI.

Come dare le dimissioni per le neo mamme e prendere la NASpI

Come abbiamo anticipato, è indispensabile rispettare un iter particolare per poter rassegnare le dimissioni ed ottenere l’accesso alla NASpI.

Prima di tutto, se ti trovi in questa situazione, ti consigliamo di aspettare di essere quasi alla fine del congedo di maternità e, solo successivamente, rassegnare le tue dimissioni volontarie.

Attenzione però: per avere accesso alla NASpI è necessario che tu rispetti il requisito richiesto dalla misura, cioè quello contributivo, che andremo a vedere più nel dettaglio in seguito.

Un’altra importante puntualizzazione riguarda i beneficiari della NASpI. Infatti, se per esempio lavori per la Pubblica Amministrazione con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, non rientri tra i beneficiari della misura e, di conseguenza, non potrai avere accesso alla NASpI.

Ci sono dei requisiti particolari richiesti esclusivamente per le mamme? Rispondiamo prima a questa domanda e, successivamente, andiamo a scoprire quelli che sono i requisiti per poter ottenere la NASpI.

Attenzione: nel caso in cui la neo mamma non fosse in possesso dei requisiti generali per la NASpI, non potrà avere in alcun modo accesso alla misura.

Quali requisiti deve avere una neo mamma per avere diritto a ricevere la NASpI?

Dunque, una neo mamma deve essere in possesso dei normali requisiti che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale richiede per garantire l’accesso alla NASpI.

Allo stesso modo, c’è un requisito particolare che interessa solo le neo mamme. Infatti, la mamma deve trovarsi nel cosiddetto “periodo di tutela al licenziamento”, ossia nei primi 300 giorni di vita del bambino, calcolati ovviamente a partire dal parto.

Ma quali altri requisiti sono richiesti? Chi può accedere alla NASpI? Andiamo a scoprirlo subito insieme.

Requisiti per avere la NASpI: ecco chi può ottenere l’indennità di disoccupazione

Non tutti possono accedere alla disoccupazione NASpI. Infatti, questa viene data esclusivamente a coloro che sono in possesso di un contratto di lavoro di tipo subordinato.

Di conseguenza, non parliamo di NASpI in relazione ai liberi professionisti in Partita IVA.

Allo stesso modo, come abbiamo anticipato, l’indennità di disoccupazione non spetta a tutti coloro che sono assunti a tempo indeterminato all’interno di un organismo della Pubblica Amministrazione.

Ora che hai capito se rientri tra i possibili beneficiari per poter ottenere l’erogazione della NASpI, scopriamo più nel dettaglio se sono presenti dei requisiti particolari per poterla ottenere.

Quando si parla di NASpI, dobbiamo far riferimento a due requisiti particolari, lo stato di disoccupazione e il requisito contributivo. Il primo dice che, per poter richiedere l’accesso alla misura, è necessario trovarsi in stato di disoccupazione.

Invece, parlando del requisito contributivo, spesso più complesso da comprendere, dobbiamo affermare che il soggetto richiedente, deve aver lavorato almeno 13 settimane nel corso degli ultimi quattro anni per poter avere diritto alla NASpI.

Fino a prima dell’ascesa del Governo Draghi, era previsto un terzo requisito che, successivamente, è stato cancellato per rendere più agevole l’accesso alla misura.

Come fare per richiedere la disoccupazione per le neo mamme?

Ricorda: per inviare le dimissioni volontarie dovrai rivolgerti all’Ispettorato del Lavoro competente, quindi non online.

Per comodità e, soprattutto, per sicurezza, ti consigliamo di farti assistere da un esperto, oppure da un patronato, per non perdere il tuo diritto a ricevere la NASpI.

