Trovare lavoro in Italia è ancora oggi molto difficile e, di conseguenza, è ancora alto il numero dei disoccupati. Eppure, sia il Governo che le Regioni hanno predisposto delle misure ad hoc per i disoccupati. Ebbene, abbiamo una Regione che garantisce fino a 3.500 euro ai disoccupati! Vieni a scoprire come ottenerli!

Nonostante lo sblocco parziale del mercato del lavoro dopo la grave crisi suscitata dal Covid-19, sono molte le persone che faticano a trovare un impiego.

Insomma, da una parte stiamo assistendo al fenomeno delle Grandi Dimissioni, ossia persone (prevalentemente giovani) che, durante la pandemia hanno trovato consapevolezza delle loro ambizioni ed hanno deciso di dimettersi dal loro posto di lavoro in cerca di mansioni maggiormente redditizie o, semplicemente, migliori dal punto di vista dell’equilibrio lavorativo. Tuttavia, dall’altra parte ci sono una serie di persone che sono disoccupate e che non riescono, a causa delle scarse competenze o per le più disparate motivazioni, a rientrare nell’universo lavorativo.

Insomma, nonostante il boom del PIL avvenuto nel corso del 2021 in Italia, resta ancora difficile trovare una posizione lavorativa che sia al tempo stesso redditizia e sostenibile. Dunque, una posizione appagante sotto vari punti di vista.

Ecco per quale motivo il Governo Draghi sta moltiplicando le iniziative per l’entrata nel mondo del lavoro delle persone che si trovano in disoccupazione.

Allo stesso modo, anche le Regioni si stanno muovendo in questa direzione.

Tra queste abbiamo una Regione che ha deciso di offrire ai suoi cittadini degli incentivi per favorire la loro formazione che ammontano fino a 3.500 euro!

Vuoi scoprire di quale progetto stiamo parlando? Beh, allora continua a leggere questo articolo!

Disoccupazione: ecco i numeri che attualmente abbiamo in Italia!

Ma quali sono i numeri relativi alla disoccupazione in Italia? Beh, per capirlo dobbiamo andare a prendere in considerazione i dati che sono stati esposti dall’ISTAT.

Insomma, sembrerebbe che il numero di occupati sia rimasto pressoché stabile nel nostro Paese, attestandosi alla percentuale del 59,2% nel mese di gennaio 2022. Dunque, parliamo di una stabilità rispetto a quanto si è visto negli ultimi mesi del 2021.

Inoltre, se consideriamo il tasso di disoccupazione giovanile, pesante piaga per il nostro Paese che è primo in Unione Europea per numero di NEET, vediamo che scende alla soglia del 25,3%.

Tuttavia, di contro, aumentano coloro che vengono considerati “inattivi”, ossia quelle persone che non hanno un lavoro ma, al tempo stesso, non lo stanno nemmeno cercando.

Ecco, in questo caso facciamo riferimento a coloro che sono inattivi nella fascia di età compresa tra i 15 anni ed i 64 anni. Insomma, una larga fascia della popolazione in Italia non sembra intenzionata a cercare lavoro.

Alcune delle motivazioni che possono essere alla base di tale decisione sono sicuramente la difficoltà nel trovare un lavoro appagante che, come abbiamo detto, deve intendersi redditizio sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista della vita sociale.

Inoltre, una seconda motivazione è più legata alla pandemia da Covid-19 che, come sappiamo, ha fatto perdere la fiducia nel futuro a molte persone.

Tirando le somme, questo è lo scenario in cui ci troviamo a vivere oggi per quanto riguarda il panorama del mondo del lavoro e, di conseguenza, servono comunque delle misure attive dal parte del Governo e delle Regioni per favorire il reinserimento nel mondo del lavoro dei cittadini che riversano in stato di disoccupazione.

La disoccupazione scende, ma trovare lavoro è sempre difficile in Italia!

Dunque, come avrai capito, i numeri relativi alla disoccupazione stanno piano piano scendendo ed il mercato del lavoro si trova a vivere un periodo di lenta ripresa dopo il Covid-19.

Tuttavia, è bene sottolineare che la ricerca del lavoro è ancora una condizione piuttosto difficile nel nostro Paese.

