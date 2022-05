Sei disoccupato e ti stai avvicinando piano piano alla soglia per ottenere la pensione? Beh, allora ti interesserà sapere che c’è una possibilità davvero interessante dedicata appositamente a te! Si tratta della RITA, che ti consente di accedere alla pensione 10 anni prima! Ecco come fare!

Si tratta di una delle opzioni più ghiotte per accedere alla pensione anticipata e prende il simpatico nome di RITA, che in realtà sta per Rendita Integrativa Temporanea Anticipata.

Ma a cosa facciamo riferimento? Beh, devi sapere che la RITA è stata una possibilità inserita all’interno della Legge di Bilancio del 2017 e che è stata resa strutturale un anno più tardi.

Per mezzo di tale beneficio un disoccupato può ottenere l’accesso alla pensione in anticipo. In che modo? Te lo spiego immediatamente.

Colui che ha la possibilità di sfruttare la RITA riceverà un anticipo di una rendita sulla futura pensione integrativa.

Dunque, per mezzo della RITA coloro che possono godere del beneficio avranno la possibilità di accedere alla pensione 10 anni prima rispetto a quanto stabilito!

Eppure, devi anche sapere che la misura non si rivolge a tutti coloro che si avvicinano alla soglia della pensione in Italia, ma solo a determinate categorie di beneficiari.

In questo articolo andremo a chiarire meglio in cosa consiste la RITA e quali sono i requisiti necessari per poter ottenere tale rendita integrativa come anticipo sulla pensione.

Attenzione: si intende sempre se rispetterai tutti i requisiti necessari per accedere alla misura, come vedremo nei prossimi paragrafi.

In linea di massima la RITA viene corrisposta a coloro che hanno almeno 62 anni di età e 20 anni di contributi versati.

Eppure, ci sono anche delle possibilità rivolte esclusivamente a coloro che si trovano in stato di disoccupazione. Infatti, i disoccupati che presentano alcuni importanti requisiti, avranno la possibilità di andare in pensione all’età di 57 anni.

Per accedere alla RITA basterà semplicemente compilare un modulo messo a disposizione da ogni fondo pensione, per fare in modo che i requisiti necessari vengano verificati e che il beneficiario possa accedere alla pensione anticipata.

Disoccupati: come andare in pensione a 57 anni con la RITA!

Questo significa andare in pensione all’età di 57 anni, un sogno che molti vorrebbero poter raggiungere.

Attenzione: questa possibilità non è rivolta a tutti i cittadini italiani.

Ebbene, per accedere all’agevolazione di 10 anni di anticipo sulla pensione prevista dalla RITA sarà necessario essere in stato di disoccupazione.

La RITA permette l’accesso alla pensione 10 anni prima rispetto alla pensione di vecchiaia a coloro che risultano ormai disoccupati da un periodo uguale o maggiore a 24 mesi (quindi due anni).

Per ottenere tale possibilità però sarà necessario aver versato almeno 20 anni di contributi, di cui almeno 5 in un fondo pensione integrativo (quello al quale dovrai rivolgerti per ottenere la RITA, per capirci).

In caso contrario, si potrà accedere alla RITA dopo che il rapporto di lavoro è cessato all’età di 62 anni. In questo caso, si avrebbe comunque diritto ad un anticipo di cinque anni sulla pensione di vecchiaia.

Attenzione: anche in questo caso dovrai essere in possesso di almeno 20 anni di contributi di cui 5 anni versati nel fondo integrativo.

Come funziona l’accesso alla RITA? Ecco tutti i requisiti necessari!

Quindi, come bisogna comportarsi per poter ottenere l’accesso alla RITA?

Di conseguenza, si tratta di una possibilità estremamente interessante che deve essere conosciuta a fondo.

Quindi, quali sono i requisiti principali che regolano l’accesso alla RITA?

Prima di tutto sarà necessario essere in possesso di un fondo di previdenza integrativa. Infatti, come abbiamo sottolineato anche in precedenza, sarà proprio a tale fondo che dovrà essere inviata la domanda per beneficiare della RITA.

Ma non abbiamo terminato i requisiti base per poter beneficiare di questo anticipo di 10 anni sulla pensione!

Il secondo importante requisito è quello che sia terminata l’attività lavorativa. Questo vuol dire che, l’anticipo di 10 anni verrà corrisposto a coloro che sono disoccupati, mentre l’anticipo di 5 a coloro che comunque hanno chiuso il loro rapporto di lavoro.

Inoltre, saranno richiesti almeno 20 anni di contributi, come avrai compreso anche nei precedenti paragrafi, per accedere alla RITA.

Questi sono stati tutti i requisiti previsti dal momento in cui la RITA è entrata in vigore, quindi con la Legge di Bilancio 2017.

Tuttavia, devi sapere che diventando strutturale nel 2018 ci sono stati dei cambiamenti che devi conoscere. Ebbene, questi riguardano i disoccupati.

La RITA per i disoccupati: in pensione a 57 anni! Ecco come funziona!

Dunque, con la Legge di Bilancio 2018, la RITA è diventata ufficialmente una misura strutturale ed ha esteso la sua platea di beneficiari.

Infatti, inizialmente la misura era rivolta solo a coloro che avevano almeno 62 anni e 20 anni di contributi versati. Insomma, l’anticipo massimo previsto sulla pensione di vecchiaia era di 5 anni.

Eppure, il Governo ha deciso nel 2018 di estendere coloro che avrebbero potuto godere di tale agevolazione anche a coloro che erano disoccupati da almeno due anni.

Ovviamente, dobbiamo comunque prendere in considerazione quelli che sono i requisiti necessari per accedere alla RITA relativi ai disoccupati.

Insomma, non tutti possono ottenerla, ovviamente.

Ma quali sono i paletti imposti dalla Legge per poter beneficiare della RITA? Andiamo a scoprirli insieme.

Prima di tutto sarà richiesta la cessazione dell’attività lavorativa (requisito piuttosto scontato se consideriamo che bisognerà trovarsi in stato di disoccupazione da almeno due anni).

Ovviamente il secondo requisito che ormai avrai compreso riguarda proprio la durata della disoccupazione. Lo ripetiamo un’altra volta? Devi essere senza lavoro da almeno due anni.

Ma ci sono altri due importanti requisiti che consentono al disoccupato di accedere alla pensione anticipata prevista dalla RITA. Si tratta di:

Aver raggiunto l’età di 57 anni, in modo che manchino solo 10 anni alla pensione di vecchiaia;

Aver effettuato almeno 5 anni di versamenti in fondi integrativi complementari.

Di conseguenza, qualora si dovesse essere in questa situazione, ci si potrà rivolgere direttamente al fondo per poter richiedere l’accesso alla rendita integrativa.

La RITA potrà poi essere riscattata per mezzo di due modalità.

Nel primo caso il lavoratore potrà riscattare tutto il capitale accumulato all’interno del fondo, mentre nel secondo caso ne riscatterà solo una parte.

Attenzione: riscattando tutto il capitale del fondo si rinuncerà inevitabilmente all’accesso alla pensione integrativa!