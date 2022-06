Nuovo primato per il Bel Paese, sempre in negativo. Secondo le ultime tabelle Eurostat dal 2012 ad oggi i disoccupati a lungo termine nell’Unione Europea si sono dimezzati, mentre in Italia il numero è rimasto invariato. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

Come dicevamo poc'anzi le tabelle di Eurostat hanno mostrato come i disoccupati a lungo termine si siano ridotti dal 2012 a oggi in tutta Europa, tranne che in Italia, dove sono rimasti pressoché stabili.

In particolare, è stato evidenziato come nelle regioni del Mezzogiorno, senza contare le Isole, lo scorso anno erano presenti oltre 501.000 disoccupati di lunga durata.

Chiariamo subito che con disoccupato di lunga durata intendiamo una persona che cerca un impiego da più di un anno di età compresa tra i 15 e i 74 anni.

Solo nel Sud sono ancora più numerosi di tutti quelli rilevati nell'intera Germania. Qui, infatti, i disoccupati totali sono 497.000.

Se volgiamo, poi, lo sguardo anche alle isole Sicilia e Sardegna il numero aumenta ancora, arrivando a toccare 758.000 soggetti. Ciò che è stato evidenziato da Eurostat e dalle sue analisi e che la stragrande maggioranza di questi disoccupati di lunga durata, pari a 639.000 ha un bassissimo livello di istruzione, con al massimo la licenza media (3° media).

Disoccupati di lunga durata, in Italia è record, soprattutto al Sud!

Secondo i dati, nel Mezzogiorno un soggetto su dieci è disoccupato da oltre un anno. Stando all'analisi pubblicata dall'ufficio di statistica dell'Unione Europea la percentuale dei disoccupati di lunga durata in Germania è pari all’ 1.2% del totale della forza lavoro. E in Italia? La percentuale aumenta drasticamente con un 10,3% del totale della forza lavoro solo al sud.

Secondo queste stime nelle regioni del Mezzogiorno un cittadino su dieci in età lavorativa si ritrova senza un impiego da oltre un anno.

Guardando ora il complesso di tutti i disoccupati, quelli che mostrano maggiore fatica a rientrare nel mercato del lavoro sono il 32.4% in Germania e esattamente il doppio in Italia, al sud con 64.4%.

Il totale dei disoccupati di lunga durata nel 2021 nel Bel Paese era pari a 1.364.000. Il dato è aumentato di quasi 200.000 unità dal 2020 al 2021, quando i disoccupati di lunga durata erano 1.200.000.

È possibile che con l'arrivo della pandemia una grossa fetta di disoccupati abbia rinunciato a cercare lavoro. Qualcosa di positivo, però, si può notare se si guardano i dati del 2019 dove i disoccupati di lunga durata erano 1.455.000. Rispetto al 2021, nel 2019 c'erano 100.000 disoccupati in più.

Disoccupati di lunga durata: in Europa il totale è stato dimezzato in 10 anni

Ciò che ci colpisce maggiormente e che ci fa provare più rabbia è il numero totale dei disoccupati di lunga durata nell'intera Unione Europea.

Confrontando i dati rilevati quasi 10 anni fa nel 2012 e quelli di Eurostat del 2021 si può notare come il numero dei disoccupati di lunga durata nell'intera Unione Europea si sia letteralmente dimezzato in un decennio.

Dai 10.391.000 disoccupati di lunga durata nel 2012 siamo passati ai 5.800.000 nel 2021. Facendo un piccolo calcolo i disoccupati di lunga durata 2021, che sono senza lavoro da oltre un anno, nel nostro Paese sono oltre il 23% del totale dei disoccupati nell'intera Unione Europea.

Girando lo sguardo verso gli occupati italiani, questi nel 2021 sono 22.462.000, solo 11.37 % del totale degli occupati in tutta l’Unione Europea, che registra 197.508.000 lavoratori.

Considerando il totale dei disoccupati in Italia raggiungiamo 2.366.000 unità, si legge dal Sole 24 Ore:

“In aumento sul 2020 ma in calo sul 2019, segnale non necessariamente positivo perché può significare anche un mancato ritorno nel mercato del lavoro di chi si è ritirato nell'inattività durante la pandemia.”

La metà dei disoccupati di lunga durata in Italia risiede nel Mezzogiorno

Considerando tutti i 27 stati dell'Unione Europea i disoccupati di lungo termine sono in totale 14.953.000. Possiamo analizzare un leggero aumento rispetto a tre anni fa, nel periodo pre-pandemico (2019), aumento che è stato riscontrato anche in Germania con 1.530.000 nel 2021, rispetto a 1.370.000 nel 2019.

Se sommiamo i numeri del Mezzogiorno con quelli di Sicilia e Sardegna Arriviamo a contare oltre 1.168.000 disoccupati di lunga durata, pari quasi alla metà del totale dei disoccupati in tutto lo stivale.

La maggior parte dei disoccupati ha un livello di istruzione molto basso: si pensi che 639.000 cittadini hanno come titolo di studio massimo la licenza media. 125.000 disoccupati di lunga durata hanno almeno una laurea triennale è di questi 62.000 si trovano al Sud e nelle Isole. Numeri molto, troppo elevati se confrontati con i soli 83.000 nell'intera Germania.

Cosa si potrebbe fare per inserire questi soggetti nel mondo del lavoro?

Avevamo affrontato la questione anche in questo nostro articolo. Ovviamente, per evitare di perdere questo capitale umano, occorrerebbe procedere con delle politiche attive del lavoro che funzionino.

Probabilmente sarebbe il caso di ristudiare alcuni tra gli incentivi già presenti e inserire anche un salario minimo a livello Nazionale (anche settoriale), per evitare che le aziende sfruttino i lavoratori e che si trovino posizioni sottopagate, che spingano il soggetto ad abbandonare la ricerca attiva di un impiego.

A tal proposito si è espressa Mariolina Castellone, Portavoce del Senato del Movimento Cinquestelle: