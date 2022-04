Come sappiamo, la disoccupazione è uno dei problemi di maggiore rilevanza nel nostro Paese. Eppure, devi sapere che il Governo Draghi ti aiuta a trovare lavoro! Infatti, è stato messo a punto un programma dedicato ai disoccupati! Vieni a scoprire le ultime qui!

Come sappiamo, la disoccupazione è uno dei problemi di maggiore rilevanza nel nostro Paese.

Proprio per questo, anche il Governo Draghi ha deciso di scendere in campo attuando un piano per garantire il reinserimento nel mondo del lavoro di queste persone.

Se stiamo a guardare i dati presentati dall’Istat scopriamo che il tasso di disoccupazione nel 2022 è sceso rispetto agli anni precedenti. Insomma, nel corso dell’articolo vedremo anche una breve panoramica sui cambiamenti che tale dato ha avuto nel corso degli ultimi anni.

Ciò che ci preme sottolineare fin dal principio è che la Commissione Politiche Economiche del Governo Draghi si è detta favorevole alla messa a punto di un piano per garantire l’occupazione dei lavoratori che attualmente si trovano senza lavoro.

Si tratta di un passo avanti molto importante per il nostro Paese, in quanto tale piano sarà anche in larga misura basato sulle esigenze dei determinati territori, dal loro grado di disoccupazione, dalle richieste delle imprese e dei lavoratori presenti.

Insomma, una misura ad hoc per aiutare ad arginare il fenomeno della disoccupazione in Italia.

Ma quali sono le ultime novità? Andiamo a scoprirle insieme in questo articolo!

Disoccupati: ecco i numeri dell’ISTAT sul fenomeno! La decresciuta del 2022!

Come abbiamo sottolineato anche nel corso dell’introduzione di questo articolo, nel 2022 la disoccupazione è diminuita.

Ma andiamo a comprendere cos’è accaduto negli ultimi anni che, come sappiamo, sono stati duramente contrassegnati dalla pandemia legata al Covid-19.

Ebbene, i dati presentati nel 2020 sono stati particolarmente allarmanti in quanto la disoccupazione era del 9,2%. Insomma, a livello dell’Unione Europea, l’Italia risultava essere il terzo paese per disoccupazione (in generale) e il primo Paese per la presenza di NEET, ossia quei giovani di età compresa tra i 18 ed i 34 anni che non studiano e non lavorano.

Ma la situazione è cambiata molto nel corso del 2022?

Ebbene, attualmente la situazione sembra essere migliorata leggermente rispetto al primo anno contrassegnato dalla pandemia.

Infatti, ad oggi il tasso di disoccupazione è sceso alla soglia dell’8,5% e del 24,2% tra i giovani.

Ovviamente parliamo comunque di due dati che restano estremamente alti e per i quali bisogna intervenire prontamente.

Ma quali sono le azioni che sono state predisposte dal Governo per arginare tale problematica? Andiamo a scoprirle nel dettaglio nei prossimi paragrafi.

Disoccupati: scatta il programma GOL per trovare lavoro! Ecco cos’è!

Ha ricevuto un’opinione favorevole il piano GOL, ossia quello dedicato all’occupabilità dei lavoratori attualmente disoccupati.

Insomma, gli obiettivi sono chiarissimi fin dalla prima descrizione della misura: rilanciare l’occupazione nel nostro Paese e sconfiggere (o almeno arginare) la disoccupazione.

Ma come funziona più nel dettaglio questa misura?

Beh, prima di tutto devi sapere che si inserisce in uno degli obiettivi sanciti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed ha una durata ben definita nel tempo.

Infatti, la misura ha preso il via indicativamente nel 2021 e proseguirà fino alla fine del 2025.

Chiaramente il fine ultimo è quello di reinserire nel mondo del lavoro coloro che si trovano in stato di disoccupazione. Dunque, dobbiamo prendere in considerazione sia i percettori delle misure a sostegno del reddito, quali Reddito di Cittadinanza o NASpI, sia coloro che sono stati messi in cassa integrazione.

