Come sappiamo, la disoccupazione è una delle problematiche maggiormente rilevanti in Italia e, pertanto, è necessario parlarne quanto più possibile. Il problema diventa più rilevante quando si parla di disoccupati di lunga durata. Se sei in questa situazione devi sapere che ci sono delle agevolazioni apposta per te! Vieni a scoprirle qui!

È risaputo che il Governo Draghi stia cercando di arginare al meglio questo fenomeno che sta colpendo sempre più persone, anche a causa del Covid-19 e della successiva Guerra tra Russia e Ucraina.

Insomma, il numero è sempre più allarmante, specie quando si parla di giovani e di NEET. Infatti, il Governo ha predisposto il “Piano NEET” per aiutare tutti quei giovani che si trovano senza lavoro e senza studiare a credere nuovamente nel futuro e frequentare corsi di formazione utili al reinserimento lavorativo.

Eppure, oggi non vogliamo parlare di disoccupazione nel suo complesso. Insomma, non ci occuperemo di inoccupati o di inattivi, ma neanche di normali disoccupati: oggi parleremo dei disoccupati di lunga durata.

Ebbene, per loro sono previste degli aiuti ad hoc in quanto stiamo facendo riferimento a tutte quelle persone che, anche se cercano attivamente lavoro, non riescono a trovarlo.

Ma quali sono le agevolazioni previste per i disoccupati di lunga durata? Cosa ha scelto di fare il Governo per sostenerli? Andiamo a scoprire le risposte a queste domande nell’articolo!

Disoccupati di lunga durata: ecco chi sono! La definizione!

Ovviamente non possiamo partire a parlare di disoccupati di lunga durata, o di lungo periodo, senza prima aver definito al meglio chi sono queste persone.

Ebbene, devi sapere che tale definizione non la attribuiamo noi, ma la Legge. Infatti, secondo quanto affermato dalla Legge:

Un disoccupato di lungo periodo è colui che si trova senza un lavoro (oppure possiede un lavoro ma non percepisce abbastanza per il suo mantenimento).

Insomma, questo è quanto è stato stabilito dal decreto numero 4 del 2019, che si occupa ovviamente della disoccupazione di lungo periodo.

Tale decreto ha anche stabilito quelle che sono le soglie di stipendio per poter mantenere la condizione di disoccupato.

In poche parole, vuol dire che se tale persona dovesse trovare lavoro ma il suo stipendio rimanesse nel range che andremo a vedere, resterebbe comunque considerato come disoccupato.

Ma quali sono queste soglie? Andiamo a scoprirle subito.

Parliamo di 8.145 euro per i lavoratori dipendenti e 4.800 euro per i lavoratori autonomi.

Attenzione: per ottenere lo stato di disoccupazione il soggetto dovrà recarsi all’ANPAL a compilare lo stato di immediata disponibilità.

Ebbene, ora che abbiamo compreso quali sono le norme che, secondo la Legge, definiscono un soggetto come disoccupato, è importante fare un passo avanti e comprendere in che modo si può attribuire anche il “lungo periodo”.

In poche parole, secondo la Legge, chi è il disoccupato di lungo periodo? Scopriamolo insieme nel prossimo paragrafo!

Disoccupato di lungo periodo: da quanto non devi avere un lavoro? La risposta!

Ebbene, abbiamo compreso nel dettaglio cosa significa essere in stato di disoccupazione e quali sono i range di stipendio che un lavoratore può prendere per continuare a percepire l’indennità di disoccupazione.

Eppure, ancora non abbiamo compreso qual è la distinzione tra disoccupato e disoccupato di lungo periodo.

Quindi andiamo a rispondere alla domanda che ci siamo posti alla fine dello scorso paragrafo: chi è il disoccupato di lungo periodo?

Secondo la Legge dopo 12 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, un disoccupato diventa di lungo periodo.

Attenzione: la situazione è differente per i giovani!

Infatti, i più giovani acquistano il titolo di “disoccupato di lungo periodo” prima, dopo soli sei mesi dell’inizio dello stato di disoccupazione.

Ebbene, essere considerato un disoccupato di lungo periodo porta con sé anche qualche vantaggio, ossia delle agevolazioni che il disoccupato può sfruttare.