Insomma, ci sono molti esperti che affermano addirittura che cercare lavoro sia un lavoro a tutti gli effetti.

Eppure, devi sapere che coloro che sono disoccupati e cercano attivamente lavoro (a differenza degli inattivi, per intenderci) possono adottare dei piccoli stratagemmi per trovare le opportunità lavorative maggiormente in linea con le loro competenze.

Un piccolo consiglio potrebbe essere quello di investire nella formazione nell’universo del digitale. Infatti, in questo settore in rapida espansione, sono sempre di più le aziende che cercano personale qualificato.

Eppure, il personale che davvero possiede le competenze in linea con l’attuale mercato del lavoro è davvero ridotto e, di conseguenza, è fondamentale investire nella formazione.

Tuttavia, come ben saprai, non sempre è possibile trovare il lavoro dei propri sogni. Insomma, può sempre capitare che la strada che hai scelto sia poco cercata sul mercato.

Questo vuol dire che, come nel caso del consiglio relativo al digitale, coloro che hanno la capacità di scegliere ed orientarsi su professioni maggiormente richieste, avranno maggiori probabilità di trovare un posto di lavoro.

Quali sono le professioni in crescita oggi? Come orientare le nostre scelte? Andiamo a vederlo nel prossimo paragrafo.

Disoccupato? Allora punta sui lavori in crescita! Ecco quali sono!

Come abbiamo precedentemente sottolineato, coloro che sapranno meglio scegliere a quale fetta del mercato del lavoro rivolgersi, avranno maggiori probabilità di assunzione.

Tra le possibilità offerte dobbiamo tenere sicuramente in considerazione quelli che sono i lavori che hanno avuto un vero e proprio boom durante il periodo legato al Covid-19.

Esattamente, stiamo parlando ancora una volta dei lavori nel mondo del digitale.

Secondo quanto è stato scoperto da Adecco, agenzia per l’inserimento nel mondo del lavoro, le professioni digitali sono in costante crescita.

Tra queste troviamo il cyber security expert, l’analista dei dati, il web analyst, il community manager, il SEO-SEM specialist ed, infine, il digital copywriter.

Insomma, la gestione del panorama del web diventerà sempre più importante anche dal punto di vista aziendale e, di conseguenza, le professioni del futuro saranno orientate in questa direzione.

Oltre a questo serviranno sempre di più anche esperti in social media, ossia i social media manager, quelle persone che possono gestire in maniera professionale la comunicazione che ruota attorno ai canali social.

Lo stesso possiamo dire per il settore del commercio online (e-commerce), che abbiamo visto esplodere letteralmente durante la pandemia.

Oggi il digitale si sta integrando sempre di più con il mondo reale e, sempre più spesso, non ne vediamo i confini. Pertanto, è sempre più importante specializzarsi in questa tipologia di professioni, in modo da non essere, in futuro, tagliati definitivamente fuori dal mercato del lavoro.

Ma ci sono delle iniziative per la formazione? Andiamo a scoprirlo insieme.

3.500 euro ai disoccupati in Campania! Ecco come funziona l’agevolazione!

Come abbiamo affermato anche in precedenza, il premier Mario Draghi si sta muovendo per la creazione di nuovi percorsi che possano garantire un nuovo impiego alle persone che si trovano in stato di disoccupazione.

Allo stesso modo, si stanno muovendo le Regioni, come la Regione Campania che assicura un assegno di 3.500 euro dedicato alle persone disabili che vogliono formarsi per le mansioni maggiormente richieste nel mondo del lavoro.

Si tratta di un voucher del valore di 3.500 euro che consentirà ai soggetti beneficiari di partecipare a percorsi formativi organizzati a livello regionale.

Attenzione: come avrai intuito non si tratta di una misura rivolta a tutti, ma che viene erogata solo a favore di alcuni beneficiari.

Quindi, quali sono i requisiti?

Ebbene, devi sapere fin da subito che per ottenere tale agevolazione non viene richiesto l’ISEE.

Oltre a ciò, dovrai comunque essere un soggetto disabile, come stabilito dall’articolo 1 della legge 68 del 1999 e dovrai avere almeno 18 anni.

Ultimi requisiti? Sicuramente dovrai essere in stato di disoccupazione e dovrai avere la residenza all’intero della Regione Campania.