Inoltre, visto che, stando ai dati, il numero maggiore di disoccupati si registra tra i giovani e le donne. Di conseguenza, verranno attuate delle misure ad hoc proprio per il reinserimento nel mondo del lavoro di coloro che appartengono a tali categorie.

Il Governo Draghi combatte la disoccupazione: in cosa consiste il programma GOL?

Prima di tutto, per cosa sta l’acronimo GOL? Ebbene, il nome esteso di tale programma è, in realtà, Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori.

Ebbene, come risulta essere estremamente chiaro dal nome stesso della misura, si tratta di un programma pensato per diminuire il tasso di occupazione in Italia. Insomma, il Governo Draghi vuole aiutare i cittadini disoccupati ad inserirsi nuovamente nel panorama lavorativo.

Come abbiamo detto in precedenza, tale decisione rientra nelle missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nello specifico della missione 5, ossia quella che si riferisce alle politiche attive del lavoro.

Come abbiamo sottolineato anche in precedenza, devi tenere a mente che tale programma avrà una durata uguale a quella del PNRR, ossia dal 2021 al 2025.

Un altro obiettivo particolarmente rilevante è quello relativo alle competenze. Infatti, si cercherà anche di far sviluppare nuove competenze a coloro che si trovano in stato di disoccupazione, per incrementare le possibilità di assunzione di tali soggetti.

Ma chi sono i beneficiari di questa misura? Andiamo a scoprirli insieme.

Ecco il piano GOL per i disoccupati per trovare lavoro! I beneficiari della misura!

Ebbene, abbiamo compreso più a fondo in cosa consiste il piano Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori e quali sono i suoi obiettivi primari.

Ora dobbiamo capire nel dettaglio a chi si rivolgerà tale misura messa in campo dal Governo Draghi.

Dunque, devi sapere che, stando alle prime stime effettuate, il programma includerà circa 3 milioni di disoccupati entro la sua scadenza, quindi entro il 2025.

Sempre rifacendoci a quanto detto in precedenza, ossia che la maggior parte dei soggetti disoccupati in Italia sono di sesso femminile, il 75% dei beneficiari della misura dovranno essere donne, giovani, oppure disoccupati di lunga durata. Particolare rilevanza viene data anche alla ricerca di lavoro per le persone con disabilità.

Ma, nel dettaglio, chi saranno i beneficiari della misura?

In primis dobbiamo citare coloro che ricevono degli ammortizzatori sociali pur mantenendo il loro lavoro. Insomma, facciamo riferimento a coloro che, a causa della pandemia da Covid-19, hanno subito una drastica riduzione dell’orario di lavoro.

Eppure, non si tratta dell’unica categoria che sarà coinvolta da questo programma messo in campo dal Governo Draghi per trovare lavoro.

Infatti, la misura si rivolgerà anche ai NEET ed alle persone che risultano rientrare nella categoria dei lavoratori fragili.

Potranno poi beneficiare del programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori coloro che si trovano in stato di disoccupazione e percepiscono il Reddito di Cittadinanza, la NASpI o la DIS-COLL. Oppure, coloro che sono disoccupati e non percepiscono alcuna forma di sostegno al reddito.

Infine, rientrano tra i beneficiari della misura i titolari di Partita IVA e quei lavoratori che percepiscono un reddito estremamente basso.

Insomma, la platea dei beneficiari del programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori è molto ampia e, di conseguenza, bisogna poter sfruttare al meglio le opportunità offerte dal Governo.

Un programma per l’innovazione nel mondo del lavoro: formazione e nuove competenze!

Come abbiamo sottolineato anche in precedenza, il programma GOL avrà anche l’obiettivo di formare i disoccupati per l’acquisizione di nuove competenze.

Infatti, secondo quanto affermato dal Ministero del Lavoro, sarà più semplice per loro trovare una nuova occupazione in possesso di competenze molto richieste, come quelle digitali.

Inoltre, la formazione sarà particolarmente indirizzata a quesi settori dove la richiesta del mercato è più alta.

Invece, coloro che sono stati tagliati fuori dal mercato del lavoro a causa di decisioni aziendali (di qualsiasi tipo) seguiranno un percorso ad hoc per il loro reinserimento.