Vuoi scoprire quali sono gli aiuti destinati a coloro che si trovano in stato di disoccupazione da più di 12 mesi (o 6 mesi per i più giovani)? Allora continua a leggere questo articolo!

Gli aiuti economici per i disoccupati di lungo periodo: ecco quali sono!

Quando parliamo di aiuti i primi che vengono in mente alle persone, specie a coloro che non hanno un lavoro, sono quelli economici.

Sicuramente saprai che un disoccupato può percepire la NASpI, ossia l’indennità di disoccupazione.

Attenzione però: la NASpI non può essere erogata indistintamente a tutti i lavoratori in Italia.

Infatti, la misura viene concessa esclusivamente a coloro che hanno perso il lavoro contro la loro volontà, ossia per mezzo di licenziamento o di dimissioni per giusta causa.

In caso contrario non si potrà percepire la NASpI.

Eppure, non si tratta certo dell’unica misura di sostegno economico che viene accordata a coloro che si trovano senza un lavoro.

Infatti, un disoccupato di lungo periodo che presenta i requisiti ISEE necessari potrà anche accedere al Reddito di Cittadinanza.

Nonostante le numerose critiche sulla misura, devi sapere che il Reddito di Cittadinanza ha come obiettivo il reinserimento nel mondo del lavoro e, di conseguenza, si avrebbe un migliore percorso di accompagnamento per trovare un nuovo impiego.

Inoltre, un ulteriore sussidio economico per coloro che si trovano in stato di disoccupazione da più di 12 mesi è l’esenzione dal ticket sanitario.

Tante piccole azioni che possono radicalmente cambiare il futuro di coloro che si trovano disoccupati.

Disoccupati di lungo periodo e accesso alla pensione: l’agevolazione!

Ovviamente i benefici destinati a coloro che sono disoccupati da un lungo periodo non si fermano ai sussidi di tipo economico. Infatti, sono state predisposte anche delle misure per aiutare queste persone in altri ambiti della loro vita.

Una delle agevolazioni delle quali vogliamo parlare è quella che rimanda all’accesso alla pensione.

Ma a chi facciamo riferimento? Pensa a qualcuno che perde il lavoro in età avanzata. Ebbene, se è difficile trovare un nuovo impiego per i giovani, immagina quanto potrebbe esserlo per una persona ormai prossima alla pensione.

Dunque, per questo motivo sono state predisposte delle forme di pensionamento anticipato dedicate a coloro che sono disoccupati.

Alcuni esempi? Beh, possiamo prendere in considerazione l’Ape Sociale, misura riformata ancora una volta nel 2022 con la Legge di Bilancio.

In questo caso potranno accedere in maniera anticipata alla pensione coloro che svolgono lavori usuranti oppure coloro che si trovano in stato di disoccupazione e sono vicini all’età pensionabile.

E per coloro che sono lontani dalla pensione? Ci sono delle agevolazioni? Andiamo a scoprirlo!

Incentivi per le assunzioni! Ecco cosa è stato pensato per i disoccupati!

Abbiamo compreso che chi è vicino alla pensione potrà accedervi con forme di pensionamento anticipato. E coloro che non sono prossimi alla pensione? Come possono fare a trovare un nuovo lavoro?

Niente paura! Esiste un’agevolazione che prevede proprio l’assunzione del personale disoccupato di lunga durata.

Per quanto riguarda le donne c’è uno sgravio contributivo per coloro che decidono di assumere donne che sono disoccupate da più di 12 mesi ed abbiano almeno 50 anni.

Attenzione: se le donne sono disoccupate da più di 24 mesi gli sgravi saranno accordati comunque, indipendentemente dall’età.

E per gli uomini? Ecco che in questo caso per gli over 50 disoccupati da almeno 12 mesi lo sgravio contributivo è del 50% se dovessero essere assunti.

Somma che aumenta ancora al 100% quando si parla delle Regioni del Sud Italia.

Ora che sei a conoscenza delle misure pensate per i disoccupati di lungo periodo, non ti resta che sfruttarle, in modo di rientrare nel mondo del lavoro oppure accedere alla pensione il prima possibile!