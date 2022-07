Ormai il mese di luglio è iniziato e, con esso è terminata la possibilità per le famiglie di presentare la domanda per l’Assegno Unico e Universale figli ottenendo anche le prestazioni arretrate a partire dal mese di marzo. Ma cosa accade per le famiglie che percepiscono il Reddito di Cittadinanza? Inps, infatti, ha disposto l’erogazione del sostegno per figli solo dopo aver consegnato il modello RdC com AU. Cosa accade agli arretrati Assegno Unico per chi ha consegnato o consegnerà il modulo RdC com AU a luglio e non entro giugno? Avrà ancora diritto agli arretrati a partire dal mese di marzo 2022? Rispondiamo subito a questa domanda.

Ho diritto agli arretrati Assegno Unico consegnando il RdC com AU a luglio? La risposta

Come ben sappiamo la differenza tra i normali percettori di assegno unico universale e i beneficiari di reddito di cittadinanza sta nell'erogazione della misura da parte dell'istituto nazionale per la previdenza sociale. Se, infatti, INPS ai primi corrisponde la prestazione unicamente previa domanda presentata:

• online sul sito web dell'istituto con CIE, CNS e SPID

• attraverso il contact center integrato da fisso o cellulare ai numeri 803.164 o 06.164.164

• mediante i servizi di patronato

ai percettori della misura pentastellata del Reddito di Cittadinanza, INPS corrisponde l’Assegno Unico in automatico. A maggio, però, dopo oltre due mesi di attesa della prestazione, lo stesso istituto ha richiesto a determinati nuclei familiari di consegnare il modello RdC com AU per ricevere l’Assegno per figli a carico da 0 a 21 anni.

In particolare, i nuclei interessati erano i seguenti:

• famiglie con figli maggiorenni tra 18 e 21 anni, per certificare l’attività da essi svolta (università, tirocini ecc.);

• famiglie con figli disabili;

• nuclei con entrambi i genitori lavoratori;

• nuclei con genitori separati o divorziati;

• famiglie in cui il tutore legale del figlio, o dei figli, sia un soggetto differente dal genitore;

•famiglie con madri di età inferiore a ventun anni.

Il suddetto modello RdC com AU è stato reso disponibile solo alla fine del mese di maggio, e INPS ha comunicato attraverso il Messaggio n. 2261 che la compilazione poteva essere effettuata unicamente attraverso i canali online. Ma chi non è riuscito, per differenti motivazioni, a consegnare entro il 30 giugno 2022 il modello RdC com AU, avrà ancora diritto agli arretrati dell’Assegno Unico oppure no?

Come dicevamo poc’anzi, la differenza tra normali percettori dell’Assegno Unico e tra i percettori di Reddito di Cittadinanza sta nelle modalità di erogazione. Per questo motivo, tutti i beneficiari del sostegno economico mensile anti-povertà bandiera del Movimento Cinquestelle, che non hanno consegnato entro il 30 giugno 2022 il Modello RdC com AU avranno ugualmente diritto a tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022.

Se consegno il Modello RdC com AU per l’Assegno Unico a luglio, quando arriva l’accredito? Le date

Per tutte le famiglie che non hanno ancora consegnato il modello RdC com AU per ottenere l'assegno unico ad integrazione sul reddito di cittadinanza, ma che hanno intenzione di inoltrarlo telematicamente all'istituto nazionale per la previdenza sociale INPS entro il mese di luglio riceveranno l'accredito del beneficio economico per i figli a carico nel mese di agosto.

Come di consueto, le ricariche di reddito di cittadinanza mensili sono due e vengono effettuate una il 15 del mese, mentre l’altra il 27 del mese. La prima è riservata unicamente a tutti coloro che hanno richiesto la prestazione economica per la prima volta, ma anche a chi ha richiesto il rinnovo della stessa dopo averla percepita per 18 mensilità consecutive e per chi attende gli arretrati. La ricarica del 27 è quella ordinaria.

Ancora non è chiaro come avvengono le ricariche dell’Assegno Unico ad integrazione del Reddito di Cittadinanza, anche perché le date di accredito variano a seconda dei flussi di pagamento INPS. Potrete controllare la data di accredito direttamente sul vostro fascicolo previdenziale online, attraverso le vostre identità digitali.

È probabile, però, che per chi ha consegnato il RdC com AU nel mese di luglio gli accrediti dell'assegno unico per figli a carico sul reddito di cittadinanza inizi ad arrivare, con gli arretrati, a inizio agosto 2022 e poi verrà via via accreditato nelle settimane seguenti.

Ricordiamo ancora una volta che il modello RdC com AU dovrà essere inoltrato all’INPS, l’istituto incaricato dei pagamenti per Assegno Unico e Reddito di Cittadinanza, unicamente per via telematica attraverso il canale online dell’Istituto stesso.

Reddito di Cittadinanza + AUU + Bonus 200 euro

Il mese di luglio sarà un mese molto ricco per i percettori di reddito di cittadinanza, non solo perché arriverà l'integrazione dell'assegno unico per i figli a carico (per chi ha figli), ma anche perché arriverà l'accredito del bonus 200 euro previsto dal decreto aiuti di maggio.

Anche in questo caso, chi ha terminato di percepire le 18 mensilità del reddito di cittadinanza nel mese di giugno e ha chiesto il rinnovo nel mese di luglio, riceverà l'accredito del Bonus 200 euro ad agosto.

